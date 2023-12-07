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Депутат назвала главную причину трагедии в Брянске - РИА Новости, 07.12.2023
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13:24 07.12.2023 (обновлено: 13:29 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/bryansk-1914339561.html
Депутат назвала главную причину трагедии в Брянске
Депутат назвала главную причину трагедии в Брянске - РИА Новости, 07.12.2023
Депутат назвала главную причину трагедии в Брянске
Произошедшее в гимназии Брянска - вопрос воспитания духовно-нравственных ценностей, а не запрета покупки оружия, считает депутат ГД Ирина Филатова. Об этом она... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T13:24
2023-12-07T13:29
происшествия
брянск
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в брянской гимназии
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Произошедшее в гимназии Брянска - вопрос воспитания духовно-нравственных ценностей, а не запрета покупки оружия, считает депутат ГД Ирина Филатова. Об этом она написала в своем Telegram-канале.Стрельба произошла сегодня в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение. &quot;И уже вижу, как коллеги сейчас начнут предлагать еще больше ужесточить правила покупки и хранения оружия, усилить охрану в школах и т.д. Это, конечно, правильно, но, на мой взгляд, это только борьба с последствиями, а не с причиной. Истинные мотивы намного глубже, чем доступность оружия или пожилые вахтеры в школе... Это вопрос воспитания духовно-нравственных ценностей. Тот самый, о котором уже криком кричат многие&quot;, - написала она.Депутат задалась вопросом, как" эта девочка решилась на такой шаг". "Пишут, что ее травили с младших классов. Следует в первую очередь работать с тем, что у детей в головах, прививать доброту, объяснять, что насилие - не решение проблем", добавила парламентарий.
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происшествия, брянск, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в брянской гимназии
Происшествия, Брянск, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба в брянской гимназии
Депутат назвала главную причину трагедии в Брянске

Филатова: трагедия в Брянске связана с вопросом низких нравственных ценностей

© СК РоссииСледственные действия на месте стрельбы в гимназии №5 в Брянске
Следственные действия на месте стрельбы в гимназии №5 в Брянске
© СК России
Следственные действия на месте стрельбы в гимназии №5 в Брянске
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Произошедшее в гимназии Брянска - вопрос воспитания духовно-нравственных ценностей, а не запрета покупки оружия, считает депутат ГД Ирина Филатова. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Стрельба произошла сегодня в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение.
«

"И уже вижу, как коллеги сейчас начнут предлагать еще больше ужесточить правила покупки и хранения оружия, усилить охрану в школах и т.д. Это, конечно, правильно, но, на мой взгляд, это только борьба с последствиями, а не с причиной. Истинные мотивы намного глубже, чем доступность оружия или пожилые вахтеры в школе... Это вопрос воспитания духовно-нравственных ценностей. Тот самый, о котором уже криком кричат многие", - написала она.

Депутат задалась вопросом, как" эта девочка решилась на такой шаг".
"Пишут, что ее травили с младших классов. Следует в первую очередь работать с тем, что у детей в головах, прививать доброту, объяснять, что насилие - не решение проблем", добавила парламентарий.
Гимназия №5 в Брянске - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Ученики гимназии в Брянске рассказали, как баррикадировались в классе
Вчера, 12:50
 
ПроисшествияБрянскГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)Стрельба в брянской гимназии
 
 
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