https://ria.ru/20231207/granitsa-1914487022.html

Финляндия примет решение по открытию КПП на границе с Россией до 13 декабря

Финляндия примет решение по открытию КПП на границе с Россией до 13 декабря - РИА Новости, 07.12.2023

Финляндия примет решение по открытию КПП на границе с Россией до 13 декабря

Правительство Финляндии внимательно следит за ситуацией с беженцами на границе с Россией и примет решение по открытию контрольно-пропускных пунктов (КПП) не... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T21:25

2023-12-07T21:25

2023-12-07T21:25

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ХЕЛЬСИНКИ, 7 дек - РИА Новости. Правительство Финляндии внимательно следит за ситуацией с беженцами на границе с Россией и примет решение по открытию контрольно-пропускных пунктов (КПП) не позднее среды, 13 декабря, сообщил глава финского правительства Петтери Орпо. Он не стал давать прогноз относительно конкретики решения правительства, но отметил, что цель состоит в том, чтобы вернуться к нормальной жизни. "Мы продолжаем ежедневно следить за развитием ситуации, и цель состоит в том, чтобы вернуться к нормальной жизни. Мы рады, что сейчас все хорошо, но решение будет принято в свое время", - цитирует Орпо общественный вещатель Yle. Он уточнил, что решение об открытии пограничных пунктов будет принято не позднее следующей среды, 13 декабря. Правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия беженцев через российскую границу закрыло с 30 ноября по 13 декабря все автомобильные пропускные пункты. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html

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в мире, россия, финляндия, петтери орпо