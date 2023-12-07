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Свыше 2 тысяч заявок обработали инспекторы ГУСТ в соцсетях в ноябре
Свыше 2 тысяч заявок обработали инспекторы ГУСТ в соцсетях в ноябре - РИА Новости, 07.12.2023
Свыше 2 тысяч заявок обработали инспекторы ГУСТ в соцсетях в ноябре
ГУСТ Московской области получает обращения от жителей региона с помощью различных каналов. Оставить заявку можно с помощью портала "Добродел" или в соцсетях. В... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T18:27
2023-12-07T18:27
2023-12-07T18:27
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. ГУСТ Московской области получает обращения от жителей региона с помощью различных каналов. Оставить заявку можно с помощью портала "Добродел" или в соцсетях. В ноябре специалистам удалось обработать более двух тысяч запросов от жителей. Об этом сообщил телеканал "360"."Специалисты ГУСТ отслеживают обращения в социальных сетях на ежедневной основе: только в ноябре совместными усилиями со специалистами муниципалитетов, коммунальных служб удалось решить 2168 задач от жителей", – отметила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.За ноябрь в топ обращений вошли: уборка снега и наледи во дворах, а также приведение в порядок общественных территорий и детских площадок.Светлана Аипова добавила, что снежные навалы на дорогах, на федеральных трассах и в частном секторе находятся в зоне ответственности дорожных служб.
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