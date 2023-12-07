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ОАЭ представили в СБ ООН проект резолюции о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 07.12.2023
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12:51 07.12.2023 (обновлено: 12:58 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/gaza-1914330461.html
ОАЭ представили в СБ ООН проект резолюции о прекращении огня в Газе
ОАЭ представили в СБ ООН проект резолюции о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 07.12.2023
ОАЭ представили в СБ ООН проект резолюции о прекращении огня в Газе
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) представили в Совет Безопасности ООН проект резолюции с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа по... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T12:51
2023-12-07T12:58
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
оон
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ДОХА, 7 окт - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) представили в Совет Безопасности ООН проект резолюции с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа по гуманитарным причинам, сообщил министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Зейд в социальной сети Х."ОАЭ представили в Совет безопасности проект резолюции с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа по гуманитарным соображениям в ответ на катастрофическую ситуацию в секторе и ухудшение страданий братского палестинского народа, как говорится в заявлении генерального секретаря ООН по этому поводу", - сказал глава МИД ОАЭ.
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН
ОАЭ представили в СБ ООН проект резолюции о прекращении огня в Газе

ОАЭ представили в СБ ООН проект резолюции о немедленном прекращении огня в Газе

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
Читать ria.ru в
ДОХА, 7 окт - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) представили в Совет Безопасности ООН проект резолюции с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа по гуманитарным причинам, сообщил министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Зейд в социальной сети Х.
"ОАЭ представили в Совет безопасности проект резолюции с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа по гуманитарным соображениям в ответ на катастрофическую ситуацию в секторе и ухудшение страданий братского палестинского народа, как говорится в заявлении генерального секретаря ООН по этому поводу", - сказал глава МИД ОАЭ.
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуООН
 
 
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