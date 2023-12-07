Рейтинг@Mail.ru
В зоне СВО начали применять созданный на Урале дрон-камикадзе "Огурец" - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
 
20:44 07.12.2023 (обновлено: 21:13 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/dron-1914481900.html
В зоне СВО начали применять созданный на Урале дрон-камикадзе "Огурец"
В зоне СВО начали применять созданный на Урале дрон-камикадзе "Огурец" - РИА Новости, 07.12.2023
В зоне СВО начали применять созданный на Урале дрон-камикадзе "Огурец"
Дрон-камикадзе "Огурец", созданный разработчиками екатеринбургского центра спецподготовки "Каскад – Урал", начали применять в зоне спецоперации, сообщил РИА... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T20:44
2023-12-07T21:13
новое оружие россии
безопасность
технологии
екатеринбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_3c630f287bd1338933ff376eab654aef.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Дрон-камикадзе "Огурец", созданный разработчиками екатеринбургского центра спецподготовки "Каскад – Урал", начали применять в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости гендиректор центра Антон Федорович. Первые прототипы беспилотника "Огурец" появились еще в декабре 2022 – январе 2023 года, а в апреле 2023-го специалисты создали рабочий и летающий семидюймовый FPV-дрон, который может нести на себе до 2,5 килограммов взрывчатки на расстояние до пяти километров. "Он создавался под будущие задачи, смотрели на опережение. Почему такое название? Все названия дронов у наших противников и наших коллег грубоватые, угрожающие, и мы решили пойти по той политике, когда наши друзья будут поражать цель, они будут говорить: "Вот я "Огурцом" уничтожил танк". Сначала у него в названии были просто цифры, буквы, генерации, а потом решили, что пусть будет "Огурец", на нем к тому же есть пластиковые зеленые вставки", – сказал Федорович. По его словам, "Каскад – Урал" безвозмездно обучает специалистов в Еланском учебном центре, которым, в частности, и отправляют "Огурец". Дрон поставляется на фронт комплектацией 5-10 штук совместно с пультом, очками, аккумуляторами и ударопрочным кейсом. "Изначально это все планировалось как помощь фронту, это и сейчас продолжается. На прибыль компании закупаются комплектующие и отправляются в зону спецоперации. Сейчас у нас идет разработка нового десятидюймового дрона, который уже полетит по новым частотам", – отметил собеседник агентства. Центр специальной подготовки "Каскад – Урал" находится в Екатеринбурге, осуществляет разработку и производство FPV-дронов, проводит обучение специалистов, занимается гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20231027/svo-1905355655.html
https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d3b6fd2c5662a9154ccf7d024d171922.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, технологии, екатеринбург
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Екатеринбург
В зоне СВО начали применять созданный на Урале дрон-камикадзе "Огурец"

Военные в зоне СВО начали применять созданный на Урале дрон-камикадзе "Огурец"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Оператор FPV-дрона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Дрон-камикадзе "Огурец", созданный разработчиками екатеринбургского центра спецподготовки "Каскад – Урал", начали применять в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости гендиректор центра Антон Федорович.
Первые прототипы беспилотника "Огурец" появились еще в декабре 2022 – январе 2023 года, а в апреле 2023-го специалисты создали рабочий и летающий семидюймовый FPV-дрон, который может нести на себе до 2,5 килограммов взрывчатки на расстояние до пяти километров.
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Коалиция-СВ во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
"Это изменит все". Россия готовится применить новое оружие
27 октября, 08:00
"Он создавался под будущие задачи, смотрели на опережение. Почему такое название? Все названия дронов у наших противников и наших коллег грубоватые, угрожающие, и мы решили пойти по той политике, когда наши друзья будут поражать цель, они будут говорить: "Вот я "Огурцом" уничтожил танк". Сначала у него в названии были просто цифры, буквы, генерации, а потом решили, что пусть будет "Огурец", на нем к тому же есть пластиковые зеленые вставки", – сказал Федорович.
По его словам, "Каскад – Урал" безвозмездно обучает специалистов в Еланском учебном центре, которым, в частности, и отправляют "Огурец". Дрон поставляется на фронт комплектацией 5-10 штук совместно с пультом, очками, аккумуляторами и ударопрочным кейсом.
"Изначально это все планировалось как помощь фронту, это и сейчас продолжается. На прибыль компании закупаются комплектующие и отправляются в зону спецоперации. Сейчас у нас идет разработка нового десятидюймового дрона, который уже полетит по новым частотам", – отметил собеседник агентства.
Центр специальной подготовки "Каскад – Урал" находится в Екатеринбурге, осуществляет разработку и производство FPV-дронов, проводит обучение специалистов, занимается гуманитарной помощью.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
"Они скоро выдохнутся". К чему готовятся на линии фронта
29 ноября, 08:00
 
Новое оружие РоссииБезопасностьТехнологииЕкатеринбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала