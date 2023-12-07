https://ria.ru/20231207/bryansk-1914444484.html
Двоих детей, пострадавших в Брянске, могут эвакуировать, заявил Мурашко
Двоих детей, пострадавших в Брянске, могут эвакуировать, заявил Мурашко - РИА Новости, 07.12.2023
Двоих детей, пострадавших в Брянске, могут эвакуировать, заявил Мурашко
Двое детей, пострадавших при стрельбе в гимназии в Брянске, могут быть эвакуированы при стабилизации состояния, на место вылетела бригада центра медицины... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T17:34
2023-12-07T17:34
2023-12-07T17:35
происшествия
брянск
михаил мурашко
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в брянской гимназии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Двое детей, пострадавших при стрельбе в гимназии в Брянске, могут быть эвакуированы при стабилизации состояния, на место вылетела бригада центра медицины катастроф, заявил РИА Новости глава Минздрава Михаил Мурашко. "Вся помощь первичная оказана была в Брянске своевременно, проведена телемедицинская консультация, и сейчас бригада специалистов из федеральных центров, центра медицины катастроф вылетела на место. И при стабилизации состояния, соответственно, будут эвакуироваться, но речь идёт о двух пациентах", - сказал Мурашко. Стрельба произошла в четверг в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение.
https://ria.ru/20231207/bryansk-1914364218.html
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происшествия, брянск, михаил мурашко, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в брянской гимназии
Происшествия, Брянск, Михаил Мурашко, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба в брянской гимназии
Двоих детей, пострадавших в Брянске, могут эвакуировать, заявил Мурашко
Мурашко: двоих пострадавших в Брянске эвакуируют при стабилизации состояния