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Израильская армия заявила о гибели в секторе Газа сына экс-главы генштаба - РИА Новости, 07.12.2023
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20:01 07.12.2023 (обновлено: 21:14 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/gibel-1914476802.html
Израильская армия заявила о гибели в секторе Газа сына экс-главы генштаба
Израильская армия заявила о гибели в секторе Газа сына экс-главы генштаба - РИА Новости, 07.12.2023
Израильская армия заявила о гибели в секторе Газа сына экс-главы генштаба
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг сообщила о гибели в бою в секторе Газа сержанта Галя Меира Айзенкота, сына министра без портфеля в узком кабинете... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T20:01
2023-12-07T21:14
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг сообщила о гибели в бою в секторе Газа сержанта Галя Меира Айзенкота, сына министра без портфеля в узком кабинете военных действий и бывшего главы генштаба ЦАХАЛ Гади Айзенкота. По данным военных, Галь погиб в четверг в бою на севере анклава. Помимо Галя, в секторе Газа сегодня погиб еще один израильский военнослужащий, сообщили в ЦАХАЛ. Общее число израильских солдат, павших в ходе наземной операции в секторе Газа, достигло 89.
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
Израильская армия заявила о гибели в секторе Газа сына экс-главы генштаба

ЦАХАЛ: сын экс-главы генштаба армии Израиля Гади Айзенкота погиб в секторе Газа

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в секторе Газа
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг сообщила о гибели в бою в секторе Газа сержанта Галя Меира Айзенкота, сына министра без портфеля в узком кабинете военных действий и бывшего главы генштаба ЦАХАЛ Гади Айзенкота.
По данным военных, Галь погиб в четверг в бою на севере анклава. Помимо Галя, в секторе Газа сегодня погиб еще один израильский военнослужащий, сообщили в ЦАХАЛ.
Общее число израильских солдат, павших в ходе наземной операции в секторе Газа, достигло 89.
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраиль
 
 
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