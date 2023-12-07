https://ria.ru/20231207/gosizmena-1914288432.html
Волгоградка перевела деньги человеку, выдавшему себя за Зеленского
Волгоградка перевела деньги человеку, выдавшему себя за Зеленского - РИА Новости, 07.12.2023
Волгоградка перевела деньги человеку, выдавшему себя за Зеленского
ФСБ объявило предостережение о недопустимости госизмены четверым жителям Волгограда, пытавшимся выйти на связь с ВСУ, одна из женщин перевела деньги человеку,... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T10:46
2023-12-07T10:46
2023-12-07T10:46
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ВОЛГОГРАД, 7 дек – РИА Новости. ФСБ объявило предостережение о недопустимости госизмены четверым жителям Волгограда, пытавшимся выйти на связь с ВСУ, одна из женщин перевела деньги человеку, который выдавал себя за президента Украины, сообщает пресс-служба регионального главка ФСБ. По данным ведомства, житель Волгограда вышел на связь с одним из подразделений ВСУ, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне Украины. Еще один мужчина, по данным ФСБ, выразил желание воевать в ВСУ в телефонном разговоре с украинской родственницей. "Оперативниками УФСБ была пресечена противоправная деятельность уроженки Волгограда, которая посредством популярной социальной сети вступила в диалог с пользователем, выдающим себя за президента Украины. Убежденная в том, что ведет переписку с главой государства, женщина заявила о поддержке ВСУ и осуществила несколько денежных переводов в адрес собеседника", - говорится в сообщении ведомства. По данным ФСБ, еще одна жительница Волгограда перевела средства киевскому благотворительному фонду, помогающему ВСУ, но деньги на счет организации не поступили. По информации ведомства, так как свои действия четверо волгоградцев не довели до конца, им объявлено "официально предостережение о недопустимости совершения государственной измены".
https://ria.ru/20231023/fsb-1904583703.html
https://ria.ru/20230815/fsb-1890103764.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, украина, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, россия, ситуация в днр и лнр
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Волгоградка перевела деньги человеку, выдавшему себя за Зеленского
ФСБ предостерегла волгоградку, переведшую деньги, как она думала, Зеленскому
ВОЛГОГРАД, 7 дек – РИА Новости. ФСБ объявило предостережение о недопустимости госизмены четверым жителям Волгограда, пытавшимся выйти на связь с ВСУ, одна из женщин перевела деньги человеку, который выдавал себя за президента Украины, сообщает пресс-служба регионального главка ФСБ.
По данным ведомства, житель Волгограда вышел на связь с одним из подразделений ВСУ, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне Украины. Еще один мужчина, по данным ФСБ, выразил желание воевать в ВСУ в телефонном разговоре с украинской родственницей.
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"Оперативниками УФСБ была пресечена противоправная деятельность уроженки Волгограда, которая посредством популярной социальной сети вступила в диалог с пользователем, выдающим себя за президента Украины. Убежденная в том, что ведет переписку с главой государства, женщина заявила о поддержке ВСУ и осуществила несколько денежных переводов в адрес собеседника", - говорится в сообщении ведомства.
По данным ФСБ, еще одна жительница Волгограда перевела средства киевскому благотворительному фонду, помогающему ВСУ, но деньги на счет организации не поступили.
По информации ведомства, так как свои действия четверо волгоградцев не довели до конца, им объявлено "официально предостережение о недопустимости совершения государственной измены".
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