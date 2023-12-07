https://ria.ru/20231207/gd-1914370720.html

Госдума улучшила условия погашения долгов по потребительским кредитам

Госдума улучшила условия погашения долгов по потребительским кредитам - РИА Новости, 07.12.2023

Госдума улучшила условия погашения долгов по потребительским кредитам

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, улучшающий условия погашения задолженности по потребительским кредитам и займам для граждан. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T14:43

2023-12-07T14:43

2023-12-07T14:43

экономика

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, улучшающий условия погашения задолженности по потребительским кредитам и займам для граждан. Документ изменяет очередность погашения задолженности по ним в случае, когда сумма платежа заемщика по договору потребительского кредита или займа недостаточна для полного исполнения обязательств. Сейчас в подобном случае в первую очередь погашается задолженность по процентам, во вторую - задолженность по основному долгу, в третью - неустойка, в четвертую - проценты за текущий период платежей, в пятую - сумма основного долга за текущий период платежей, в шестую – иные платежи. Закон в целях установления более благоприятной для заемщика очередности погашения требований переносит уплату неустойки в пятую очередь. Это позволит заемщикам погашать проценты и сумму основного долга за текущий период платежей до погашения неустойки. Закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу с 1 июля 2024 года и применяться к правоотношениям, которые возникли из договоров, заключенных после этой даты.

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экономика, госдума рф, кредит