https://ria.ru/20231207/gossovet-1914326331.html
Путин проведет итоговый Госсовет в конце декабря, сообщил Левитин
Путин проведет итоговый Госсовет в конце декабря, сообщил Левитин - РИА Новости, 07.12.2023
Путин проведет итоговый Госсовет в конце декабря, сообщил Левитин
Итоговое заседание Госсовета президент России Владимир Путин планирует провести в конце декабря, он будет посвящен теме наставничества, сообщил помощник... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T12:36
2023-12-07T12:36
2023-12-07T13:08
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игорь левитин
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Итоговое заседание Госсовета президент России Владимир Путин планирует провести в конце декабря, он будет посвящен теме наставничества, сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин."Планируется в конце декабря. Наставничество, год будем закрывать", - сообщил Левитин журналистам в четверг, говоря о планах проведения итогового заседания Госсовета.
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общество, владимир путин, политика, россия, игорь левитин
Общество, Владимир Путин, Политика, Россия, Игорь Левитин
Путин проведет итоговый Госсовет в конце декабря, сообщил Левитин
Левитин: Путин планирует провести итоговое собрание Госсовета в конце декабря