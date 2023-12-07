Рейтинг@Mail.ru
ЦИК в пятницу рассмотрит постановление о голосовании на выборах президента - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:24 07.12.2023 (обновлено: 11:04 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/golosovanie-1914279494.html
ЦИК в пятницу рассмотрит постановление о голосовании на выборах президента
ЦИК в пятницу рассмотрит постановление о голосовании на выборах президента - РИА Новости, 07.12.2023
ЦИК в пятницу рассмотрит постановление о голосовании на выборах президента
Центризбирком России в пятницу рассмотрит проект постановления о голосовании на выборах президента РФ в течение трех дней, заявила глава ЦИК России Элла... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T10:24
2023-12-07T11:04
политика
элла памфилова
цик рф
общество
совет федерации рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138373/27/1383732785_0:121:3076:1851_1920x0_80_0_0_e9d4f591d2eae5c408c00f3d733909ff.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Центризбирком России в пятницу рассмотрит проект постановления о голосовании на выборах президента РФ в течение трех дней, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова."Завтра мы рассмотрим проект постановления о формате голосования на основе социологических исследований, на основе широких консультаций с нашими коллегами в регионах, на основе длительного обсуждения с моими коллегами по ЦИК. Завтра будет рассмотрен проект голосования в течение трех дней", - сказала Памфилова, выступая на пленарном заседании Совета Федерации.Председатель ЦИК пояснила, что речь идет о 15,16 и 17 марта. "Это запрос наших избирателей, которые оценили эту форму голосования", - отметила она.Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года, соответствующее постановление было принято палатой на заседании в четверг.
https://ria.ru/20231130/vybory-1912985292.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138373/27/1383732785_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_3195b875fafcddf8a354a301b24b96c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, элла памфилова, цик рф, общество, совет федерации рф, россия
Политика, Элла Памфилова, ЦИК РФ, Общество, Совет Федерации РФ, Россия
ЦИК в пятницу рассмотрит постановление о голосовании на выборах президента

ЦИК изучит постановление о голосовании на выборах президента в течение трех дней

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Центризбирком России в пятницу рассмотрит проект постановления о голосовании на выборах президента РФ в течение трех дней, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.
"Завтра мы рассмотрим проект постановления о формате голосования на основе социологических исследований, на основе широких консультаций с нашими коллегами в регионах, на основе длительного обсуждения с моими коллегами по ЦИК. Завтра будет рассмотрен проект голосования в течение трех дней", - сказала Памфилова, выступая на пленарном заседании Совета Федерации.
Председатель ЦИК пояснила, что речь идет о 15,16 и 17 марта. "Это запрос наших избирателей, которые оценили эту форму голосования", - отметила она.
Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года, соответствующее постановление было принято палатой на заседании в четверг.
Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Памфилова пригласила ЦИК Белоруссии наблюдать за выборами президента России
30 ноября, 18:07
 
ПолитикаЭлла ПамфиловаЦИК РФОбществоСовет Федерации РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала