https://ria.ru/20231207/gospodderzhka-1914419802.html

Господдержку аграрных хозяйств Вологодчины увеличат на 300 миллионов рублей

Господдержку аграрных хозяйств Вологодчины увеличат на 300 миллионов рублей - РИА Новости, 07.12.2023

Господдержку аграрных хозяйств Вологодчины увеличат на 300 миллионов рублей

Порядка 300 миллионов рублей дополнительно выделит бюджет Вологодской области предприятиям агропромышленного комплекса, общая сумма поддержки составит порядка 4 РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T16:28

2023-12-07T16:28

2023-12-07T16:28

вологодская область

георгий филимонов

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ВОЛОГДА, 7 дек – РИА Новости. Порядка 300 миллионов рублей дополнительно выделит бюджет Вологодской области предприятиям агропромышленного комплекса, общая сумма поддержки составит порядка 4 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба правительства региона. Выделенные средства частично возместят затраты предприятий АПК, которые приобрели в 2023 году сельскохозяйственную технику и оборудование: почвообрабатывающую и посевную технику, тракторы, технику для выращивания картофеля и овощей, для заготовки кормов и производства молока, для рыбоводческих хозяйств. Порядка 52 миллионов пойдет на возмещение затрат на строительство крупного животноводческого комплекса в Грязовецком округе, пояснили в пресс-службе. "Мы будем расширять спектр мер господдержки, увеличивать финансирование агропромышленного комплекса и на будущий год, создавать новые точки роста и пищевые производства в регионе. Мы стремимся расширять меры господдержки как для крупных сельхозтоваропроизводителей, так и для крестьянско-фермерских хозяйств", - привела пресс-служба слова врио губернатора области Георгия Филимонова. В этом году, по данным департамента сельского хозяйства и продовольствия области, господдержка агропромышленной отрасли суммарно превысит 4 миллиарда рублей, в прошлом году она составила 3,6 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20231207/eksport-1914419123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

георгий филимонов