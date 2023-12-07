https://ria.ru/20231207/iran-1914454390.html
Путин оценил развитие отношений России и Ирана
Путин оценил развитие отношений России и Ирана - РИА Новости, 07.12.2023
Путин оценил развитие отношений России и Ирана
Отношения России и Ирана развиваются очень хорошо, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T18:03
2023-12-07T18:03
2023-12-07T18:29
али хаменеи
владимир путин
иран
ибрахим раиси
в мире
россия
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914448786_0:358:3004:2048_1920x0_80_0_0_443bc55670c24312703b795d82d98027.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Отношения России и Ирана развиваются очень хорошо, заявил президент России Владимир Путин. "У нас отношения развиваются очень хорошо", - сказал Путин на встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Он просил передать самые наилучшие пожелания верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. "Благодаря его поддержке у нас набрана хорошая динамика за последние годы. В прошлом году товарооборот вырос на 20%, достиг хороших результатов", - добавил Путин.Российский лидер добавил, что в конце года планируется подписать соглашение о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС, что, по словам Путина, создаст дополнительные возможности для расширения взаимодействия.
https://ria.ru/20231207/diplomatiya-1914146049.html
иран
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914448786_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_cc11f8babf01133fcaaadb586989fa81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
али хаменеи, владимир путин, иран, ибрахим раиси, в мире, россия, евразийский экономический союз
Али Хаменеи, Владимир Путин, Иран, Ибрахим Раиси, В мире, Россия, Евразийский экономический союз
Путин оценил развитие отношений России и Ирана
Путин: отношения России и Ирана развиваются очень хорошо