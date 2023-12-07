https://ria.ru/20231207/bryansk-1914364218.html

В полиции рассказали, как охранялась брянская гимназия, где была стрельба

В полиции рассказали, как охранялась брянская гимназия, где была стрельба - РИА Новости, 07.12.2023

В полиции рассказали, как охранялась брянская гимназия, где была стрельба

Представитель полиции на совещании в мэрии Брянска сообщил, что Брянская гимназия, как и другие школы города, охранялась сотрудниками ЧОП, в ней работала... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T14:26

2023-12-07T14:26

2023-12-07T14:39

происшествия

стрельба в брянской гимназии

брянск

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Представитель полиции на совещании в мэрии Брянска сообщил, что Брянская гимназия, как и другие школы города, охранялась сотрудниками ЧОП, в ней работала работала видеосистема, "тревожная кнопка", сообщили в пресс-службе Брянской городской администрацииСтрельба произошла в четверг в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девушка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение.В связи с событиями в бежицкой гимназии №5 Брянской городской администрации был созван оперативный штаб, в кабинете главы Александра Макарова собрались его замы, силовики, представители управления образования, главы районов, городские спасатели."Представитель полиции доложил, что во всех школах были в ноябре проведены комиссионные проверки безопасности. Гимназия, как и другие школы Брянска, охранялась сотрудниками ЧОП. Все остальные необходимые условия безопасности в школе присутствовали: работала видеосистема, "тревожная кнопка", педагоги планово проходили антитеррористические учения — тренировались, как действовать в экстремальных ситуациях", – говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас проводится проверка, выясняются все детали происшествия.

https://ria.ru/20231207/shkolnitsa-1914276041.html

https://ria.ru/20231207/strelba-1914291933.html

брянск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, стрельба в брянской гимназии, брянск