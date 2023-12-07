https://ria.ru/20231207/bryansk-1914323323.html
Одноклассница стрелявшей в Брянске девочки сообщила, как та пронесла ружье
Одноклассница стрелявшей в Брянске девочки сообщила, как та пронесла ружье - РИА Новости, 07.12.2023
Одноклассница стрелявшей в Брянске девочки сообщила, как та пронесла ружье
Девочка, устроившая стрельбу в гимназии в Брянске, принесла ружье в тубусе для бумаг, рассказала РИА Новости одна из учащихся. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T12:31
2023-12-07T12:31
2023-12-07T12:31
происшествия
брянск
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в брянской гимназии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914320302_203:53:921:457_1920x0_80_0_0_2dab0672a763fe5fb3dfe944d21417d2.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Девочка, устроившая стрельбу в гимназии в Брянске, принесла ружье в тубусе для бумаг, рассказала РИА Новости одна из учащихся. Собеседница агентства так же, как и стрелявшая девочка, учится в восьмом классе, но в другой параллели. Она рассказала, что стрелявшую звали Алина. По словам гимназистки, когда началась перестрелка, к ним в класс прибежали две девочки, одна из них - сестра-двойняшка стрелявшей. "Она рассказала, что у них дома в сейфе хранится охотничье ружье, на него есть лицензия. Она (стрелявшая – ред.) пронесла его в тубусе для бумаг", - рассказала девочка. По словам восьмиклассницы, в школе есть металлоискатель, но он не работает. Также гимназистка сказала, что по словам сестры Алины, она не знала о замысле девочки. Стрельба произошла в четверг в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение.
https://ria.ru/20231207/gimnaziya-1914296538.html
брянск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914320302_175:0:974:599_1920x0_80_0_0_8869b78f80196b6e5ecc06d7778a8b4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянск, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в брянской гимназии
Происшествия, Брянск, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба в брянской гимназии
Одноклассница стрелявшей в Брянске девочки сообщила, как та пронесла ружье
Устроившая стрельбу в Брянске девочка принесла ружье в тубусе для бумаг
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Девочка, устроившая стрельбу в гимназии в Брянске, принесла ружье в тубусе для бумаг, рассказала РИА Новости одна из учащихся.
Собеседница агентства так же, как и стрелявшая девочка, учится в восьмом классе, но в другой параллели. Она рассказала, что стрелявшую звали Алина. По словам гимназистки, когда началась перестрелка, к ним в класс прибежали две девочки, одна из них - сестра-двойняшка стрелявшей.
«
"Она рассказала, что у них дома в сейфе хранится охотничье ружье, на него есть лицензия. Она (стрелявшая – ред.) пронесла его в тубусе для бумаг", - рассказала девочка.
По словам восьмиклассницы, в школе есть металлоискатель, но он не работает. Также гимназистка сказала, что по словам сестры Алины, она не знала о замысле девочки.
Стрельба произошла в четверг в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК
, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение.
Семьям пострадавших при стрельбе в Брянске окажут помощь, заявил губернатор