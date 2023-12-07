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Двоих пострадавших при стрельбе в брянской школе доставят в Москву - РИА Новости, 07.12.2023
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22:15 07.12.2023 (обновлено: 23:40 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/bryansk-1914491741.html
Двоих пострадавших при стрельбе в брянской школе доставят в Москву
Двоих пострадавших при стрельбе в брянской школе доставят в Москву - РИА Новости, 07.12.2023
Двоих пострадавших при стрельбе в брянской школе доставят в Москву
Двоих детей, пострадавших при стрельбе в брянской гимназии, доставят спецбортом в Москву, сообщил губернатор области Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T22:15
2023-12-07T23:40
стрельба в брянской гимназии
москва
брянск
происшествия
александр богомаз
брянская область
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Двоих детей, пострадавших при стрельбе в брянской гимназии, доставят спецбортом в Москву, сообщил губернатор области Александр Богомаз в Telegram-канале."По поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко в Брянск прибыл спецборт с медицинским модулем. Принято решение двоих детей доставить для прохождения дальнейшего лечения в Москву. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Пострадавших доставят в Российскую детскую клиническую больницу", — написал он.По словам главы региона, еще трое детей находятся в удовлетворительном состоянии. Брянские медики оказали всю необходимую помощь, их жизни ничего не угрожает.Психологическую поддержку пострадавшим и их семьям предоставляют специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС и НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава, они будут работать в регионе несколько дней, добавил Богомаз.Сегодня вечером в Брянск прилетел вертолет Ми-8 МЧС для проведения санитарной эвакуации. В четверг утром в гимназии № 5 произошла стрельба. По предварительным данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. Погибли два человека, включая саму стрелявшую, еще пять получили ранения.Прокуратура проверит, как обеспечивалось соблюдение законодательства о безопасности в школе. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц.
https://ria.ru/20231207/bryansk-1914482116.html
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москва
брянск
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стрельба в брянской гимназии, москва, брянск, происшествия, александр богомаз, брянская область, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), михаил мурашко
Стрельба в брянской гимназии, Москва, Брянск, Происшествия, Александр Богомаз, Брянская область, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Михаил Мурашко
Двоих пострадавших при стрельбе в брянской школе доставят в Москву

Двоих пострадавших при стрельбе в брянской гимназии доставят спецбортом в Москву

© РИА Новости / Андрей Мазунин | Перейти в медиабанкСотрудники полиции у гимназии № 5 в Брянске
Сотрудники полиции у гимназии № 5 в Брянске - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Андрей Мазунин
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Сотрудники полиции у гимназии № 5 в Брянске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Двоих детей, пострадавших при стрельбе в брянской гимназии, доставят спецбортом в Москву, сообщил губернатор области Александр Богомаз в Telegram-канале.
"По поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко в Брянск прибыл спецборт с медицинским модулем. Принято решение двоих детей доставить для прохождения дальнейшего лечения в Москву. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Пострадавших доставят в Российскую детскую клиническую больницу", — написал он.
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По словам главы региона, еще трое детей находятся в удовлетворительном состоянии. Брянские медики оказали всю необходимую помощь, их жизни ничего не угрожает.
Психологическую поддержку пострадавшим и их семьям предоставляют специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС и НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава, они будут работать в регионе несколько дней, добавил Богомаз.
Сегодня вечером в Брянск прилетел вертолет Ми-8 МЧС для проведения санитарной эвакуации.
В четверг утром в гимназии № 5 произошла стрельба. По предварительным данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. Погибли два человека, включая саму стрелявшую, еще пять получили ранения.
Прокуратура проверит, как обеспечивалось соблюдение законодательства о безопасности в школе. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц.
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Стрельба в брянской гимназииМоскваБрянскПроисшествияАлександр БогомазБрянская областьСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Михаил Мурашко
 
 
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