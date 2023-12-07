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Волгоградка перевела деньги человеку, выдавшему себя за Зеленского - РИА Новости, 07.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:46 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/gosizmena-1914288432.html
Волгоградка перевела деньги человеку, выдавшему себя за Зеленского
Волгоградка перевела деньги человеку, выдавшему себя за Зеленского - РИА Новости, 07.12.2023
Волгоградка перевела деньги человеку, выдавшему себя за Зеленского
ФСБ объявило предостережение о недопустимости госизмены четверым жителям Волгограда, пытавшимся выйти на связь с ВСУ, одна из женщин перевела деньги человеку,... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T10:46
2023-12-07T10:46
специальная военная операция на украине
волгоград
украина
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
россия
ситуация в днр и лнр
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ВОЛГОГРАД, 7 дек – РИА Новости. ФСБ объявило предостережение о недопустимости госизмены четверым жителям Волгограда, пытавшимся выйти на связь с ВСУ, одна из женщин перевела деньги человеку, который выдавал себя за президента Украины, сообщает пресс-служба регионального главка ФСБ. По данным ведомства, житель Волгограда вышел на связь с одним из подразделений ВСУ, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне Украины. Еще один мужчина, по данным ФСБ, выразил желание воевать в ВСУ в телефонном разговоре с украинской родственницей. "Оперативниками УФСБ была пресечена противоправная деятельность уроженки Волгограда, которая посредством популярной социальной сети вступила в диалог с пользователем, выдающим себя за президента Украины. Убежденная в том, что ведет переписку с главой государства, женщина заявила о поддержке ВСУ и осуществила несколько денежных переводов в адрес собеседника", - говорится в сообщении ведомства. По данным ФСБ, еще одна жительница Волгограда перевела средства киевскому благотворительному фонду, помогающему ВСУ, но деньги на счет организации не поступили. По информации ведомства, так как свои действия четверо волгоградцев не довели до конца, им объявлено "официально предостережение о недопустимости совершения государственной измены".
https://ria.ru/20231023/fsb-1904583703.html
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волгоград, украина, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Волгоград, Украина, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Волгоградка перевела деньги человеку, выдавшему себя за Зеленского

ФСБ предостерегла волгоградку, переведшую деньги, как она думала, Зеленскому

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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 7 дек – РИА Новости. ФСБ объявило предостережение о недопустимости госизмены четверым жителям Волгограда, пытавшимся выйти на связь с ВСУ, одна из женщин перевела деньги человеку, который выдавал себя за президента Украины, сообщает пресс-служба регионального главка ФСБ.
По данным ведомства, житель Волгограда вышел на связь с одним из подразделений ВСУ, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне Украины. Еще один мужчина, по данным ФСБ, выразил желание воевать в ВСУ в телефонном разговоре с украинской родственницей.
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"Оперативниками УФСБ была пресечена противоправная деятельность уроженки Волгограда, которая посредством популярной социальной сети вступила в диалог с пользователем, выдающим себя за президента Украины. Убежденная в том, что ведет переписку с главой государства, женщина заявила о поддержке ВСУ и осуществила несколько денежных переводов в адрес собеседника", - говорится в сообщении ведомства.
По данным ФСБ, еще одна жительница Волгограда перевела средства киевскому благотворительному фонду, помогающему ВСУ, но деньги на счет организации не поступили.
По информации ведомства, так как свои действия четверо волгоградцев не довели до конца, им объявлено "официально предостережение о недопустимости совершения государственной измены".
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Специальная военная операция на УкраинеВолгоградУкраинаВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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