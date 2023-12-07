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Тульские десантники уничтожили гаубицу ВСУ западного производства - РИА Новости, 07.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:36 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/gaubitsa-1914251337.html
Тульские десантники уничтожили гаубицу ВСУ западного производства
Тульские десантники уничтожили гаубицу ВСУ западного производства - РИА Новости, 07.12.2023
Тульские десантники уничтожили гаубицу ВСУ западного производства
Расчеты 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" тульских десантников уничтожили самоходное орудие ВСУ западного производства под Соледаром, сообщили журналистам в... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T04:36
2023-12-07T04:36
специальная военная операция на украине
россия
соледар
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
безопасность
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ЛУГАНСК, 7 дек - РИА Новости. Расчеты 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" тульских десантников уничтожили самоходное орудие ВСУ западного производства под Соледаром, сообщили журналистам в Минобороны России. "В ходе контрбатарейной борьбы одним из расчетов гвардейского артиллерийского полка Тульского гвардейского соединения ВДВ с двух выстрелов и расстояния более 12 километров было уничтожено самоходное орудие ВСУ, скрывавшееся в лесопосадке в районе Соледара и не позволявшее своим огнем активно маневрировать нашим передовым подразделениям", - сказали в министерстве. В ведомстве добавили, что корректировка и управление огнем осуществлялись расчетами беспилотной авиации разведывательных подразделений тульских десантников.
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россия, соледар, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Соледар, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Безопасность
Тульские десантники уничтожили гаубицу ВСУ западного производства

Тульские десантники уничтожили под Соледаром гаубицу ВСУ западного производства

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц "Мста-Б"
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц Мста-Б - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц "Мста-Б". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 7 дек - РИА Новости. Расчеты 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" тульских десантников уничтожили самоходное орудие ВСУ западного производства под Соледаром, сообщили журналистам в Минобороны России.
"В ходе контрбатарейной борьбы одним из расчетов гвардейского артиллерийского полка Тульского гвардейского соединения ВДВ с двух выстрелов и расстояния более 12 километров было уничтожено самоходное орудие ВСУ, скрывавшееся в лесопосадке в районе Соледара и не позволявшее своим огнем активно маневрировать нашим передовым подразделениям", - сказали в министерстве.
В ведомстве добавили, что корректировка и управление огнем осуществлялись расчетами беспилотной авиации разведывательных подразделений тульских десантников.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСоледарВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииБезопасность
 
 
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