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На Сахалине скорая попала в ДТП - РИА Новости, 07.12.2023
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09:29 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/dtp-1914269377.html
На Сахалине скорая попала в ДТП
На Сахалине скорая попала в ДТП - РИА Новости, 07.12.2023
На Сахалине скорая попала в ДТП
Автомобиль скорой помощи, в четверг перевозивший из Поронайска в Смирных женщину в коме, вылетел в кювет, сообщили РИА Новости в управлении ГИБДД по Сахалинской РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T09:29
2023-12-07T09:29
происшествия
поронайск
сахалин
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 дек – РИА Новости. Автомобиль скорой помощи, в четверг перевозивший из Поронайска в Смирных женщину в коме, вылетел в кювет, сообщили РИА Новости в управлении ГИБДД по Сахалинской области. "Авария произошла во время транспортировки пациентки в коме из города Поронайска в поселок Смирных. Карета скорой помощи вылетела в кювет. К счастью, больная была пристегнута. А вот двое пассажиров, которые находились в машине, пренебрегли ремнями безопасности", - рассказал собеседник агентства, отметив, что причина ДТП выясняется.
https://ria.ru/20231102/dtp-1907032909.html
поронайск
сахалин
сахалинская область
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происшествия, поронайск, сахалин, сахалинская область
Происшествия, Поронайск, Сахалин, Сахалинская область
На Сахалине скорая попала в ДТП

Перевозящая пациентку в коме машина скорой помощи вылетела в кювет на Сахалине

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 дек – РИА Новости. Автомобиль скорой помощи, в четверг перевозивший из Поронайска в Смирных женщину в коме, вылетел в кювет, сообщили РИА Новости в управлении ГИБДД по Сахалинской области.
"Авария произошла во время транспортировки пациентки в коме из города Поронайска в поселок Смирных. Карета скорой помощи вылетела в кювет. К счастью, больная была пристегнута. А вот двое пассажиров, которые находились в машине, пренебрегли ремнями безопасности", - рассказал собеседник агентства, отметив, что причина ДТП выясняется.
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ПроисшествияПоронайскСахалинСахалинская область
 
 
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