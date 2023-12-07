https://ria.ru/20231207/dtp-1914480319.html

В "Сириусе" столкнулись девять автомобилей, двоих госпитализировали

В "Сириусе" столкнулись девять автомобилей, двоих госпитализировали - РИА Новости, 07.12.2023

В "Сириусе" столкнулись девять автомобилей, двоих госпитализировали

ДТП с участием девяти автомобилей произошло на федеральной территории "Сириус", расположенной на черноморском побережье, два человека госпитализированы,... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T20:25

2023-12-07T20:25

2023-12-07T20:29

происшествия

россия

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СОЧИ, 7 дек – РИА Новости. ДТП с участием девяти автомобилей произошло на федеральной территории "Сириус", расположенной на черноморском побережье, два человека госпитализированы, сообщили в пресс-службе ОМВД России по федеральной территории "Сириус". Предварительно установлено, что девять машин столкнулись на четвертом километре трассы А-147 Джубга-Сочи. "В результате ДТП два человек пострадали, они доставлены в медицинское учреждение", - сказали в МВД "Сириуса". Как уточнили РИА Новости правоохранители, среди пострадавших детей нет. Движение на участке, где произошло ЧП, сейчас затруднено.

https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html

https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html

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происшествия, россия