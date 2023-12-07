https://ria.ru/20231207/delo-1914290983.html
После стрельбы в брянской гимназии завели уголовное дело об убийстве
После стрельбы в брянской гимназии завели уголовное дело об убийстве - РИА Новости, 07.12.2023
После стрельбы в брянской гимназии завели уголовное дело об убийстве
Уголовное дело об убийстве двух или более лиц возбуждено после стрельбы в гимназии в Брянске, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T10:52
2023-12-07T10:52
2023-12-07T12:28
происшествия
брянск
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в брянской гимназии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве двух или более лиц возбуждено после стрельбы в гимназии в Брянске, сообщается в Telegram-канале СК РФ."По факту инцидента в одном из образовательных учреждений города Брянска возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ", - говорится в сообщении.По предварительным данным, 14-летняя девушка принесла в школу помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. Отмечается, что в результате двое погибли (одна из них стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение.На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются мотивы преступления и все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20230911/napadeniya-1895583570.html
брянск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянск, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в брянской гимназии
Происшествия, Брянск, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба в брянской гимназии
После стрельбы в брянской гимназии завели уголовное дело об убийстве
СК завел дело об убийстве двух или более лиц после стрельбы в брянской гимназии