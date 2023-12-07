https://ria.ru/20231207/bryansk-1914323323.html

Одноклассница стрелявшей в Брянске девочки сообщила, как та пронесла ружье

Одноклассница стрелявшей в Брянске девочки сообщила, как та пронесла ружье - РИА Новости, 07.12.2023

Одноклассница стрелявшей в Брянске девочки сообщила, как та пронесла ружье

Девочка, устроившая стрельбу в гимназии в Брянске, принесла ружье в тубусе для бумаг, рассказала РИА Новости одна из учащихся. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T12:31

2023-12-07T12:31

2023-12-07T12:31

происшествия

брянск

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в брянской гимназии

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Девочка, устроившая стрельбу в гимназии в Брянске, принесла ружье в тубусе для бумаг, рассказала РИА Новости одна из учащихся. Собеседница агентства так же, как и стрелявшая девочка, учится в восьмом классе, но в другой параллели. Она рассказала, что стрелявшую звали Алина. По словам гимназистки, когда началась перестрелка, к ним в класс прибежали две девочки, одна из них - сестра-двойняшка стрелявшей. "Она рассказала, что у них дома в сейфе хранится охотничье ружье, на него есть лицензия. Она (стрелявшая – ред.) пронесла его в тубусе для бумаг", - рассказала девочка. По словам восьмиклассницы, в школе есть металлоискатель, но он не работает. Также гимназистка сказала, что по словам сестры Алины, она не знала о замысле девочки. Стрельба произошла в четверг в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение.

https://ria.ru/20231207/gimnaziya-1914296538.html

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происшествия, брянск, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в брянской гимназии