https://ria.ru/20231207/fsb-1914263484.html
На жителя Тюменской области завели дело о госизмене за помощь ВСУ
На жителя Тюменской области завели дело о госизмене за помощь ВСУ - РИА Новости, 07.12.2023
На жителя Тюменской области завели дело о госизмене за помощь ВСУ
Жителя Тюменской области задержали за финансирование Вооруженных сил Украины, заявили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T08:53
2023-12-07T08:53
2023-12-07T10:39
специальная военная операция на украине
происшествия
тюменская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 дек — РИА Новости. Жителя Тюменской области задержали за финансирование Вооруженных сил Украины, заявили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ."Получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела по факту совершения государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству", — говорится в сообщении.Подозреваемый "целенаправленно перевел деньги" ВСУ, подчеркнули в ведомстве.Уголовная ответственность по статье за госизмену предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.На оперативном видео, которое есть в распоряжении РИА Новости, показано, как мужчину задержали на улице.
https://ria.ru/20231130/fsb-1912812569.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Задержание за госизмену жителя Тюменской области
Жителя Тюменской области задержали за финансирование Вооруженных сил Украины, заявили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ.
2023-12-07T08:53
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PT1M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, тюменская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тюменская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
На жителя Тюменской области завели дело о госизмене за помощь ВСУ
ФСБ: житель Тюменской области задержан по делу о финансировании ВСУ