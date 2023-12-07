https://ria.ru/20231207/granitsa-1914487022.html
Финляндия примет решение по открытию КПП на границе с Россией до 13 декабря
Финляндия примет решение по открытию КПП на границе с Россией до 13 декабря - РИА Новости, 07.12.2023
Финляндия примет решение по открытию КПП на границе с Россией до 13 декабря
Правительство Финляндии внимательно следит за ситуацией с беженцами на границе с Россией и примет решение по открытию контрольно-пропускных пунктов (КПП) не... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T21:25
2023-12-07T21:25
2023-12-07T21:25
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 дек - РИА Новости. Правительство Финляндии внимательно следит за ситуацией с беженцами на границе с Россией и примет решение по открытию контрольно-пропускных пунктов (КПП) не позднее среды, 13 декабря, сообщил глава финского правительства Петтери Орпо. Он не стал давать прогноз относительно конкретики решения правительства, но отметил, что цель состоит в том, чтобы вернуться к нормальной жизни. "Мы продолжаем ежедневно следить за развитием ситуации, и цель состоит в том, чтобы вернуться к нормальной жизни. Мы рады, что сейчас все хорошо, но решение будет принято в свое время", - цитирует Орпо общественный вещатель Yle. Он уточнил, что решение об открытии пограничных пунктов будет принято не позднее следующей среды, 13 декабря. Правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия беженцев через российскую границу закрыло с 30 ноября по 13 декабря все автомобильные пропускные пункты. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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в мире, россия, финляндия, петтери орпо
В мире, Россия, Финляндия, Петтери Орпо
Финляндия примет решение по открытию КПП на границе с Россией до 13 декабря
Орпо: Финляндия примет решение по открытию КПП на границе с РФ до 13 декабря
ХЕЛЬСИНКИ, 7 дек - РИА Новости.
Правительство Финляндии внимательно следит за ситуацией с беженцами на границе с Россией и примет решение по открытию контрольно-пропускных пунктов (КПП) не позднее среды, 13 декабря, сообщил
глава финского правительства Петтери Орпо.
Он не стал давать прогноз относительно конкретики решения правительства, но отметил, что цель состоит в том, чтобы вернуться к нормальной жизни.
Месть охамевшей Европе нужно готовить заранее
"Мы продолжаем ежедневно следить за развитием ситуации, и цель состоит в том, чтобы вернуться к нормальной жизни. Мы рады, что сейчас все хорошо, но решение будет принято в свое время", - цитирует Орпо общественный вещатель Yle.
Он уточнил, что решение об открытии пограничных пунктов будет принято не позднее следующей среды, 13 декабря.
Правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия беженцев через российскую границу закрыло с 30 ноября по 13 декабря все автомобильные пропускные пункты.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы
неприемлемы.
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