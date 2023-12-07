https://ria.ru/20231207/daniya-1914438145.html

В Дании запретили сожжение Корана

В Дании запретили сожжение Корана - РИА Новости, 07.12.2023

В Дании запретили сожжение Корана

Парламент Дании принял закон о запрете сожжения религиозных текстов, тем самым запретив акции сожжения в том числе и Корана, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T17:04

2023-12-07T17:04

2023-12-07T17:11

дания

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Парламент Дании принял закон о запрете сожжения религиозных текстов, тем самым запретив акции сожжения в том числе и Корана, передает агентство Франс Пресс."Датский парламент принял закон, запрещающий сожжения Корана", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что закон был принят в парламенте 94 голосами за и 77 против.Правительство Дании в конце октября представило законопроект о запрете "неприемлемого обращения" с текстами, имеющими существенное значение для признанных религиозных сообществ, на фоне возросшей из-за сожжений Корана террористической угрозы.Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана неоднократно проходили в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.

https://ria.ru/20230825/koran-1892278133.html

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