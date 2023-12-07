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МИД предупредил США об ответе России на проведение ядерных испытаний - РИА Новости, 07.12.2023
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12:44 07.12.2023 (обновлено: 13:48 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/ispytaniya-1914328224.html
МИД предупредил США об ответе России на проведение ядерных испытаний
МИД предупредил США об ответе России на проведение ядерных испытаний - РИА Новости, 07.12.2023
МИД предупредил США об ответе России на проведение ядерных испытаний
Возобновление ядерных испытаний США приведет к зеркальному ответу России, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков в интервью главному редактору журнала РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T12:44
2023-12-07T13:48
безопасность
сергей рябков
россия
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ядерное оружие
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Возобновление ядерных испытаний США приведет к зеркальному ответу России, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков в интервью главному редактору журнала "Международная жизнь" Армену Оганесяну в рамках программы "Визави с миром"."Они в последнее время неоднократно говорили, что таких намерений у них нет, что они готовы проявлять даже какую-то транспарентность применительно к своим полигонам. Мы знаем, что сегодня намерений нет — завтра они могут появиться", — сказал дипломат.В Москве помнят, что записано в Основополагающем акте Россия — НАТО насчет намерений, планов и причин размещать существенные боевые силы в Восточной Европе, отметил Рябков."Мы помним, что сегодня планов, намерений и причин нет, а завтра они могут появиться. Поэтому мы судим не по словам, а по делам, и сами должны на любой момент времени находиться в готовности. И я добавлю — в боеготовности при необходимости в прямом смысле этого слова", — добавил замглавы МИД.Он подчеркнул, что это относится и к тематике возобновления ядерных испытаний.По словам Рябкова, американцы ошибаются, если считают, что им стоит испытывать Россию на прочность."Они получат совершенно новую ситуацию, если только позволят себе, абстрагируясь от трезвой оценки обстановки, пойти по пути вот дальнейшей дестабилизации, дестабилизации глубокой. Именно это произойдет в случае их ядерного испытания", — заключил Рябков.Некоторое время назад повышенное внимание в мире привлекла активность на полигоне в штате Невада. Как заявила руководитель Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Джилл Хруби, там не готовятся подземные ядерные испытания. По ее словам, на полигоне проходят эксперименты по улучшению возможностей США выявлять такие мероприятия в других точках планеты.В конце ноября замглавы МИД заявил, что Москва продолжает следить за ситуацией с ядерными испытаниями в США. Он напомнил, что позицию государства по этому вопросу озвучивал президент — Россия не будет первой проводить ядерные испытания, но готова сделать это в ответ на аналогичные действия США.
https://ria.ru/20231202/ispytaniya-1913307673.html
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безопасность, сергей рябков, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ядерное оружие
Безопасность, Сергей Рябков, Россия, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ядерное оружие
МИД предупредил США об ответе России на проведение ядерных испытаний

Рябков: России стоит быть готовой к возобновлению США ядерных испытаний

© AFP 2023 / Vasily MaximovЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AFP 2023 / Vasily Maximov
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Возобновление ядерных испытаний США приведет к зеркальному ответу России, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков в интервью главному редактору журнала "Международная жизнь" Армену Оганесяну в рамках программы "Визави с миром".
«
"Они в последнее время неоднократно говорили, что таких намерений у них нет, что они готовы проявлять даже какую-то транспарентность применительно к своим полигонам. Мы знаем, что сегодня намерений нет — завтра они могут появиться", — сказал дипломат.
В Москве помнят, что записано в Основополагающем акте Россия — НАТО насчет намерений, планов и причин размещать существенные боевые силы в Восточной Европе, отметил Рябков.
«
"Мы помним, что сегодня планов, намерений и причин нет, а завтра они могут появиться. Поэтому мы судим не по словам, а по делам, и сами должны на любой момент времени находиться в готовности. И я добавлю — в боеготовности при необходимости в прямом смысле этого слова", — добавил замглавы МИД.
Он подчеркнул, что это относится и к тематике возобновления ядерных испытаний.
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По словам Рябкова, американцы ошибаются, если считают, что им стоит испытывать Россию на прочность.
«
"Они получат совершенно новую ситуацию, если только позволят себе, абстрагируясь от трезвой оценки обстановки, пойти по пути вот дальнейшей дестабилизации, дестабилизации глубокой. Именно это произойдет в случае их ядерного испытания", — заключил Рябков.
Некоторое время назад повышенное внимание в мире привлекла активность на полигоне в штате Невада. Как заявила руководитель Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Джилл Хруби, там не готовятся подземные ядерные испытания. По ее словам, на полигоне проходят эксперименты по улучшению возможностей США выявлять такие мероприятия в других точках планеты.
В конце ноября замглавы МИД заявил, что Москва продолжает следить за ситуацией с ядерными испытаниями в США. Он напомнил, что позицию государства по этому вопросу озвучивал президент — Россия не будет первой проводить ядерные испытания, но готова сделать это в ответ на аналогичные действия США.
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