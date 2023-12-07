https://ria.ru/20231207/inefficiency-1914329781.html
Глава МЭР: тысячи охранников и бухгалтеров снижают производительность труда
Глава МЭР: тысячи охранников и бухгалтеров снижают производительность труда - РИА Новости, 07.12.2023
Глава МЭР: тысячи охранников и бухгалтеров снижают производительность труда
Чрезмерное количество охранников и бухгалтеров снижает производительность труда в России, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T12:52
2023-12-07T12:52
2023-12-07T13:24
россия
максим решетников
мэр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578065345_0:21:2721:1553_1920x0_80_0_0_1c4b2053b87fb62668400d9bd6c7f393.jpg
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Чрезмерное количество охранников и бухгалтеров снижает производительность труда в России, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на форуме "День производительности труда и наставничества" в ММПЦ."Нам <...> надо вернуться к теме системных мер по повышению производительности труда. Все то, что с точки зрения экономики создает какую-то непроизводительную занятость. Излишние требования иногда по безопасности: когда у нас требуется присутствие человека, хотя давно можно все заменить камерами", — сказал глава МЭР.Кроме того, тысячи бухгалтеров трудоустроены благодаря тому, что положения по бухучету меняются слишком часто, это требует постоянно перенастраивать системы, добавил Решетников.Он задался вопросом, "насколько это производительно".Решетников указал, что есть и другие излишние требования.По словам главы МЭР, министерство много занимается этим вопросом, а особый упор требуется сделать именно на производительности труда.
https://ria.ru/20231204/rabochie_kadry-1913516521.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578065345_0:0:2721:2042_1920x0_80_0_0_ab374430c5905b1179616cf5194aeace.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, максим решетников, мэр
Россия, Максим Решетников, МЭР
Глава МЭР: тысячи охранников и бухгалтеров снижают производительность труда
Решетников: из-за тысяч охранников и бухгалтеров падает производительность труда
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Чрезмерное количество охранников и бухгалтеров снижает производительность труда в России, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на форуме "День производительности труда и наставничества" в ММПЦ.
"Нам <...> надо вернуться к теме системных мер по повышению производительности труда. Все то, что с точки зрения экономики создает какую-то непроизводительную занятость. Излишние требования иногда по безопасности: когда у нас требуется присутствие человека, хотя давно можно все заменить камерами", — сказал глава МЭР
.
Кроме того, тысячи бухгалтеров трудоустроены благодаря тому, что положения по бухучету меняются слишком часто, это требует постоянно перенастраивать системы, добавил Решетников.
Он задался вопросом, "насколько это производительно".
Решетников указал, что есть и другие излишние требования.
По словам главы МЭР, министерство много занимается этим вопросом, а особый упор требуется сделать именно на производительности труда.
Эксперты спрогнозировали дефицит рабочих кадров в России