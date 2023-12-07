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Путин поручил расширить линейку инструментов финансирования предприятий - РИА Новости, 07.12.2023
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15:40 07.12.2023 (обновлено: 15:58 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/finansirovanie-1914391627.html
Путин поручил расширить линейку инструментов финансирования предприятий
Путин поручил расширить линейку инструментов финансирования предприятий - РИА Новости, 07.12.2023
Путин поручил расширить линейку инструментов финансирования предприятий
Необходимо создать самую широкую линейку инструментов финансирования предприятий, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!". РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:40
2023-12-07T15:58
втб
владимир путин
россия
экономика
россия зовет!
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Необходимо создать самую широкую линейку инструментов финансирования предприятий, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!". "Необходимо создать самую широкую линейку инструментов для финансирования инвестиций, рассчитанных на любой масштаб - от малых предприятий до крупных, крупнейших системообразующих компаний. Что крайне важно, эти инструменты должны быть настроены на специфику бизнеса, учитывать фазу его развития и, конечно, особенности той сферы, в которой он работает, где реализуются планы того или иного бизнеса", - сказал Путин. Он отметил, что в продвижении таких механизмов ведущую роль играет банковский сектор и фондовый рынок.
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втб, владимир путин, россия, экономика, россия зовет!
ВТБ, Владимир Путин, Россия, Экономика, Россия зовет!, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Путин поручил расширить линейку инструментов финансирования предприятий

Путин поручил создать широкую линейку инструментов финансирования предприятий

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Необходимо создать самую широкую линейку инструментов финансирования предприятий, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".
"Необходимо создать самую широкую линейку инструментов для финансирования инвестиций, рассчитанных на любой масштаб - от малых предприятий до крупных, крупнейших системообразующих компаний. Что крайне важно, эти инструменты должны быть настроены на специфику бизнеса, учитывать фазу его развития и, конечно, особенности той сферы, в которой он работает, где реализуются планы того или иного бизнеса", - сказал Путин.
Он отметил, что в продвижении таких механизмов ведущую роль играет банковский сектор и фондовый рынок.
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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ВТБВладимир ПутинРоссияЭкономикаРоссия зовет!
 
 
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