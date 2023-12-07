https://ria.ru/20231207/eksport-1914140777.html

Здесь не сахар: Европа снова указала Украине на дверь

Здесь не сахар: Европа снова указала Украине на дверь - РИА Новости, 07.12.2023

Здесь не сахар: Европа снова указала Украине на дверь

В ЕС злятся из-за притока сельхозпродукции с Украины. Сначала аграриям пришлось не ко двору зерно, так как поставило их на грань разорения. В ряде стран ввели... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T08:00

2023-12-07T08:00

2023-12-07T08:03

экономика

украина

киев

европа

евросоюз

еврокомиссия

европарламент

сахар

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Елена Савельева. В ЕС злятся из-за притока сельхозпродукции с Украины. Сначала аграриям пришлось не ко двору зерно, так как поставило их на грань разорения. В ряде стран ввели эмбарго. Теперь требуют перекрыть экспорт сахара, подскочивший вдвое по сравнению с прошлым годом. Избавиться хотят и от других товаров, которыми Киев заполонил местный рынок.Выдавили зерноБлагодаря зерновой сделке в Европу хлынуло дешевое украинское зерно. В результате фермеры потеряли почти полтриллиона евро. В конце концов Брюссель разрешил Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии запретить экспорт пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса.Продлять запрет после 15 сентября Еврокомиссия отказалась. Тогда Братислава, Будапешт и Варшава объявили эмбарго на национальном уровне. Киев подал иски во Всемирную торговую организацию. В ответ им пообещали бойкотировать координационную платформу с Еврокомиссией по вопросу зерна.Сахар и медА теперь Франция взялась за сахар: настаивает на реэкспорте за пределы ЕС. Украина отгрузила его туда столько, что даже сместила Бразилию с позиции крупнейшего поставщика.По данным Еврокомиссии, в прошлом сезоне украинский импорт увеличился в десять раз — до 413 тысяч тонн. А в нынешнем, по прогнозу Французской ассоциации производителей сахарной свеклы (CGB), достигнет 700-800 тысяч. И это при среднем годовом показателе за пять лет в 21,5 тысячи. Киев готов ограничиться 600 тысячами, но в ЕС, понятно, не согласились.Свекловоды пожаловались на нечестную конкуренцию и призвали изгнать украинский сахар с европейского рынка.Надо сказать, что цены в ЕС на белый сахар из-за глобального дефицита — на десятилетнем максимуме: более 800 евро за тонну.Французских аграриев привел в ярость и украинский мед. В конце ноября фермеры региона Центр-Валь-де-Луар провели акцию с требованием установить минимальную розничную цену на импорт.Пчеловоды протестовали и в Париже на площади Республики. Претензии те же: украинский демпинг. "Склады у торговцев переполнены, наш мед не продается", — возмущались фермеры.Все это из-за того, что Брюссель обнулил для киевского режима таможенные пошлины, дабы "поддержать в противостоянии российской агрессии". Поддержка вышла боком. Теперь местные производители пытаются избавиться от навязчивого экспортера.Напрягает всехВ Ассоциации производителей свеклы ждут от Еврокомиссии четкого ответа на вопрос, "как управлять этим неконтролируемым притоком украинского импорта".Напряженность нарастает и, скорее всего, перекинется на другую продукцию. В Европарламенте уже взяли на прицел яйца и мясо птицы."Поставки с Украины мяса птицы увеличились на 150%, яиц — более чем на 100", — напомнил правоцентристский депутат Европарламента Питер Лиенс. Ассоциация переработчиков птицы и торговли птицей ЕС (AVEC) сообщила: конкурентоспособность европейских производителей уже упала.Пока Еврокомиссия обязала Киев предпринять меры по контролю за экспортом.В такой ситуации, считают эксперты, пострадавшие станут действовать самостоятельно, не дожидаясь решения регулятора. Словакия уже запретила импорт не только зерна, но и меда, сахара, солода, соевых бобов.Как отмечает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт, эмбарго на украинский сахар введут Польша, Венгрия, Германия, Словакия, Чехия, Болгария, возможно, Италия и Испания.Если они выступят единым фронтом, Еврокомиссии придется пойти на попятную. То же и с другими видами продукции. Европа предпочтет спасать собственное сельское хозяйство, а не украинское. Тем более на фоне того, что Запад постепенно урезает финансирование Киева, ссылаясь на нехватку средств.

https://ria.ru/20230928/zerno-1899244664.html

https://ria.ru/20231203/gosdolg-1913219513.html

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, украина, киев, европа, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, сахар, сахарная свекла