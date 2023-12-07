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Тульские десантники уничтожили гаубицу ВСУ западного производства

Тульские десантники уничтожили гаубицу ВСУ западного производства - РИА Новости, 07.12.2023

Тульские десантники уничтожили гаубицу ВСУ западного производства

Расчеты 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" тульских десантников уничтожили самоходное орудие ВСУ западного производства под Соледаром, сообщили журналистам в... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T04:36

2023-12-07T04:36

2023-12-07T04:36

специальная военная операция на украине

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соледар

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ЛУГАНСК, 7 дек - РИА Новости. Расчеты 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" тульских десантников уничтожили самоходное орудие ВСУ западного производства под Соледаром, сообщили журналистам в Минобороны России. "В ходе контрбатарейной борьбы одним из расчетов гвардейского артиллерийского полка Тульского гвардейского соединения ВДВ с двух выстрелов и расстояния более 12 километров было уничтожено самоходное орудие ВСУ, скрывавшееся в лесопосадке в районе Соледара и не позволявшее своим огнем активно маневрировать нашим передовым подразделениям", - сказали в министерстве. В ведомстве добавили, что корректировка и управление огнем осуществлялись расчетами беспилотной авиации разведывательных подразделений тульских десантников.

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россия, соледар, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность