https://ria.ru/20231207/ekoaktivistka-1914258446.html

Экоактивистка рассказала о штрафах за приклеивание себя к дорогам

Экоактивистка рассказала о штрафах за приклеивание себя к дорогам - РИА Новости, 07.12.2023

Экоактивистка рассказала о штрафах за приклеивание себя к дорогам

Экоактивисты "Последнего поколения" (нем. Letzte Generation), приклеивающие себя в знак протеста к дорогам, за одну такую акцию в австрийской столице получают... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T07:20

2023-12-07T07:20

2023-12-07T07:20

австрия

в мире

вена

словения

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ВЕНА, 7 дек - РИА Новости. Экоактивисты "Последнего поколения" (нем. Letzte Generation), приклеивающие себя в знак протеста к дорогам, за одну такую акцию в австрийской столице получают штраф в тысячу евро, а в других федеральных землях это может обойтись дешевле, рассказала РИА Новости участница движения Марина Хаген-Канаваль. "Последний штраф, который я получила в Форальберге - на Западе Австрии, был в размере 220 евро. А вообще если в Вене один раз приклеить себя к дороге, то это обходится дороже. Например, в начале января этого года я приклеила себя к дороге, ведущей к школе, и тогда мне пришел штраф в 1 тысячу евро", - рассказала 27-летняя активистка. По ее словам, "мирный протест, когда активисты просто сидят на улице", в Австрии расценивается как нарушение - по аналогии с переходом дороги на красный свет или неправильной парковкой. "И мы поэтому идем с жалобой в суд, чтобы доказать там, что наши действия законны, потому что все другие меры уже исчерпали себя, а мы сейчас находимся в чрезвычайном положении. И аргументируем это фактами о климатической катастрофе, и говорим, что то, что мы делаем, справедливо, потому что правительство делает недостаточно, чтобы защитить людей", - пояснила собеседница агентства. Она добавила, что зачастую потом участники протестов все же получают штрафы, но их размер существенно ниже. При этом, по ее словам, люди оплачивают штрафы сами. "Активисты, которые не могут оплатить штрафы, вынуждены отправляться в тюрьму. А те деньги, которые мы собираем в качестве пожертвований на флаеры и баннеры, жилеты, мы используем только на флаеры и баннеры. Мы не используем их на оплату штрафов. Потому что штрафы гораздо выше, чем те пожертвования, которые мы получаем", - сказала Хаген-Канаваль. Она уточнила, что в отдельных ситуациях, когда, например, протестует женщина, у которой есть ребенок и которая не может оплатить штраф, активисты открывают кампанию по сбору средств. "Но мы считаем, что позже наши штрафы будут полностью отменять на фоне всех этих катастроф, когда, например, в августе вся австрийская федеральная земля Каринтия пострадала от наводнений, когда треть Словении была несколько дней под водой или когда в Турции были пожары, что туристы должны были сбегать, или на Гавайях, где сто человек погибли в пламени. И в этой связи судьи должны будут признать, что мы находимся в чрезвычайной ситуации, при которой нужно срочно действовать", - заявила Хаген-Канаваль. Что касается помощи по защите в судах, то, по ее словам, многие из участников движения, кроме участия в протестах, работают и получают деньги. Они и оплачивают адвокатов сами, если хотят этого, говорит она. "Но у нас также есть те, кто помогает нам с этим, например адвокат, которая за меньшие деньги готова заниматься нашими делами, или, например, студентка юриспруденции, которая нам также помогает. Также моя мама, которая разбирается в этих процессах и поддерживает нас. В Австрии этим можно заниматься самостоятельно, обязанности иметь адвоката нет. Если немного в этом разобраться, то люди могут самостоятельно защищать себя в суде", - заключила активистка. Активисты "Последнего поколения" в Австрии требуют, чтобы правительство внедрило 93 рекомендации Климатического совета, которые должны помочь становлению климатически нейтрального государства. Совет проходил в республике в 2022 году. Кроме того, они требуют от властей ввести ограничение скорости в 100 километров в час вместо 130, чтобы сократить потребление топлива и снизить выброс CO2. Еще одно требование сторонников движения - чтобы в стране больше не было никаких нефтяных и газовых бурений. Пытаясь привлечь внимание властей к своим требованиям, австрийские участники "Последнего поколения" регулярно устраивают протесты, блокируя оживленные улицы городов республики в час пик, приклеивая себя к дорогам, и тем самым вызывая раздражение водителей. Помимо создания заторов на дорогах, они устраивают и другие эксцентричные акции, например, перекрашивают воду в фонтанах. Власти страны за такие действия нередко называют сторонников движения "климатическими прилипалами" или "климатическими террористами".

https://ria.ru/20231201/ekologiya-1913240785.html

https://ria.ru/20231120/vena-1910590669.html

https://ria.ru/20231115/milan-1909708192.html

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австрия, в мире, вена, словения