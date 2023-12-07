https://ria.ru/20231207/dtp-1914289216.html

В Красноярском крае более 30 коров погибли в ДТП

В Красноярском крае более 30 коров погибли в ДТП - РИА Новости, 07.12.2023

В Красноярском крае более 30 коров погибли в ДТП

В Емельяновском районе Красноярского края при столкновении двух фур погибли 35 коров, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T10:57

2023-12-07T10:57

2023-12-07T10:57

происшествия

красноярский край

емельяновский район

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КРАСНОЯРСК, 7 дек - РИА Новости. В Емельяновском районе Красноярского края при столкновении двух фур погибли 35 коров, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. "Полицейские в Емельяновском районе выясняют обстоятельства ДТП с участием двух фур, в результате которого погибли 35 коров", - говорится в релизе. По предварительной информации, вечером в среду "КамАЗ", перевозивший 40 голов крупного рогатого скота, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania. В итоге "КамАЗ" съехал в кювет, в кабине вспыхнул пожар, а из Scania выпал груз, который также отлетел в легковую Lada. Водитель отечественного грузовика доставлен в медучреждение, а уцелевших животных - всего пять коров - переместили в другую фуру. Остальные участники ДТП целы.

https://ria.ru/20231120/dtp-1910695595.html

красноярский край

емельяновский район

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярский край, емельяновский район