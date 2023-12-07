https://ria.ru/20231207/finansy-1914380758.html

Путин оценил состояние российской финансовой системы

Путин оценил состояние российской финансовой системы - РИА Новости, 07.12.2023

Путин оценил состояние российской финансовой системы

В целом финансовая система РФ находится в здоровом состоянии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T15:10

2023-12-07T15:10

2023-12-07T15:59

россия

экономика

владимир путин

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914378838_0:149:3114:1900_1920x0_80_0_0_04c25e94fdda4044015041f85e8ca34b.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В целом финансовая система РФ находится в здоровом состоянии, заявил президент РФ Владимир Путин."В целом финансовая система России находится в абсолютно нормальном, в здоровом абсолютно состоянии. Напомню, что в начале года некоторые эксперты ожидали, что Россия столкнется с бюджетным дефицитом в 3 и даже в 5% ВВП. Ну, кстати говоря, и это не было бы какой-то катастрофой и большой проблемой бы не было с учетом низкого уровня нашего долга, но, тем не менее, этого не случилось", - сказал Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".

https://ria.ru/20230926/rossiya-1898599222.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, экономика, владимир путин