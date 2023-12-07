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Глава МЭР: тысячи охранников и бухгалтеров снижают производительность труда - РИА Новости, 07.12.2023
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12:52 07.12.2023 (обновлено: 13:24 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/inefficiency-1914329781.html
Глава МЭР: тысячи охранников и бухгалтеров снижают производительность труда
Глава МЭР: тысячи охранников и бухгалтеров снижают производительность труда - РИА Новости, 07.12.2023
Глава МЭР: тысячи охранников и бухгалтеров снижают производительность труда
Чрезмерное количество охранников и бухгалтеров снижает производительность труда в России, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T12:52
2023-12-07T13:24
россия
максим решетников
мэр
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Чрезмерное количество охранников и бухгалтеров снижает производительность труда в России, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на форуме "День производительности труда и наставничества" в ММПЦ."Нам &lt;...&gt; надо вернуться к теме системных мер по повышению производительности труда. Все то, что с точки зрения экономики создает какую-то непроизводительную занятость. Излишние требования иногда по безопасности: когда у нас требуется присутствие человека, хотя давно можно все заменить камерами", — сказал глава МЭР.Кроме того, тысячи бухгалтеров трудоустроены благодаря тому, что положения по бухучету меняются слишком часто, это требует постоянно перенастраивать системы, добавил Решетников.Он задался вопросом, "насколько это производительно".Решетников указал, что есть и другие излишние требования.По словам главы МЭР, министерство много занимается этим вопросом, а особый упор требуется сделать именно на производительности труда.
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россия, максим решетников, мэр
Россия, Максим Решетников, МЭР
Глава МЭР: тысячи охранников и бухгалтеров снижают производительность труда

Решетников: из-за тысяч охранников и бухгалтеров падает производительность труда

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкОхранник на территории продовольственного рынка
Охранник на территории продовольственного рынка - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Охранник на территории продовольственного рынка. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Чрезмерное количество охранников и бухгалтеров снижает производительность труда в России, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на форуме "День производительности труда и наставничества" в ММПЦ.
"Нам <...> надо вернуться к теме системных мер по повышению производительности труда. Все то, что с точки зрения экономики создает какую-то непроизводительную занятость. Излишние требования иногда по безопасности: когда у нас требуется присутствие человека, хотя давно можно все заменить камерами", — сказал глава МЭР.
Кроме того, тысячи бухгалтеров трудоустроены благодаря тому, что положения по бухучету меняются слишком часто, это требует постоянно перенастраивать системы, добавил Решетников.
Он задался вопросом, "насколько это производительно".
Решетников указал, что есть и другие излишние требования.
По словам главы МЭР, министерство много занимается этим вопросом, а особый упор требуется сделать именно на производительности труда.
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РоссияМаксим РешетниковМЭР
 
 
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