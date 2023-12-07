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На жителя Тюменской области завели дело о госизмене за помощь ВСУ - РИА Новости, 07.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:53 07.12.2023 (обновлено: 10:39 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/fsb-1914263484.html
На жителя Тюменской области завели дело о госизмене за помощь ВСУ
На жителя Тюменской области завели дело о госизмене за помощь ВСУ - РИА Новости, 07.12.2023
На жителя Тюменской области завели дело о госизмене за помощь ВСУ
Жителя Тюменской области задержали за финансирование Вооруженных сил Украины, заявили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T08:53
2023-12-07T10:39
специальная военная операция на украине
происшествия
тюменская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 дек — РИА Новости. Жителя Тюменской области задержали за финансирование Вооруженных сил Украины, заявили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ."Получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела по факту совершения государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству", — говорится в сообщении.Подозреваемый "целенаправленно перевел деньги" ВСУ, подчеркнули в ведомстве.Уголовная ответственность по статье за госизмену предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.На оперативном видео, которое есть в распоряжении РИА Новости, показано, как мужчину задержали на улице.
https://ria.ru/20231130/fsb-1912812569.html
тюменская область
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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Задержание за госизмену жителя Тюменской области
Жителя Тюменской области задержали за финансирование Вооруженных сил Украины, заявили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ.
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происшествия, тюменская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тюменская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
На жителя Тюменской области завели дело о госизмене за помощь ВСУ

ФСБ: житель Тюменской области задержан по делу о финансировании ВСУ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 дек — РИА Новости. Жителя Тюменской области задержали за финансирование Вооруженных сил Украины, заявили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ.
"Получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела по факту совершения государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству", — говорится в сообщении.
Подозреваемый "целенаправленно перевел деньги" ВСУ, подчеркнули в ведомстве.
Уголовная ответственность по статье за госизмену предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.
На оперативном видео, которое есть в распоряжении РИА Новости, показано, как мужчину задержали на улице.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТюменская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы Украины
 
 
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