https://ria.ru/20231207/dagestan-1914295021.html
В Дагестане выявили случаи заболевания микоплазменной инфекцией
В Дагестане выявили случаи заболевания микоплазменной инфекцией - РИА Новости, 07.12.2023
В Дагестане выявили случаи заболевания микоплазменной инфекцией
Единичные случаи заболевания микоплазменной инфекцией зафиксированы в Дагестане, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T11:05
2023-12-07T11:05
2023-12-07T11:05
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 7 дек - РИА Новости. Единичные случаи заболевания микоплазменной инфекцией зафиксированы в Дагестане, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что инфекция абсолютно управляемая, препаратов достаточно. "В Дагестане есть единичные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Среди заболевших нет тяжелых", – сказала собеседница агентства. Точное количество заболевших в ведомстве уточнить не смогли.
https://ria.ru/20231206/mikoplazma-1914187647.html
https://ria.ru/20231206/infektsiya-1914015084.html
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здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика дагестан
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Республика Дагестан
В Дагестане выявили случаи заболевания микоплазменной инфекцией
В Дагестане зафиксировали единичные случаи заболевания микоплазменной инфекцией