https://ria.ru/20231207/gossovet-1914326331.html

Путин проведет итоговый Госсовет в конце декабря, сообщил Левитин

Путин проведет итоговый Госсовет в конце декабря, сообщил Левитин - РИА Новости, 07.12.2023

Путин проведет итоговый Госсовет в конце декабря, сообщил Левитин

Итоговое заседание Госсовета президент России Владимир Путин планирует провести в конце декабря, он будет посвящен теме наставничества, сообщил помощник... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T12:36

2023-12-07T12:36

2023-12-07T13:08

общество

владимир путин

политика

россия

игорь левитин

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Итоговое заседание Госсовета президент России Владимир Путин планирует провести в конце декабря, он будет посвящен теме наставничества, сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин."Планируется в конце декабря. Наставничество, год будем закрывать", - сообщил Левитин журналистам в четверг, говоря о планах проведения итогового заседания Госсовета.

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914292893.html

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общество, владимир путин, политика, россия, игорь левитин