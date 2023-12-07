https://ria.ru/20231207/gaza-1914480978.html

Египетское СМИ сообщило о подготовке к открытию КПП "Керем-Шалом" для Газы

Египетское СМИ сообщило о подготовке к открытию КПП "Керем-Шалом" для Газы - РИА Новости, 07.12.2023

Египетское СМИ сообщило о подготовке к открытию КПП "Керем-Шалом" для Газы

Ведется подготовка к открытию в ближайшие дни контрольно-пропускного пункта "Керем-Шалом", расположенного на стыке границ Египта, Израиля и сектора Газа,... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T20:35

2023-12-07T20:35

2023-12-07T20:35

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 7 дек - РИА Новости. Ведется подготовка к открытию в ближайшие дни контрольно-пропускного пункта "Керем-Шалом", расположенного на стыке границ Египта, Израиля и сектора Газа, сообщает египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на источники. Ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что позитивные знаки указывают на то, что в скором времени может открыться КПП "Керем-Шалом" на границе с сектором Газа для доставки гуманитарной помощи. "Керем-Шалом" расположен южнее "Рафаха" - единственного действующего в районе КПП. "Идут приготовления к вводу в работу перехода "Карам Абу-Салем" ("Керем Шалом") в ближайшие дни на тех же механизмах работы, как и переход "Эль-Ауджа (переход между Египтом и Израилем - ред.)", - заявили египетские источники. "Рафах" является единственным погранпереходом между Египтом и сектором Газа. Первого ноября иностранные граждане получили возможность покинуть охваченный боями сектор Газа через этот КПП. В тот же день началась эвакуация раненых из палестинского анклава. По данным египетских властей, из Газы через "Рафах" выехали более 11 тысяч иностранцев и граждан Египта и 682 палестинских пациента.

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, египет, израиль, в мире