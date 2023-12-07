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На трассе на Ставрополье столкнулись четыре машины, пострадал человек - РИА Новости, 07.12.2023
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23:15 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/dtp-1914496723.html
На трассе на Ставрополье столкнулись четыре машины, пострадал человек
На трассе на Ставрополье столкнулись четыре машины, пострадал человек - РИА Новости, 07.12.2023
На трассе на Ставрополье столкнулись четыре машины, пострадал человек
Четыре машины столкнулись на трассе в Петровском округе Ставропольского края, в результате происшествия пострадал один человек, сообщает госавтоинспекция по... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T23:15
2023-12-07T23:15
происшествия
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 7 дек – РИА Новости. Четыре машины столкнулись на трассе в Петровском округе Ставропольского края, в результате происшествия пострадал один человек, сообщает госавтоинспекция по региону. По данным ведомства, ДТП произошло около 19.30 мск на 32-м километре автодороги Светлоград - Благодарный - Буденновск. "Водитель автомобиля Chevrolet Lanos не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с двумя встречно движущимися автомобилями ЛLada Priora и Faw X80. Последний совершил столкновение с Renault Logan. В результате госпитализирован водитель Chevrolet, 21-летний житель Светлограда", – информирует ведомство в Telegram-канале. Отмечается, что молодой водитель Chevrolet получил водительское удостоверение 2 года назад, злостным нарушителем ПДД не является. Экспертиза установит, был ли юноша пьян на момент происшествия. "По факту автоаварии проводится проверка", – заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html
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ставропольский край
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происшествия, ставропольский край, светлоград, благодарный
Происшествия, Ставропольский край, Светлоград, Благодарный
На трассе на Ставрополье столкнулись четыре машины, пострадал человек

ГИБДД: на трассе на Ставрополье столкнулись четыре машины, пострадал человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на дороге
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции на дороге. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 7 дек – РИА Новости. Четыре машины столкнулись на трассе в Петровском округе Ставропольского края, в результате происшествия пострадал один человек, сообщает госавтоинспекция по региону.
По данным ведомства, ДТП произошло около 19.30 мск на 32-м километре автодороги Светлоград - Благодарный - Буденновск.
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"Водитель автомобиля Chevrolet Lanos не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с двумя встречно движущимися автомобилями ЛLada Priora и Faw X80. Последний совершил столкновение с Renault Logan. В результате госпитализирован водитель Chevrolet, 21-летний житель Светлограда", – информирует ведомство в Telegram-канале.
Отмечается, что молодой водитель Chevrolet получил водительское удостоверение 2 года назад, злостным нарушителем ПДД не является. Экспертиза установит, был ли юноша пьян на момент происшествия.
"По факту автоаварии проводится проверка", – заключили в ведомстве.
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ПроисшествияСтавропольский крайСветлоградБлагодарный
 
 
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