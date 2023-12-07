Египетское СМИ сообщило о подготовке к открытию КПП "Керем-Шалом" для Газы
AQN: КПП "Керем-Шалом" на стыке границ Египта, Газы и Израиля скоро откроют
© AP Photo / Adel HanaГрузовики с товарами отправляются с палестинской стороны контрольно-пропускного пункта Керем-Шалом в Рафахе на юге сектора Газа
© AP Photo / Adel Hana
Грузовики с товарами отправляются с палестинской стороны контрольно-пропускного пункта Керем-Шалом в Рафахе на юге сектора Газа. Архивное фото
КАИР, 7 дек - РИА Новости. Ведется подготовка к открытию в ближайшие дни контрольно-пропускного пункта "Керем-Шалом", расположенного на стыке границ Египта, Израиля и сектора Газа, сообщает египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на источники.
Ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что позитивные знаки указывают на то, что в скором времени может открыться КПП "Керем-Шалом" на границе с сектором Газа для доставки гуманитарной помощи. "Керем-Шалом" расположен южнее "Рафаха" - единственного действующего в районе КПП.
"Идут приготовления к вводу в работу перехода "Карам Абу-Салем" ("Керем Шалом") в ближайшие дни на тех же механизмах работы, как и переход "Эль-Ауджа (переход между Египтом и Израилем - ред.)", - заявили египетские источники.
"Рафах" является единственным погранпереходом между Египтом и сектором Газа. Первого ноября иностранные граждане получили возможность покинуть охваченный боями сектор Газа через этот КПП. В тот же день началась эвакуация раненых из палестинского анклава. По данным египетских властей, из Газы через "Рафах" выехали более 11 тысяч иностранцев и граждан Египта и 682 палестинских пациента.