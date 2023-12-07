https://ria.ru/20231207/daniya-1914438145.html
В Дании запретили сожжение Корана
В Дании запретили сожжение Корана - РИА Новости, 07.12.2023
В Дании запретили сожжение Корана
Парламент Дании принял закон о запрете сожжения религиозных текстов, тем самым запретив акции сожжения в том числе и Корана, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T17:04
2023-12-07T17:04
2023-12-07T17:11
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Парламент Дании принял закон о запрете сожжения религиозных текстов, тем самым запретив акции сожжения в том числе и Корана, передает агентство Франс Пресс."Датский парламент принял закон, запрещающий сожжения Корана", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что закон был принят в парламенте 94 голосами за и 77 против.Правительство Дании в конце октября представило законопроект о запрете "неприемлемого обращения" с текстами, имеющими существенное значение для признанных религиозных сообществ, на фоне возросшей из-за сожжений Корана террористической угрозы.Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана неоднократно проходили в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.
https://ria.ru/20230825/koran-1892278133.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дания, в мире
В Дании запретили сожжение Корана
Парламент Дании принял закон о запрете сожжений Корана
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Парламент Дании принял закон о запрете сожжения религиозных текстов, тем самым запретив акции сожжения в том числе и Корана, передает агентство Франс Пресс
.
"Датский парламент принял закон, запрещающий сожжения Корана", - говорится в сообщении агентства.
МИД Турции вновь вызвал представителя дипмиссии Дании из-за сожжения Корана
Отмечается, что закон был принят в парламенте 94 голосами за и 77 против.
Правительство Дании в конце октября представило законопроект о запрете "неприемлемого обращения" с текстами, имеющими существенное значение для признанных религиозных сообществ, на фоне возросшей из-за сожжений Корана террористической угрозы.
Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана неоднократно проходили в Швеции
и Дании. Организация исламского сотрудничества
и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.
Сожжением Корана Швеция добилась своего