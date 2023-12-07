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В Красноярском крае более 30 коров погибли в ДТП - РИА Новости, 07.12.2023
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10:57 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/dtp-1914289216.html
В Красноярском крае более 30 коров погибли в ДТП
В Красноярском крае более 30 коров погибли в ДТП - РИА Новости, 07.12.2023
В Красноярском крае более 30 коров погибли в ДТП
В Емельяновском районе Красноярского края при столкновении двух фур погибли 35 коров, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T10:57
2023-12-07T10:57
происшествия
красноярский край
емельяновский район
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КРАСНОЯРСК, 7 дек - РИА Новости. В Емельяновском районе Красноярского края при столкновении двух фур погибли 35 коров, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. "Полицейские в Емельяновском районе выясняют обстоятельства ДТП с участием двух фур, в результате которого погибли 35 коров", - говорится в релизе. По предварительной информации, вечером в среду "КамАЗ", перевозивший 40 голов крупного рогатого скота, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania. В итоге "КамАЗ" съехал в кювет, в кабине вспыхнул пожар, а из Scania выпал груз, который также отлетел в легковую Lada. Водитель отечественного грузовика доставлен в медучреждение, а уцелевших животных - всего пять коров - переместили в другую фуру. Остальные участники ДТП целы.
https://ria.ru/20231120/dtp-1910695595.html
красноярский край
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происшествия, красноярский край, емельяновский район
Происшествия, Красноярский край, Емельяновский район
В Красноярском крае более 30 коров погибли в ДТП

При столкновении двух фур в Красноярском крае погибли 35 коров

© Фото : МВД 24/TelegramДТП в Емельяновском районе Красноярского края
ДТП в Емельяновском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© Фото : МВД 24/Telegram
ДТП в Емельяновском районе Красноярского края
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КРАСНОЯРСК, 7 дек - РИА Новости. В Емельяновском районе Красноярского края при столкновении двух фур погибли 35 коров, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
«
"Полицейские в Емельяновском районе выясняют обстоятельства ДТП с участием двух фур, в результате которого погибли 35 коров", - говорится в релизе.
По предварительной информации, вечером в среду "КамАЗ", перевозивший 40 голов крупного рогатого скота, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania. В итоге "КамАЗ" съехал в кювет, в кабине вспыхнул пожар, а из Scania выпал груз, который также отлетел в легковую Lada.
Водитель отечественного грузовика доставлен в медучреждение, а уцелевших животных - всего пять коров - переместили в другую фуру. Остальные участники ДТП целы.
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ПроисшествияКрасноярский крайЕмельяновский район
 
 
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