https://ria.ru/20231207/dtp-1914480319.html
В "Сириусе" столкнулись девять автомобилей, двоих госпитализировали
В "Сириусе" столкнулись девять автомобилей, двоих госпитализировали - РИА Новости, 07.12.2023
В "Сириусе" столкнулись девять автомобилей, двоих госпитализировали
ДТП с участием девяти автомобилей произошло на федеральной территории "Сириус", расположенной на черноморском побережье, два человека госпитализированы,... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T20:25
2023-12-07T20:25
2023-12-07T20:29
происшествия
россия
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СОЧИ, 7 дек – РИА Новости. ДТП с участием девяти автомобилей произошло на федеральной территории "Сириус", расположенной на черноморском побережье, два человека госпитализированы, сообщили в пресс-службе ОМВД России по федеральной территории "Сириус". Предварительно установлено, что девять машин столкнулись на четвертом километре трассы А-147 Джубга-Сочи. "В результате ДТП два человек пострадали, они доставлены в медицинское учреждение", - сказали в МВД "Сириуса". Как уточнили РИА Новости правоохранители, среди пострадавших детей нет. Движение на участке, где произошло ЧП, сейчас затруднено.
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происшествия, россия
В "Сириусе" столкнулись девять автомобилей, двоих госпитализировали
МВД: в "Сириусе" столкнулись девять автомобилей, двоих госпитализировали