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Госдума улучшила условия погашения долгов по потребительским кредитам
Госдума улучшила условия погашения долгов по потребительским кредитам - РИА Новости, 07.12.2023
Госдума улучшила условия погашения долгов по потребительским кредитам
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, улучшающий условия погашения задолженности по потребительским кредитам и займам для граждан. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:43
2023-12-07T14:43
2023-12-07T14:43
экономика
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, улучшающий условия погашения задолженности по потребительским кредитам и займам для граждан. Документ изменяет очередность погашения задолженности по ним в случае, когда сумма платежа заемщика по договору потребительского кредита или займа недостаточна для полного исполнения обязательств. Сейчас в подобном случае в первую очередь погашается задолженность по процентам, во вторую - задолженность по основному долгу, в третью - неустойка, в четвертую - проценты за текущий период платежей, в пятую - сумма основного долга за текущий период платежей, в шестую – иные платежи. Закон в целях установления более благоприятной для заемщика очередности погашения требований переносит уплату неустойки в пятую очередь. Это позволит заемщикам погашать проценты и сумму основного долга за текущий период платежей до погашения неустойки. Закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу с 1 июля 2024 года и применяться к правоотношениям, которые возникли из договоров, заключенных после этой даты.
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экономика, госдума рф, кредит
Экономика, Госдума РФ, Кредит
Госдума улучшила условия погашения долгов по потребительским кредитам
ГД приняла закон, улучшающий условия погашения потребительских кредитов и займов
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Госдума
приняла во втором и третьем чтении закон, улучшающий условия погашения задолженности по потребительским кредитам и займам для граждан.
Документ изменяет очередность погашения задолженности по ним в случае, когда сумма платежа заемщика по договору потребительского кредита или займа недостаточна для полного исполнения обязательств.
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Сейчас в подобном случае в первую очередь погашается задолженность по процентам, во вторую - задолженность по основному долгу, в третью - неустойка, в четвертую - проценты за текущий период платежей, в пятую - сумма основного долга за текущий период платежей, в шестую – иные платежи.
Закон в целях установления более благоприятной для заемщика очередности погашения требований переносит уплату неустойки в пятую очередь. Это позволит заемщикам погашать проценты и сумму основного долга за текущий период платежей до погашения неустойки.
Закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу с 1 июля 2024 года и применяться к правоотношениям, которые возникли из договоров, заключенных после этой даты.
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