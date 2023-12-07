https://ria.ru/20231207/iran-1914477901.html

"Работа по всем направлениям". О чем договорились президенты России и Ирана

"Работа по всем направлениям". О чем договорились президенты России и Ирана - РИА Новости, 07.12.2023

"Работа по всем направлениям". О чем договорились президенты России и Ирана

Москву посетил руководитель Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси. Владимир Путин принял его в Кремле. Главы государств обсудили развитие двусторонних... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T20:44

2023-12-07T20:44

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Михаил Катков. Москву посетил руководитель Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси. Владимир Путин принял его в Кремле. Главы государств обсудили развитие двусторонних отношений и урегулирование конфликта в Газе. Как принимали высокого гостя и какие прозвучали заявления — в материале РИА Новости.Дружеская обстановкаПоприветствовав коллегу, российский лидер пошутил, что накануне он пролетал над Ираном и хотел приземлиться в Тегеране, но его отговорили, поскольку Раиси уже и так собрался в Москву. Гость оценил юмор, однако подчеркнул, что рад и сам в любой момент выступить в роли хозяина.Двусторонние отношения развиваются очень интенсивно, продолжил Путин. И попросил передать наилучшие пожелания верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. "Благодаря его поддержке у нас набрана хорошая динамика за последние годы. В прошлом году товарооборот вырос на 20 процентов", — отметил президент.Россия экспортирует в исламскую республику зерновые и масличные культуры, пиломатериалы, неорганическую химию, машиностроительное оборудование, бумагу и картон, измерительные приборы. А импортирует овощи и фрукты, орехи, молочную продукцию, пластмассы, изделия из черных металлов, строительные материалы и камень, сантехнику. В октябре страны условились обнулить таможенные пошлины к марту 2024-го.Путин также напомнил, что Москву и Тегеран связывают крупные инфраструктурные проекты. "Сейчас пришли к практической реализации строительства железной дороги Север — Юг. Работаем, естественно, традиционно в области энергетики. В сфере образования — у нас учится значительное количество иранских студентов. В общем, достаточно активно идет работа практически по всем направлениям", — указал он. И предложил обсудить ситуацию на Ближнем Востоке.Раиси подчеркнул, что бомбардировки сектора Газа надо немедленно прекратить, а палестино-израильский конфликт — урегулировать. "Это вопрос не только нашего региона — всего человечества. Поэтому следует найти очень быстрое решение", — пояснил он. По его словам, жертвами "сионистского режима" в Газе уже стали больше шести тысяч детей. И он очень огорчен тем, что США и другие страны Запада поддерживают действия Тель-Авива.История отношенийНынешний визит в Россию — второй для Раиси после прихода к власти. Первый состоялся в 2021-м. По телефону он говорил с президентом России относительно недавно — 16 октября. Тогда, как и сейчас, обсуждали сектор Газа. Путин же посещал исламскую республику в 2007, 2015, 2017, 2018 и 2022 годах.Российско-иранский диалог основывается на совпадении и близости позиций по большинству вопросов мировой политической и религиозной повестки. В том числе это касается построения многополярного мира. Москва и Тегеран вместе работают над укреплением стабильности и безопасности на Южном Кавказе, в Центральной Азии, на Ближнем Востоке. Президенты двух государств регулярно встречаются на полях саммитов ШОС, ЕАЭС и других международных организаций. С 1 января Иран присоединяется к БРИКС.В 2015-м Москва сыграла важную роль в заключении ядерной сделки: снятие санкций с Ирана в обмен на ограничение атомной программы. К сожалению, США при президентстве Дональда Трампа вышли из сделки и до сих пор переговоры стоят на паузе.Важный партнер"Обстоятельства складываются так, что мы заинтересованы друг в друге. В 2022 году торговый оборот почти достиг пяти миллиардов долларов, в 2023-м будет еще больше. При этом в торговле участвуют не только Москва и Астраханская область, но и другие регионы, — объясняет РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Востоковедения РАН Нина Мамедова. — Кроме того, всех волнует проблема Газы, которую никак не удается решить".В экономике нужно обсудить Каспийское море, которое мелеет. Еще одна важная тема: дорога Север — Юг, способная преобразить торговлю в Евразии. Основные моменты, связанные с ее строительством, уже согласовали."Раиси относится к консервативному крылу Ирана, поэтому Россия вряд ли ему очень нравится. Но он понимает, что Москва способна многим помочь Тегерану. Ведь у исламской республики резко уменьшилось число контрагентов. До 80 процентов оборота приходится на четыре-пять стран", — уточняет Мамедова.Эксперт по Ближнему Востоку Станислав Тарасов считает, что Раиси неслучайно посетил Москву на следующий день после турне Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию. "Палестино-израильский конфликт может разрастись, и США не знают, как им действовать. Эта ситуация подтолкнула регион к формированию новой системы безопасности, в которой Россия станет одним из лидеров", — говорит он.Опрошенные РИА Новости специалисты уверены: никто не хочет большой войны на Ближнем Востоке. Даже в Иране, несмотря на воинственную риторику, прекрасно понимают, что это не тот путь, по которому следует двигаться. Однако международное сообщество не может игнорировать действия Израиля, поэтому старается выработать общие подходы к урегулированию.

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