https://ria.ru/20231207/evropa-1914374516.html

Путин: европейские юрисдикции перестали быть тихими гаванями

Путин: европейские юрисдикции перестали быть тихими гаванями - РИА Новости, 07.12.2023

Путин: европейские юрисдикции перестали быть тихими гаванями

В европейских юрисдикциях действует принцип "свой —чужой", где "чужого" можно обобрать, заблокировав его активы, заявил президент Владимир Путин на форуме ВТБ... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T14:54

2023-12-07T14:54

2023-12-07T16:19

экономика

владимир путин

европа

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В европейских юрисдикциях действует принцип "свой —чужой", где "чужого" можно обобрать, заблокировав его активы, заявил президент Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!"."Европейские юрисдикции, которые еще недавно считались безопасными, тихими, так называемыми, гаванями — фактически перестали ими быть. Теперь здесь работает принцип "свой — чужой", как в военных самолетах, где "чужого" можно обобрать, оставить ни с чем. Его активы, предприятия, компании можно заблокировать, отнять и даже ликвидировать в результате диверсии, как это было с "Северными потоками", — пояснил глава государства. По его мнению, так сейчас выглядит конкурентная борьба в мире, основанном на правилах, которые никому не нужны.После начала спецоперации на Украине страны Евросоюза и G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находятся в ЕС в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В октябре прошлого года Еврокомиссии поручили подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права.

https://ria.ru/20231206/gaz-1913886953.html

европа

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин, европа, авария на "северных потоках"