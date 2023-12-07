https://ria.ru/20231207/iran-1914454390.html

Путин оценил развитие отношений России и Ирана

Путин оценил развитие отношений России и Ирана - РИА Новости, 07.12.2023

Путин оценил развитие отношений России и Ирана

Отношения России и Ирана развиваются очень хорошо, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T18:03

2023-12-07T18:03

2023-12-07T18:29

али хаменеи

владимир путин

иран

ибрахим раиси

в мире

россия

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Отношения России и Ирана развиваются очень хорошо, заявил президент России Владимир Путин. "У нас отношения развиваются очень хорошо", - сказал Путин на встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Он просил передать самые наилучшие пожелания верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. "Благодаря его поддержке у нас набрана хорошая динамика за последние годы. В прошлом году товарооборот вырос на 20%, достиг хороших результатов", - добавил Путин.Российский лидер добавил, что в конце года планируется подписать соглашение о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС, что, по словам Путина, создаст дополнительные возможности для расширения взаимодействия.

https://ria.ru/20231207/diplomatiya-1914146049.html

иран

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али хаменеи, владимир путин, иран, ибрахим раиси, в мире, россия, евразийский экономический союз