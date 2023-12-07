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В полиции рассказали, как охранялась брянская гимназия, где была стрельба - РИА Новости, 07.12.2023
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14:26 07.12.2023 (обновлено: 14:39 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/bryansk-1914364218.html
В полиции рассказали, как охранялась брянская гимназия, где была стрельба
В полиции рассказали, как охранялась брянская гимназия, где была стрельба - РИА Новости, 07.12.2023
В полиции рассказали, как охранялась брянская гимназия, где была стрельба
Представитель полиции на совещании в мэрии Брянска сообщил, что Брянская гимназия, как и другие школы города, охранялась сотрудниками ЧОП, в ней работала... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:26
2023-12-07T14:39
происшествия
стрельба в брянской гимназии
брянск
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Представитель полиции на совещании в мэрии Брянска сообщил, что Брянская гимназия, как и другие школы города, охранялась сотрудниками ЧОП, в ней работала работала видеосистема, "тревожная кнопка", сообщили в пресс-службе Брянской городской администрацииСтрельба произошла в четверг в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девушка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение.В связи с событиями в бежицкой гимназии №5 Брянской городской администрации был созван оперативный штаб, в кабинете главы Александра Макарова собрались его замы, силовики, представители управления образования, главы районов, городские спасатели."Представитель полиции доложил, что во всех школах были в ноябре проведены комиссионные проверки безопасности. Гимназия, как и другие школы Брянска, охранялась сотрудниками ЧОП. Все остальные необходимые условия безопасности в школе присутствовали: работала видеосистема, "тревожная кнопка", педагоги планово проходили антитеррористические учения — тренировались, как действовать в экстремальных ситуациях", – говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас проводится проверка, выясняются все детали происшествия.
https://ria.ru/20231207/shkolnitsa-1914276041.html
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происшествия, стрельба в брянской гимназии, брянск
Происшествия, Стрельба в брянской гимназии, Брянск
В полиции рассказали, как охранялась брянская гимназия, где была стрельба

Брянская гимназия охранялась ЧОП, там была видеосистема и тревожная кнопка

© РИА Новости / Андрей Мазунин | Перейти в медиабанкСотрудники полиции у гимназии №5 в Брянске
Сотрудники полиции у гимназии №5 в Брянске - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Андрей Мазунин
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции у гимназии №5 в Брянске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Представитель полиции на совещании в мэрии Брянска сообщил, что Брянская гимназия, как и другие школы города, охранялась сотрудниками ЧОП, в ней работала работала видеосистема, "тревожная кнопка", сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации
Стрельба произошла в четверг в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девушка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение.
Сотрудники полиции у гимназии №5 в Брянске. 7 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Стали известны подробности ЧП в брянской гимназии
Вчера, 10:07
В связи с событиями в бежицкой гимназии №5 Брянской городской администрации был созван оперативный штаб, в кабинете главы Александра Макарова собрались его замы, силовики, представители управления образования, главы районов, городские спасатели.
"Представитель полиции доложил, что во всех школах были в ноябре проведены комиссионные проверки безопасности. Гимназия, как и другие школы Брянска, охранялась сотрудниками ЧОП. Все остальные необходимые условия безопасности в школе присутствовали: работала видеосистема, "тревожная кнопка", педагоги планово проходили антитеррористические учения — тренировались, как действовать в экстремальных ситуациях", – говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас проводится проверка, выясняются все детали происшествия.
Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Случаи стрельбы в российских учебных заведениях в 2019-2023 годах
Вчера, 11:05
 
ПроисшествияСтрельба в брянской гимназииБрянск
 
 
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