https://ria.ru/20231207/dollar-1914464011.html

Глава ВТБ не ждет, что доллар до конца года вернется к ста рублям

Глава ВТБ не ждет, что доллар до конца года вернется к ста рублям - РИА Новости, 07.12.2023

Глава ВТБ не ждет, что доллар до конца года вернется к ста рублям

Базовых оснований для укрепления рубля нет, при этом возврат доллара к 100 рублям маловероятен до конца года, он будет "плавать" в районе 90+, заявил глава ВТБ... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T18:33

2023-12-07T18:33

2023-12-07T18:33

экономика

андрей костин (банкир)

втб

курс доллара

курс рубля

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Базовых оснований для укрепления рубля нет, при этом возврат доллара к 100 рублям маловероятен до конца года, он будет "плавать" в районе 90+, заявил глава ВТБ Андрей Костин. "Я не вижу базовых оснований для укрепления рубля. Не думаю, что он снова до 100 рублей догонит до конца года, будет плавать в районе 90-90+", - заявил Костин журналистам в кулуарах Форума ВТБ "Россия зовет!". Костин отметил, что недавнее укрепление курса произошло в силу нескольких причин, в основном благодаря росту ключевой ставки и административных мер по продаже валюты экспортерами. Глава ВТБ при этом добавил, что не видит угрозы девальвации дальнейшей, он должен найти свое равновесие. По его мнению, вклад снижение курса рубля в инфляцию не так уж велик.

https://ria.ru/20231206/rubl-1914140044.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, андрей костин (банкир), втб, курс доллара, курс рубля