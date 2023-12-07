https://ria.ru/20231207/dtp-1914496723.html

На трассе на Ставрополье столкнулись четыре машины, пострадал человек

На трассе на Ставрополье столкнулись четыре машины, пострадал человек - РИА Новости, 07.12.2023

На трассе на Ставрополье столкнулись четыре машины, пострадал человек

Четыре машины столкнулись на трассе в Петровском округе Ставропольского края, в результате происшествия пострадал один человек, сообщает госавтоинспекция по... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T23:15

2023-12-07T23:15

2023-12-07T23:15

происшествия

ставропольский край

светлоград

благодарный

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153381/89/1533818971_0:768:1352:1529_1920x0_80_0_0_1a692fb173b99ee837751f6e14a91544.jpg

ПЯТИГОРСК, 7 дек – РИА Новости. Четыре машины столкнулись на трассе в Петровском округе Ставропольского края, в результате происшествия пострадал один человек, сообщает госавтоинспекция по региону. По данным ведомства, ДТП произошло около 19.30 мск на 32-м километре автодороги Светлоград - Благодарный - Буденновск. "Водитель автомобиля Chevrolet Lanos не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с двумя встречно движущимися автомобилями ЛLada Priora и Faw X80. Последний совершил столкновение с Renault Logan. В результате госпитализирован водитель Chevrolet, 21-летний житель Светлограда", – информирует ведомство в Telegram-канале. Отмечается, что молодой водитель Chevrolet получил водительское удостоверение 2 года назад, злостным нарушителем ПДД не является. Экспертиза установит, был ли юноша пьян на момент происшествия. "По факту автоаварии проводится проверка", – заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html

https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html

ставропольский край

светлоград

благодарный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ставропольский край, светлоград, благодарный