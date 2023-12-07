https://ria.ru/20231207/finansirovanie-1914391627.html

Путин поручил расширить линейку инструментов финансирования предприятий

Путин поручил расширить линейку инструментов финансирования предприятий - РИА Новости, 07.12.2023

Путин поручил расширить линейку инструментов финансирования предприятий

Необходимо создать самую широкую линейку инструментов финансирования предприятий, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!". РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T15:40

2023-12-07T15:40

2023-12-07T15:58

втб

владимир путин

россия

экономика

россия зовет!

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Необходимо создать самую широкую линейку инструментов финансирования предприятий, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!". "Необходимо создать самую широкую линейку инструментов для финансирования инвестиций, рассчитанных на любой масштаб - от малых предприятий до крупных, крупнейших системообразующих компаний. Что крайне важно, эти инструменты должны быть настроены на специфику бизнеса, учитывать фазу его развития и, конечно, особенности той сферы, в которой он работает, где реализуются планы того или иного бизнеса", - сказал Путин. Он отметил, что в продвижении таких механизмов ведущую роль играет банковский сектор и фондовый рынок.

https://ria.ru/20231130/avtokomponenty-1912931762.html

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втб, владимир путин, россия, экономика, россия зовет!