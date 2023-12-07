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Путин оценил развитие отношений России и Ирана - РИА Новости, 07.12.2023
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18:03 07.12.2023 (обновлено: 18:29 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/iran-1914454390.html
Путин оценил развитие отношений России и Ирана
Путин оценил развитие отношений России и Ирана - РИА Новости, 07.12.2023
Путин оценил развитие отношений России и Ирана
Отношения России и Ирана развиваются очень хорошо, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T18:03
2023-12-07T18:29
али хаменеи
владимир путин
иран
ибрахим раиси
в мире
россия
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Отношения России и Ирана развиваются очень хорошо, заявил президент России Владимир Путин. "У нас отношения развиваются очень хорошо", - сказал Путин на встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Он просил передать самые наилучшие пожелания верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. "Благодаря его поддержке у нас набрана хорошая динамика за последние годы. В прошлом году товарооборот вырос на 20%, достиг хороших результатов", - добавил Путин.Российский лидер добавил, что в конце года планируется подписать соглашение о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС, что, по словам Путина, создаст дополнительные возможности для расширения взаимодействия.
https://ria.ru/20231207/diplomatiya-1914146049.html
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али хаменеи, владимир путин, иран, ибрахим раиси, в мире, россия, евразийский экономический союз
Али Хаменеи, Владимир Путин, Иран, Ибрахим Раиси, В мире, Россия, Евразийский экономический союз
Путин оценил развитие отношений России и Ирана

Путин: отношения России и Ирана развиваются очень хорошо

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Москве
Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Отношения России и Ирана развиваются очень хорошо, заявил президент России Владимир Путин.
"У нас отношения развиваются очень хорошо", - сказал Путин на встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.
Он просил передать самые наилучшие пожелания верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.
"Благодаря его поддержке у нас набрана хорошая динамика за последние годы. В прошлом году товарооборот вырос на 20%, достиг хороших результатов", - добавил Путин.
Российский лидер добавил, что в конце года планируется подписать соглашение о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС, что, по словам Путина, создаст дополнительные возможности для расширения взаимодействия.
Флаги России и Ирана возле самолета президента Ирана в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Межгосударственные отношения России и Ирана
Вчера, 02:07
 
Али ХаменеиВладимир ПутинИранИбрахим РаисиВ миреРоссияЕвразийский экономический союз
 
 
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