https://ria.ru/20231207/dron-1914481900.html

В зоне СВО начали применять созданный на Урале дрон-камикадзе "Огурец"

В зоне СВО начали применять созданный на Урале дрон-камикадзе "Огурец" - РИА Новости, 07.12.2023

В зоне СВО начали применять созданный на Урале дрон-камикадзе "Огурец"

Дрон-камикадзе "Огурец", созданный разработчиками екатеринбургского центра спецподготовки "Каскад – Урал", начали применять в зоне спецоперации, сообщил РИА... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T20:44

2023-12-07T20:44

2023-12-07T21:13

новое оружие россии

безопасность

технологии

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Дрон-камикадзе "Огурец", созданный разработчиками екатеринбургского центра спецподготовки "Каскад – Урал", начали применять в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости гендиректор центра Антон Федорович. Первые прототипы беспилотника "Огурец" появились еще в декабре 2022 – январе 2023 года, а в апреле 2023-го специалисты создали рабочий и летающий семидюймовый FPV-дрон, который может нести на себе до 2,5 килограммов взрывчатки на расстояние до пяти километров. "Он создавался под будущие задачи, смотрели на опережение. Почему такое название? Все названия дронов у наших противников и наших коллег грубоватые, угрожающие, и мы решили пойти по той политике, когда наши друзья будут поражать цель, они будут говорить: "Вот я "Огурцом" уничтожил танк". Сначала у него в названии были просто цифры, буквы, генерации, а потом решили, что пусть будет "Огурец", на нем к тому же есть пластиковые зеленые вставки", – сказал Федорович. По его словам, "Каскад – Урал" безвозмездно обучает специалистов в Еланском учебном центре, которым, в частности, и отправляют "Огурец". Дрон поставляется на фронт комплектацией 5-10 штук совместно с пультом, очками, аккумуляторами и ударопрочным кейсом. "Изначально это все планировалось как помощь фронту, это и сейчас продолжается. На прибыль компании закупаются комплектующие и отправляются в зону спецоперации. Сейчас у нас идет разработка нового десятидюймового дрона, который уже полетит по новым частотам", – отметил собеседник агентства. Центр специальной подготовки "Каскад – Урал" находится в Екатеринбурге, осуществляет разработку и производство FPV-дронов, проводит обучение специалистов, занимается гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20231027/svo-1905355655.html

https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html

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безопасность, технологии, екатеринбург