https://ria.ru/20231207/bryansk-1914444484.html

Двоих детей, пострадавших в Брянске, могут эвакуировать, заявил Мурашко

Двоих детей, пострадавших в Брянске, могут эвакуировать, заявил Мурашко - РИА Новости, 07.12.2023

Двоих детей, пострадавших в Брянске, могут эвакуировать, заявил Мурашко

Двое детей, пострадавших при стрельбе в гимназии в Брянске, могут быть эвакуированы при стабилизации состояния, на место вылетела бригада центра медицины... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T17:34

2023-12-07T17:34

2023-12-07T17:35

происшествия

брянск

михаил мурашко

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в брянской гимназии

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Двое детей, пострадавших при стрельбе в гимназии в Брянске, могут быть эвакуированы при стабилизации состояния, на место вылетела бригада центра медицины катастроф, заявил РИА Новости глава Минздрава Михаил Мурашко. "Вся помощь первичная оказана была в Брянске своевременно, проведена телемедицинская консультация, и сейчас бригада специалистов из федеральных центров, центра медицины катастроф вылетела на место. И при стабилизации состояния, соответственно, будут эвакуироваться, но речь идёт о двух пациентах", - сказал Мурашко. Стрельба произошла в четверг в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение.

https://ria.ru/20231207/bryansk-1914364218.html

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происшествия, брянск, михаил мурашко, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в брянской гимназии