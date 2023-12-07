https://ria.ru/20231207/forum-1914240443.html
Путин примет участие в форуме "Россия зовет!"
Путин примет участие в форуме "Россия зовет!" - РИА Новости, 07.12.2023
Путин примет участие в форуме "Россия зовет!"
Президент России Владимир Путин в четверг выступит в рамках инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T00:05
2023-12-07T00:05
2023-12-07T00:05
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг выступит в рамках инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". Мероприятие пройдет в Центре международной торговли в Москве 7 и 8 декабря, выступление главы государства запланировано на первый день. Основная тема форума "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики", в нем примут участие инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии и других стран, с которыми Россия развивает сотрудничество. В рамках форума состоится пленарная сессия, ее спикерами станут министр финансов Антон Силуанов, глава Банка России Эльвира Набиуллина, министр экономического развития Максим Решетников, помощник президента РФ Максим Орешкин, президент – председатель правления компании "Норникель" Владимир Потанин и сооснователь Positive Technologies и "Сайберус" Юрий Максимов. Форум ВТБ "Россия зовет!" проводится с 2009 года. Последний раз очно мероприятие состоялось в 2019 году, затем проходило в онлайн формате из-за пандемии. В прошлом году форум не проводился. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20231108/forum-1910083470.html
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москва, экономика, россия, китай, антон силуанов, владимир путин, эльвира набиуллина, втб, центр международной торговли, норильский никель
Москва, Экономика, Россия, Китай, Антон Силуанов, Владимир Путин, Эльвира Набиуллина, ВТБ, Центр международной торговли, Норильский никель
Путин примет участие в форуме "Россия зовет!"
Путин в четверг выступит в рамках инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"