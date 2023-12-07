https://ria.ru/20231207/dron-1914481900.html
В зоне СВО начали применять созданный на Урале дрон-камикадзе "Огурец"
В зоне СВО начали применять созданный на Урале дрон-камикадзе "Огурец" - РИА Новости, 07.12.2023
В зоне СВО начали применять созданный на Урале дрон-камикадзе "Огурец"
Дрон-камикадзе "Огурец", созданный разработчиками екатеринбургского центра спецподготовки "Каскад – Урал", начали применять в зоне спецоперации, сообщил РИА... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T20:44
2023-12-07T20:44
2023-12-07T21:13
новое оружие россии
безопасность
технологии
екатеринбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_3c630f287bd1338933ff376eab654aef.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Дрон-камикадзе "Огурец", созданный разработчиками екатеринбургского центра спецподготовки "Каскад – Урал", начали применять в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости гендиректор центра Антон Федорович. Первые прототипы беспилотника "Огурец" появились еще в декабре 2022 – январе 2023 года, а в апреле 2023-го специалисты создали рабочий и летающий семидюймовый FPV-дрон, который может нести на себе до 2,5 килограммов взрывчатки на расстояние до пяти километров. "Он создавался под будущие задачи, смотрели на опережение. Почему такое название? Все названия дронов у наших противников и наших коллег грубоватые, угрожающие, и мы решили пойти по той политике, когда наши друзья будут поражать цель, они будут говорить: "Вот я "Огурцом" уничтожил танк". Сначала у него в названии были просто цифры, буквы, генерации, а потом решили, что пусть будет "Огурец", на нем к тому же есть пластиковые зеленые вставки", – сказал Федорович. По его словам, "Каскад – Урал" безвозмездно обучает специалистов в Еланском учебном центре, которым, в частности, и отправляют "Огурец". Дрон поставляется на фронт комплектацией 5-10 штук совместно с пультом, очками, аккумуляторами и ударопрочным кейсом. "Изначально это все планировалось как помощь фронту, это и сейчас продолжается. На прибыль компании закупаются комплектующие и отправляются в зону спецоперации. Сейчас у нас идет разработка нового десятидюймового дрона, который уже полетит по новым частотам", – отметил собеседник агентства. Центр специальной подготовки "Каскад – Урал" находится в Екатеринбурге, осуществляет разработку и производство FPV-дронов, проводит обучение специалистов, занимается гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20231027/svo-1905355655.html
https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d3b6fd2c5662a9154ccf7d024d171922.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, екатеринбург
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Екатеринбург
В зоне СВО начали применять созданный на Урале дрон-камикадзе "Огурец"
Военные в зоне СВО начали применять созданный на Урале дрон-камикадзе "Огурец"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Дрон-камикадзе "Огурец", созданный разработчиками екатеринбургского центра спецподготовки "Каскад – Урал", начали применять в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости гендиректор центра Антон Федорович.
Первые прототипы беспилотника "Огурец" появились еще в декабре 2022 – январе 2023 года, а в апреле 2023-го специалисты создали рабочий и летающий семидюймовый FPV-дрон, который может нести на себе до 2,5 килограммов взрывчатки на расстояние до пяти километров.
"Это изменит все". Россия готовится применить новое оружие
"Он создавался под будущие задачи, смотрели на опережение. Почему такое название? Все названия дронов у наших противников и наших коллег грубоватые, угрожающие, и мы решили пойти по той политике, когда наши друзья будут поражать цель, они будут говорить: "Вот я "Огурцом" уничтожил танк". Сначала у него в названии были просто цифры, буквы, генерации, а потом решили, что пусть будет "Огурец", на нем к тому же есть пластиковые зеленые вставки", – сказал Федорович.
По его словам, "Каскад – Урал" безвозмездно обучает специалистов в Еланском учебном центре, которым, в частности, и отправляют "Огурец". Дрон поставляется на фронт комплектацией 5-10 штук совместно с пультом, очками, аккумуляторами и ударопрочным кейсом.
"Изначально это все планировалось как помощь фронту, это и сейчас продолжается. На прибыль компании закупаются комплектующие и отправляются в зону спецоперации. Сейчас у нас идет разработка нового десятидюймового дрона, который уже полетит по новым частотам", – отметил собеседник агентства.
Центр специальной подготовки "Каскад – Урал" находится в Екатеринбурге
, осуществляет разработку и производство FPV-дронов, проводит обучение специалистов, занимается гуманитарной помощью.
"Они скоро выдохнутся". К чему готовятся на линии фронта