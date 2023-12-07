https://ria.ru/20231207/dtp-1914269377.html

На Сахалине скорая попала в ДТП

На Сахалине скорая попала в ДТП - РИА Новости, 07.12.2023

На Сахалине скорая попала в ДТП

Автомобиль скорой помощи, в четверг перевозивший из Поронайска в Смирных женщину в коме, вылетел в кювет, сообщили РИА Новости в управлении ГИБДД по Сахалинской РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T09:29

2023-12-07T09:29

2023-12-07T09:29

происшествия

поронайск

сахалин

сахалинская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 дек – РИА Новости. Автомобиль скорой помощи, в четверг перевозивший из Поронайска в Смирных женщину в коме, вылетел в кювет, сообщили РИА Новости в управлении ГИБДД по Сахалинской области. "Авария произошла во время транспортировки пациентки в коме из города Поронайска в поселок Смирных. Карета скорой помощи вылетела в кювет. К счастью, больная была пристегнута. А вот двое пассажиров, которые находились в машине, пренебрегли ремнями безопасности", - рассказал собеседник агентства, отметив, что причина ДТП выясняется.

https://ria.ru/20231102/dtp-1907032909.html

поронайск

сахалин

сахалинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, поронайск, сахалин, сахалинская область