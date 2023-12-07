Глава Брянска анонсировал масштабные проверки во всех учебных учреждениях
Глава Брянска объявил масштабные проверки во всех учебных учреждениях из-за ЧП
Сотрудники полиции у гимназии №5 в Брянске
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Все учебные учреждения Брянска после ЧП в школе ждут масштабные проверки требований к антитеррористической защищенности, по распоряжению главы Брянской горадминистрации Александра Макарова будут максимально усилены меры безопасности, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.
Стрельба произошла в четверг в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девушка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение.
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"Все учебные учреждения ждут масштабные проверки требований к антитеррористической защищённости, проверены ЧОПы и вневедомственная охрана. Педагоги пройдут дополнительные инструктажи по порядку действий при ЧС. Пропускной режим во всех учебных учреждениях максимально усилят. Осмотр помещений и территорий будет проходить по учащённому графику. Особое внимание – обеспечению связи со службами экстренного реагирования", – говорится в сообщении.
Отмечается, что глава Брянска после ЧП призвал особо уделять внимание проблеме агрессивного поведения подростков, в школах города пройдут внеочередные родительские и педагогические собрания для обеспечения здорового психологического климата в учебных заведениях и чтобы вовремя замечать детей, которые нуждаются в особом внимании со стороны взрослых.
"Даже палка один раз в год может выстрелить. Наша с вами задача - предупредить такие чудовищные преступления", — сказал Макаров, которого цитирует пресс-служба.