https://ria.ru/20231207/forum-1914240443.html

Путин примет участие в форуме "Россия зовет!"

Путин примет участие в форуме "Россия зовет!" - РИА Новости, 07.12.2023

Путин примет участие в форуме "Россия зовет!"

Президент России Владимир Путин в четверг выступит в рамках инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T00:05

2023-12-07T00:05

2023-12-07T00:05

москва

экономика

россия

китай

антон силуанов

владимир путин

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг выступит в рамках инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". Мероприятие пройдет в Центре международной торговли в Москве 7 и 8 декабря, выступление главы государства запланировано на первый день. Основная тема форума "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики", в нем примут участие инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии и других стран, с которыми Россия развивает сотрудничество. В рамках форума состоится пленарная сессия, ее спикерами станут министр финансов Антон Силуанов, глава Банка России Эльвира Набиуллина, министр экономического развития Максим Решетников, помощник президента РФ Максим Орешкин, президент – председатель правления компании "Норникель" Владимир Потанин и сооснователь Positive Technologies и "Сайберус" Юрий Максимов. Форум ВТБ "Россия зовет!" проводится с 2009 года. Последний раз очно мероприятие состоялось в 2019 году, затем проходило в онлайн формате из-за пандемии. В прошлом году форум не проводился. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20231108/forum-1910083470.html

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