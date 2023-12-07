https://ria.ru/20231207/bryansk-1914362189.html

Глава Брянска анонсировал масштабные проверки во всех учебных учреждениях

Глава Брянска анонсировал масштабные проверки во всех учебных учреждениях - РИА Новости, 07.12.2023

Глава Брянска анонсировал масштабные проверки во всех учебных учреждениях

Все учебные учреждения Брянска после ЧП в школе ждут масштабные проверки требований к антитеррористической защищенности, по распоряжению главы Брянской... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T14:22

2023-12-07T14:22

2023-12-07T15:29

происшествия

брянск

стрельба в брянской гимназии

александр макаров

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Все учебные учреждения Брянска после ЧП в школе ждут масштабные проверки требований к антитеррористической защищенности, по распоряжению главы Брянской горадминистрации Александра Макарова будут максимально усилены меры безопасности, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.Стрельба произошла в четверг в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девушка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение."Все учебные учреждения ждут масштабные проверки требований к антитеррористической защищённости, проверены ЧОПы и вневедомственная охрана. Педагоги пройдут дополнительные инструктажи по порядку действий при ЧС. Пропускной режим во всех учебных учреждениях максимально усилят. Осмотр помещений и территорий будет проходить по учащённому графику. Особое внимание – обеспечению связи со службами экстренного реагирования", – говорится в сообщении.Отмечается, что глава Брянска после ЧП призвал особо уделять внимание проблеме агрессивного поведения подростков, в школах города пройдут внеочередные родительские и педагогические собрания для обеспечения здорового психологического климата в учебных заведениях и чтобы вовремя замечать детей, которые нуждаются в особом внимании со стороны взрослых."Даже палка один раз в год может выстрелить. Наша с вами задача - предупредить такие чудовищные преступления", — сказал Макаров, которого цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20231207/bryansk-1914339561.html

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происшествия, брянск, стрельба в брянской гимназии, александр макаров, следственный комитет россии (ск рф)