https://ria.ru/20231207/fsb-1914263484.html

На жителя Тюменской области завели дело о госизмене за помощь ВСУ

На жителя Тюменской области завели дело о госизмене за помощь ВСУ - РИА Новости, 07.12.2023

На жителя Тюменской области завели дело о госизмене за помощь ВСУ

Жителя Тюменской области задержали за финансирование Вооруженных сил Украины, заявили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T08:53

2023-12-07T08:53

2023-12-07T10:39

специальная военная операция на украине

происшествия

тюменская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 дек — РИА Новости. Жителя Тюменской области задержали за финансирование Вооруженных сил Украины, заявили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ."Получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела по факту совершения государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству", — говорится в сообщении.Подозреваемый "целенаправленно перевел деньги" ВСУ, подчеркнули в ведомстве.Уголовная ответственность по статье за госизмену предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.На оперативном видео, которое есть в распоряжении РИА Новости, показано, как мужчину задержали на улице.

https://ria.ru/20231130/fsb-1912812569.html

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Задержание за госизмену жителя Тюменской области Жителя Тюменской области задержали за финансирование Вооруженных сил Украины, заявили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ. 2023-12-07T08:53 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, тюменская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины