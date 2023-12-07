https://ria.ru/20231207/gaza-1914330461.html

ОАЭ представили в СБ ООН проект резолюции о прекращении огня в Газе

ОАЭ представили в СБ ООН проект резолюции о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 07.12.2023

ОАЭ представили в СБ ООН проект резолюции о прекращении огня в Газе

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) представили в Совет Безопасности ООН проект резолюции с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа по... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T12:51

2023-12-07T12:51

2023-12-07T12:58

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

оон

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ДОХА, 7 окт - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) представили в Совет Безопасности ООН проект резолюции с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа по гуманитарным причинам, сообщил министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Зейд в социальной сети Х."ОАЭ представили в Совет безопасности проект резолюции с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа по гуманитарным соображениям в ответ на катастрофическую ситуацию в секторе и ухудшение страданий братского палестинского народа, как говорится в заявлении генерального секретаря ООН по этому поводу", - сказал глава МИД ОАЭ.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон