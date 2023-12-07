https://ria.ru/20231207/inefficiency-1914329781.html

Глава МЭР: тысячи охранников и бухгалтеров снижают производительность труда

Глава МЭР: тысячи охранников и бухгалтеров снижают производительность труда - РИА Новости, 07.12.2023

Глава МЭР: тысячи охранников и бухгалтеров снижают производительность труда

Чрезмерное количество охранников и бухгалтеров снижает производительность труда в России, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T12:52

2023-12-07T12:52

2023-12-07T13:24

россия

максим решетников

мэр

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Чрезмерное количество охранников и бухгалтеров снижает производительность труда в России, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на форуме "День производительности труда и наставничества" в ММПЦ."Нам <...> надо вернуться к теме системных мер по повышению производительности труда. Все то, что с точки зрения экономики создает какую-то непроизводительную занятость. Излишние требования иногда по безопасности: когда у нас требуется присутствие человека, хотя давно можно все заменить камерами", — сказал глава МЭР.Кроме того, тысячи бухгалтеров трудоустроены благодаря тому, что положения по бухучету меняются слишком часто, это требует постоянно перенастраивать системы, добавил Решетников.Он задался вопросом, "насколько это производительно".Решетников указал, что есть и другие излишние требования.По словам главы МЭР, министерство много занимается этим вопросом, а особый упор требуется сделать именно на производительности труда.

https://ria.ru/20231204/rabochie_kadry-1913516521.html

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россия, максим решетников, мэр