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Путин: европейские юрисдикции перестали быть тихими гаванями - РИА Новости, 07.12.2023
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14:54 07.12.2023 (обновлено: 16:19 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/evropa-1914374516.html
Путин: европейские юрисдикции перестали быть тихими гаванями
Путин: европейские юрисдикции перестали быть тихими гаванями - РИА Новости, 07.12.2023
Путин: европейские юрисдикции перестали быть тихими гаванями
В европейских юрисдикциях действует принцип "свой —чужой", где "чужого" можно обобрать, заблокировав его активы, заявил президент Владимир Путин на форуме ВТБ... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:54
2023-12-07T16:19
экономика
владимир путин
европа
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В европейских юрисдикциях действует принцип "свой —чужой", где "чужого" можно обобрать, заблокировав его активы, заявил президент Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!"."Европейские юрисдикции, которые еще недавно считались безопасными, тихими, так называемыми, гаванями — фактически перестали ими быть. Теперь здесь работает принцип "свой — чужой", как в военных самолетах, где "чужого" можно обобрать, оставить ни с чем. Его активы, предприятия, компании можно заблокировать, отнять и даже ликвидировать в результате диверсии, как это было с "Северными потоками", — пояснил глава государства. По его мнению, так сейчас выглядит конкурентная борьба в мире, основанном на правилах, которые никому не нужны.После начала спецоперации на Украине страны Евросоюза и G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находятся в ЕС в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В октябре прошлого года Еврокомиссии поручили подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права.
https://ria.ru/20231206/gaz-1913886953.html
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экономика, владимир путин, европа, авария на "северных потоках"
Экономика, Владимир Путин, Европа, Авария на "Северных потоках"
Путин: европейские юрисдикции перестали быть тихими гаванями

Путин: европейские юрисдикции перестали быть тихими гаванями для бизнеса

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на форуме "Россия зовёт!"
Президент РФ Владимир Путин на форуме Россия зовёт! - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин на форуме "Россия зовёт!" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В европейских юрисдикциях действует принцип "свой —чужой", где "чужого" можно обобрать, заблокировав его активы, заявил президент Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
«
"Европейские юрисдикции, которые еще недавно считались безопасными, тихими, так называемыми, гаванями — фактически перестали ими быть. Теперь здесь работает принцип "свой — чужой", как в военных самолетах, где "чужого" можно обобрать, оставить ни с чем. Его активы, предприятия, компании можно заблокировать, отнять и даже ликвидировать в результате диверсии, как это было с "Северными потоками", — пояснил глава государства.
По его мнению, так сейчас выглядит конкурентная борьба в мире, основанном на правилах, которые никому не нужны.
После начала спецоперации на Украине страны Евросоюза и G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находятся в ЕС в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В октябре прошлого года Еврокомиссии поручили подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права.
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ЭкономикаВладимир ПутинЕвропаАвария на "Северных потоках"
 
 
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