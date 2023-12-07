https://ria.ru/20231207/golosovanie-1914279494.html

ЦИК в пятницу рассмотрит постановление о голосовании на выборах президента

ЦИК в пятницу рассмотрит постановление о голосовании на выборах президента - РИА Новости, 07.12.2023

ЦИК в пятницу рассмотрит постановление о голосовании на выборах президента

Центризбирком России в пятницу рассмотрит проект постановления о голосовании на выборах президента РФ в течение трех дней, заявила глава ЦИК России Элла... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T10:24

2023-12-07T10:24

2023-12-07T11:04

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Центризбирком России в пятницу рассмотрит проект постановления о голосовании на выборах президента РФ в течение трех дней, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова."Завтра мы рассмотрим проект постановления о формате голосования на основе социологических исследований, на основе широких консультаций с нашими коллегами в регионах, на основе длительного обсуждения с моими коллегами по ЦИК. Завтра будет рассмотрен проект голосования в течение трех дней", - сказала Памфилова, выступая на пленарном заседании Совета Федерации.Председатель ЦИК пояснила, что речь идет о 15,16 и 17 марта. "Это запрос наших избирателей, которые оценили эту форму голосования", - отметила она.Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года, соответствующее постановление было принято палатой на заседании в четверг.

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политика, элла памфилова, цик рф, общество, совет федерации рф, россия