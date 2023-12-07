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Полиция рассказала об оружии, из которого стреляла школьница в Брянске - РИА Новости, 07.12.2023
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20:48 07.12.2023 (обновлено: 21:06 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/bryansk-1914482116.html
Полиция рассказала об оружии, из которого стреляла школьница в Брянске
Полиция рассказала об оружии, из которого стреляла школьница в Брянске - РИА Новости, 07.12.2023
Полиция рассказала об оружии, из которого стреляла школьница в Брянске
Помповое ружье, из которого стреляла школьница из гимназии Брянска, принадлежало ее отцу и хранилось на законных основаниях, сообщили в пресс-службе УМВД России РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T20:48
2023-12-07T21:06
происшествия
брянск
стрельба в брянской гимназии
россия
брянская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Помповое ружье, из которого стреляла школьница из гимназии Брянска, принадлежало ее отцу и хранилось на законных основаниях, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.Стрельба произошла в четверг в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девушка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в больницу."По имеющимся данным, помповое ружье, из которого стреляла несовершеннолетняя, принадлежало ее отцу и хранилось дома на законных основаниях. Согласно действующим нормативным правовым актам, проверка хранения оружия, находящегося на руках у граждан, проводится на основании мотивированных письменных запросов соответствующих подразделений Росгвардии", – говорится в сообщении.
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брянск
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происшествия, брянск, стрельба в брянской гимназии, россия, брянская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Брянск, Стрельба в брянской гимназии, Россия, Брянская область, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Полиция рассказала об оружии, из которого стреляла школьница в Брянске

МВД: ружье, из которого стреляла школьница в Брянске, принадлежало ее отцу

© Фото : соцсетиОружие на месте стрельбы в гимназии в Брянске
Оружие на месте стрельбы в гимназии в Брянске - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© Фото : соцсети
Оружие на месте стрельбы в гимназии в Брянске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Помповое ружье, из которого стреляла школьница из гимназии Брянска, принадлежало ее отцу и хранилось на законных основаниях, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
Стрельба произошла в четверг в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девушка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в больницу.
"По имеющимся данным, помповое ружье, из которого стреляла несовершеннолетняя, принадлежало ее отцу и хранилось дома на законных основаниях. Согласно действующим нормативным правовым актам, проверка хранения оружия, находящегося на руках у граждан, проводится на основании мотивированных письменных запросов соответствующих подразделений Росгвардии", – говорится в сообщении.
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ПроисшествияБрянскСтрельба в брянской гимназииРоссияБрянская областьСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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