https://ria.ru/20231207/finansy-1914380758.html
Путин оценил состояние российской финансовой системы
Путин оценил состояние российской финансовой системы - РИА Новости, 07.12.2023
Путин оценил состояние российской финансовой системы
В целом финансовая система РФ находится в здоровом состоянии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:10
2023-12-07T15:10
2023-12-07T15:59
россия
экономика
владимир путин
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В целом финансовая система РФ находится в здоровом состоянии, заявил президент РФ Владимир Путин."В целом финансовая система России находится в абсолютно нормальном, в здоровом абсолютно состоянии. Напомню, что в начале года некоторые эксперты ожидали, что Россия столкнется с бюджетным дефицитом в 3 и даже в 5% ВВП. Ну, кстати говоря, и это не было бы какой-то катастрофой и большой проблемой бы не было с учетом низкого уровня нашего долга, но, тем не менее, этого не случилось", - сказал Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".
https://ria.ru/20230926/rossiya-1898599222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Путин оценил состояние российской финансовой системы
Путин: в целом финансовая система РФ находится в здоровом состоянии
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В целом финансовая система РФ находится в здоровом состоянии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В целом финансовая система России находится в абсолютно нормальном, в здоровом абсолютно состоянии. Напомню, что в начале года некоторые эксперты ожидали, что Россия столкнется с бюджетным дефицитом в 3 и даже в 5% ВВП. Ну, кстати говоря, и это не было бы какой-то катастрофой и большой проблемой бы не было с учетом низкого уровня нашего долга, но, тем не менее, этого не случилось", - сказал Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".
Все пропало: Россия погибает неубедительно