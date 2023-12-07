https://ria.ru/20231207/dollar-1914464011.html
Глава ВТБ не ждет, что доллар до конца года вернется к ста рублям
Глава ВТБ не ждет, что доллар до конца года вернется к ста рублям - РИА Новости, 07.12.2023
Глава ВТБ не ждет, что доллар до конца года вернется к ста рублям
Базовых оснований для укрепления рубля нет, при этом возврат доллара к 100 рублям маловероятен до конца года, он будет "плавать" в районе 90+, заявил глава ВТБ... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T18:33
2023-12-07T18:33
2023-12-07T18:33
экономика
андрей костин (банкир)
втб
курс доллара
курс рубля
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Базовых оснований для укрепления рубля нет, при этом возврат доллара к 100 рублям маловероятен до конца года, он будет "плавать" в районе 90+, заявил глава ВТБ Андрей Костин. "Я не вижу базовых оснований для укрепления рубля. Не думаю, что он снова до 100 рублей догонит до конца года, будет плавать в районе 90-90+", - заявил Костин журналистам в кулуарах Форума ВТБ "Россия зовет!". Костин отметил, что недавнее укрепление курса произошло в силу нескольких причин, в основном благодаря росту ключевой ставки и административных мер по продаже валюты экспортерами. Глава ВТБ при этом добавил, что не видит угрозы девальвации дальнейшей, он должен найти свое равновесие. По его мнению, вклад снижение курса рубля в инфляцию не так уж велик.
https://ria.ru/20231206/rubl-1914140044.html
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РИА Новости
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экономика, андрей костин (банкир), втб, курс доллара, курс рубля
Экономика, Андрей Костин (банкир), ВТБ, Курс доллара, Курс рубля
Глава ВТБ не ждет, что доллар до конца года вернется к ста рублям
Костин считает, что доллар до конца года будет плавать в районе 90 рублей
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Базовых оснований для укрепления рубля нет, при этом возврат доллара к 100 рублям маловероятен до конца года, он будет "плавать" в районе 90+, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
"Я не вижу базовых оснований для укрепления рубля. Не думаю, что он снова до 100 рублей догонит до конца года, будет плавать в районе 90-90+", - заявил Костин журналистам в кулуарах Форума ВТБ "Россия зовет!". Костин отметил, что недавнее укрепление курса произошло в силу нескольких причин, в основном благодаря росту ключевой ставки и административных мер по продаже валюты экспортерами.
Глава ВТБ при этом добавил, что не видит угрозы девальвации дальнейшей, он должен найти свое равновесие. По его мнению, вклад снижение курса рубля в инфляцию не так уж велик.
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