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"Работа по всем направлениям". О чем договорились президенты России и Ирана - РИА Новости, 07.12.2023
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20:44 07.12.2023 (обновлено: 21:16 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/iran-1914477901.html
"Работа по всем направлениям". О чем договорились президенты России и Ирана
"Работа по всем направлениям". О чем договорились президенты России и Ирана - РИА Новости, 07.12.2023
"Работа по всем направлениям". О чем договорились президенты России и Ирана
Москву посетил руководитель Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси. Владимир Путин принял его в Кремле. Главы государств обсудили развитие двусторонних... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T20:44
2023-12-07T21:16
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Михаил Катков. Москву посетил руководитель Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси. Владимир Путин принял его в Кремле. Главы государств обсудили развитие двусторонних отношений и урегулирование конфликта в Газе. Как принимали высокого гостя и какие прозвучали заявления — в материале РИА Новости.Дружеская обстановкаПоприветствовав коллегу, российский лидер пошутил, что накануне он пролетал над Ираном и хотел приземлиться в Тегеране, но его отговорили, поскольку Раиси уже и так собрался в Москву. Гость оценил юмор, однако подчеркнул, что рад и сам в любой момент выступить в роли хозяина.Двусторонние отношения развиваются очень интенсивно, продолжил Путин. И попросил передать наилучшие пожелания верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. "Благодаря его поддержке у нас набрана хорошая динамика за последние годы. В прошлом году товарооборот вырос на 20 процентов", — отметил президент.Россия экспортирует в исламскую республику зерновые и масличные культуры, пиломатериалы, неорганическую химию, машиностроительное оборудование, бумагу и картон, измерительные приборы. А импортирует овощи и фрукты, орехи, молочную продукцию, пластмассы, изделия из черных металлов, строительные материалы и камень, сантехнику. В октябре страны условились обнулить таможенные пошлины к марту 2024-го.Путин также напомнил, что Москву и Тегеран связывают крупные инфраструктурные проекты. "Сейчас пришли к практической реализации строительства железной дороги Север — Юг. Работаем, естественно, традиционно в области энергетики. В сфере образования — у нас учится значительное количество иранских студентов. В общем, достаточно активно идет работа практически по всем направлениям", — указал он. И предложил обсудить ситуацию на Ближнем Востоке.Раиси подчеркнул, что бомбардировки сектора Газа надо немедленно прекратить, а палестино-израильский конфликт — урегулировать. "Это вопрос не только нашего региона — всего человечества. Поэтому следует найти очень быстрое решение", — пояснил он. По его словам, жертвами "сионистского режима" в Газе уже стали больше шести тысяч детей. И он очень огорчен тем, что США и другие страны Запада поддерживают действия Тель-Авива.История отношенийНынешний визит в Россию — второй для Раиси после прихода к власти. Первый состоялся в 2021-м. По телефону он говорил с президентом России относительно недавно — 16 октября. Тогда, как и сейчас, обсуждали сектор Газа. Путин же посещал исламскую республику в 2007, 2015, 2017, 2018 и 2022 годах.Российско-иранский диалог основывается на совпадении и близости позиций по большинству вопросов мировой политической и религиозной повестки. В том числе это касается построения многополярного мира. Москва и Тегеран вместе работают над укреплением стабильности и безопасности на Южном Кавказе, в Центральной Азии, на Ближнем Востоке. Президенты двух государств регулярно встречаются на полях саммитов ШОС, ЕАЭС и других международных организаций. С 1 января Иран присоединяется к БРИКС.В 2015-м Москва сыграла важную роль в заключении ядерной сделки: снятие санкций с Ирана в обмен на ограничение атомной программы. К сожалению, США при президентстве Дональда Трампа вышли из сделки и до сих пор переговоры стоят на паузе.Важный партнер"Обстоятельства складываются так, что мы заинтересованы друг в друге. В 2022 году торговый оборот почти достиг пяти миллиардов долларов, в 2023-м будет еще больше. При этом в торговле участвуют не только Москва и Астраханская область, но и другие регионы, — объясняет РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Востоковедения РАН Нина Мамедова. — Кроме того, всех волнует проблема Газы, которую никак не удается решить".В экономике нужно обсудить Каспийское море, которое мелеет. Еще одна важная тема: дорога Север — Юг, способная преобразить торговлю в Евразии. Основные моменты, связанные с ее строительством, уже согласовали."Раиси относится к консервативному крылу Ирана, поэтому Россия вряд ли ему очень нравится. Но он понимает, что Москва способна многим помочь Тегерану. Ведь у исламской республики резко уменьшилось число контрагентов. До 80 процентов оборота приходится на четыре-пять стран", — уточняет Мамедова.Эксперт по Ближнему Востоку Станислав Тарасов считает, что Раиси неслучайно посетил Москву на следующий день после турне Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию. "Палестино-израильский конфликт может разрастись, и США не знают, как им действовать. Эта ситуация подтолкнула регион к формированию новой системы безопасности, в которой Россия станет одним из лидеров", — говорит он.Опрошенные РИА Новости специалисты уверены: никто не хочет большой войны на Ближнем Востоке. Даже в Иране, несмотря на воинственную риторику, прекрасно понимают, что это не тот путь, по которому следует двигаться. Однако международное сообщество не может игнорировать действия Израиля, поэтому старается выработать общие подходы к урегулированию.
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цены на нефть, москва, россия, иран, али хаменеи, владимир путин, шос, евразийский экономический союз, брикс, дональд трамп, политика
Цены на нефть, Москва, Россия, Иран, Али Хаменеи, Владимир Путин, ШОС, Евразийский экономический союз, БРИКС, Дональд Трамп, Политика
"Работа по всем направлениям". О чем договорились президенты России и Ирана

Путин провел переговоры с президентом Ирана Раиси

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Москве
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Михаил Катков. Москву посетил руководитель Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси. Владимир Путин принял его в Кремле. Главы государств обсудили развитие двусторонних отношений и урегулирование конфликта в Газе. Как принимали высокого гостя и какие прозвучали заявления — в материале РИА Новости.

Дружеская обстановка

Поприветствовав коллегу, российский лидер пошутил, что накануне он пролетал над Ираном и хотел приземлиться в Тегеране, но его отговорили, поскольку Раиси уже и так собрался в Москву. Гость оценил юмор, однако подчеркнул, что рад и сам в любой момент выступить в роли хозяина.
© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Москве
© POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Москве
Двусторонние отношения развиваются очень интенсивно, продолжил Путин. И попросил передать наилучшие пожелания верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. "Благодаря его поддержке у нас набрана хорошая динамика за последние годы. В прошлом году товарооборот вырос на 20 процентов", — отметил президент.
Россия экспортирует в исламскую республику зерновые и масличные культуры, пиломатериалы, неорганическую химию, машиностроительное оборудование, бумагу и картон, измерительные приборы. А импортирует овощи и фрукты, орехи, молочную продукцию, пластмассы, изделия из черных металлов, строительные материалы и камень, сантехнику. В октябре страны условились обнулить таможенные пошлины к марту 2024-го.
Путин также напомнил, что Москву и Тегеран связывают крупные инфраструктурные проекты. "Сейчас пришли к практической реализации строительства железной дороги Север — Юг. Работаем, естественно, традиционно в области энергетики. В сфере образования — у нас учится значительное количество иранских студентов. В общем, достаточно активно идет работа практически по всем направлениям", — указал он. И предложил обсудить ситуацию на Ближнем Востоке.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Москве
Раиси подчеркнул, что бомбардировки сектора Газа надо немедленно прекратить, а палестино-израильский конфликт — урегулировать. "Это вопрос не только нашего региона — всего человечества. Поэтому следует найти очень быстрое решение", — пояснил он. По его словам, жертвами "сионистского режима" в Газе уже стали больше шести тысяч детей. И он очень огорчен тем, что США и другие страны Запада поддерживают действия Тель-Авива.

История отношений

Нынешний визит в Россию — второй для Раиси после прихода к власти. Первый состоялся в 2021-м. По телефону он говорил с президентом России относительно недавно — 16 октября. Тогда, как и сейчас, обсуждали сектор Газа. Путин же посещал исламскую республику в 2007, 2015, 2017, 2018 и 2022 годах.
© РИА Новости / Григорий СысоевПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Президент России Владимир Путин
Российско-иранский диалог основывается на совпадении и близости позиций по большинству вопросов мировой политической и религиозной повестки. В том числе это касается построения многополярного мира. Москва и Тегеран вместе работают над укреплением стабильности и безопасности на Южном Кавказе, в Центральной Азии, на Ближнем Востоке. Президенты двух государств регулярно встречаются на полях саммитов ШОС, ЕАЭС и других международных организаций. С 1 января Иран присоединяется к БРИКС.
В 2015-м Москва сыграла важную роль в заключении ядерной сделки: снятие санкций с Ирана в обмен на ограничение атомной программы. К сожалению, США при президентстве Дональда Трампа вышли из сделки и до сих пор переговоры стоят на паузе.

Важный партнер

"Обстоятельства складываются так, что мы заинтересованы друг в друге. В 2022 году торговый оборот почти достиг пяти миллиардов долларов, в 2023-м будет еще больше. При этом в торговле участвуют не только Москва и Астраханская область, но и другие регионы, — объясняет РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Востоковедения РАН Нина Мамедова. — Кроме того, всех волнует проблема Газы, которую никак не удается решить".
© РИА Новости / Сергей Савостьянов/Pool | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи с президентом России Владимиром Путиным
Президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Сергей Савостьянов/Pool
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Президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи с президентом России Владимиром Путиным
В экономике нужно обсудить Каспийское море, которое мелеет. Еще одна важная тема: дорога Север — Юг, способная преобразить торговлю в Евразии. Основные моменты, связанные с ее строительством, уже согласовали.
"Раиси относится к консервативному крылу Ирана, поэтому Россия вряд ли ему очень нравится. Но он понимает, что Москва способна многим помочь Тегерану. Ведь у исламской республики резко уменьшилось число контрагентов. До 80 процентов оборота приходится на четыре-пять стран", — уточняет Мамедова.
Эксперт по Ближнему Востоку Станислав Тарасов считает, что Раиси неслучайно посетил Москву на следующий день после турне Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию. "Палестино-израильский конфликт может разрастись, и США не знают, как им действовать. Эта ситуация подтолкнула регион к формированию новой системы безопасности, в которой Россия станет одним из лидеров", — говорит он.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси
Президент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси
Опрошенные РИА Новости специалисты уверены: никто не хочет большой войны на Ближнем Востоке. Даже в Иране, несмотря на воинственную риторику, прекрасно понимают, что это не тот путь, по которому следует двигаться. Однако международное сообщество не может игнорировать действия Израиля, поэтому старается выработать общие подходы к урегулированию.
 
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