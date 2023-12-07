https://ria.ru/20231207/delo-1914290983.html

После стрельбы в брянской гимназии завели уголовное дело об убийстве

После стрельбы в брянской гимназии завели уголовное дело об убийстве - РИА Новости, 07.12.2023

После стрельбы в брянской гимназии завели уголовное дело об убийстве

Уголовное дело об убийстве двух или более лиц возбуждено после стрельбы в гимназии в Брянске, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T10:52

2023-12-07T10:52

2023-12-07T12:28

происшествия

брянск

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в брянской гимназии

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве двух или более лиц возбуждено после стрельбы в гимназии в Брянске, сообщается в Telegram-канале СК РФ."По факту инцидента в одном из образовательных учреждений города Брянска возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ", - говорится в сообщении.По предварительным данным, 14-летняя девушка принесла в школу помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. Отмечается, что в результате двое погибли (одна из них стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение.На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются мотивы преступления и все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20230911/napadeniya-1895583570.html

брянск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, брянск, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в брянской гимназии