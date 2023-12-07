https://ria.ru/20231207/fondy-1914409925.html

Путин поручил обеспечить скорейший запуск фондов акционерного капитала

Путин поручил обеспечить скорейший запуск фондов акционерного капитала - РИА Новости, 07.12.2023

Путин поручил обеспечить скорейший запуск фондов акционерного капитала

Президент РФ Владимир Путин попросил правительство совместно с госкорпорацией ВЭБ.РФ обеспечить скорейший запуск инвестпроектов в рамках программы фондов... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T16:15

2023-12-07T16:15

2023-12-07T16:15

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

экономика

втб

владимир путин

россия

вэб.рф (вэб)

правительство рф

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство совместно с госкорпорацией ВЭБ.РФ обеспечить скорейший запуск инвестпроектов в рамках программы фондов акционерного капитала. "Прошу правительство совместно с Внешэкономбанком обеспечить скорейший запуск инвестпроектов в рамках программы фондов акционерного капитала. Суть этого механизма в том, что банки направляют свободные средства в фонд, а он, этот фонд, гарантирует доходность вложений. Гарантом выступает Внешэкономбанк. Таким образом банки могут участвовать в бизнес-проектах реального сектора как соучередители", - сказал Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!". Президент отметил, что первый такой фонд создан, дело за широким практическим использованием такого инструмента, реальным финансированием конкретных инициатив. Фонды акционерного капитала создаются за счет вложений ВЭБа и банков-партнеров, объем каждого фонда не может превышать 50 миллиардов рублей. Фонд может финансировать инвестиционные проекты Фабрики проектного финансирования в размере до 10% стоимости проекта. В августе старший банкир бизнес-блока ВЭБа Антон Перин говорил, что один фонд акционерного капитала уже создан, а еще два будут сформированы до конца текущего года, на рассмотрении проекты в металлургии, газохимии и инфраструктуре на сумму более 100 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20231011/ekonomika-1902024255.html

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экономика, втб, владимир путин, россия, вэб.рф (вэб), правительство рф