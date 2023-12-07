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Горнолыжники Подмосковья заняли призовые места на Кубке РФ - РИА Новости, 07.12.2023
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Новости Подмосковья
 
19:47 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/gornolyzhniki-1914474503.html
Горнолыжники Подмосковья заняли призовые места на Кубке РФ
Горнолыжники Подмосковья заняли призовые места на Кубке РФ - РИА Новости, 07.12.2023
Горнолыжники Подмосковья заняли призовые места на Кубке РФ
Спортсмены из Подмосковья завоевали золотую и серебряные медали II этапа Кубка РФ по горнолыжному спорту, сообщает пресс-служба министерства физической культуры РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T19:47
2023-12-07T19:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
спорт
горнолыжный спорт
медали
министерство физической культуры и спорта московской области
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Спортсмены из Подмосковья завоевали золотую и серебряные медали II этапа Кубка РФ по горнолыжному спорту, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона. Горнолыжник из Московской области Александр Хорошилов в дисциплине "слалом" уверенно и стабильно проехал оба заезда и показал лучшее время. Его коллега по подмосковной команде Семен Ефимов показал второй результат на трассе. В пресс-службе уточнили, что на счету Хорошилова уже есть победа в I этапе Кубка России, который проходил в Кировске. Это было первое участие спортсмена в Кубке РФ спустя год после получения травмы. II этап Кубка России в слаломе среди мужчин и женщин прошел 4-5 декабря текущего года на ГК "Салма" в городе Полярные Зори Мурманской области.
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московская область (подмосковье), спорт, горнолыжный спорт, медали, министерство физической культуры и спорта московской области
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Спорт, Горнолыжный спорт, медали, Министерство физической культуры и спорта Московской области

Горнолыжники Подмосковья заняли призовые места на Кубке РФ

© iStock.com / simonkrГигантский слалом
Гигантский слалом - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© iStock.com / simonkr
Гигантский слалом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Спортсмены из Подмосковья завоевали золотую и серебряные медали II этапа Кубка РФ по горнолыжному спорту, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.
Горнолыжник из Московской области Александр Хорошилов в дисциплине "слалом" уверенно и стабильно проехал оба заезда и показал лучшее время. Его коллега по подмосковной команде Семен Ефимов показал второй результат на трассе.
В пресс-службе уточнили, что на счету Хорошилова уже есть победа в I этапе Кубка России, который проходил в Кировске. Это было первое участие спортсмена в Кубке РФ спустя год после получения травмы.
II этап Кубка России в слаломе среди мужчин и женщин прошел 4-5 декабря текущего года на ГК "Салма" в городе Полярные Зори Мурманской области.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)СпортГорнолыжный спортмедалиМинистерство физической культуры и спорта Московской области
 
 
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