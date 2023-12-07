https://ria.ru/20231207/finansirovanie-1914391627.html
Путин поручил расширить линейку инструментов финансирования предприятий
Путин поручил расширить линейку инструментов финансирования предприятий - РИА Новости, 07.12.2023
Путин поручил расширить линейку инструментов финансирования предприятий
Необходимо создать самую широкую линейку инструментов финансирования предприятий, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!". РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:40
2023-12-07T15:40
2023-12-07T15:58
втб
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Необходимо создать самую широкую линейку инструментов финансирования предприятий, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!". "Необходимо создать самую широкую линейку инструментов для финансирования инвестиций, рассчитанных на любой масштаб - от малых предприятий до крупных, крупнейших системообразующих компаний. Что крайне важно, эти инструменты должны быть настроены на специфику бизнеса, учитывать фазу его развития и, конечно, особенности той сферы, в которой он работает, где реализуются планы того или иного бизнеса", - сказал Путин. Он отметил, что в продвижении таких механизмов ведущую роль играет банковский сектор и фондовый рынок.
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ВТБ, Владимир Путин, Россия, Экономика, Россия зовет!, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Путин поручил расширить линейку инструментов финансирования предприятий
Путин поручил создать широкую линейку инструментов финансирования предприятий
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Необходимо создать самую широкую линейку инструментов финансирования предприятий, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".
"Необходимо создать самую широкую линейку инструментов для финансирования инвестиций, рассчитанных на любой масштаб - от малых предприятий до крупных, крупнейших системообразующих компаний. Что крайне важно, эти инструменты должны быть настроены на специфику бизнеса, учитывать фазу его развития и, конечно, особенности той сферы, в которой он работает, где реализуются планы того или иного бизнеса", - сказал Путин.
Он отметил, что в продвижении таких механизмов ведущую роль играет банковский сектор и фондовый рынок.
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