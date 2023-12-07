Рейтинг@Mail.ru
Одноклассница стрелявшей в Брянске девочки сообщила, как та пронесла ружье - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/bryansk-1914323323.html
Одноклассница стрелявшей в Брянске девочки сообщила, как та пронесла ружье
Одноклассница стрелявшей в Брянске девочки сообщила, как та пронесла ружье - РИА Новости, 07.12.2023
Одноклассница стрелявшей в Брянске девочки сообщила, как та пронесла ружье
Девочка, устроившая стрельбу в гимназии в Брянске, принесла ружье в тубусе для бумаг, рассказала РИА Новости одна из учащихся. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T12:31
2023-12-07T12:31
происшествия
брянск
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в брянской гимназии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914320302_203:53:921:457_1920x0_80_0_0_2dab0672a763fe5fb3dfe944d21417d2.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Девочка, устроившая стрельбу в гимназии в Брянске, принесла ружье в тубусе для бумаг, рассказала РИА Новости одна из учащихся. Собеседница агентства так же, как и стрелявшая девочка, учится в восьмом классе, но в другой параллели. Она рассказала, что стрелявшую звали Алина. По словам гимназистки, когда началась перестрелка, к ним в класс прибежали две девочки, одна из них - сестра-двойняшка стрелявшей. "Она рассказала, что у них дома в сейфе хранится охотничье ружье, на него есть лицензия. Она (стрелявшая – ред.) пронесла его в тубусе для бумаг", - рассказала девочка. По словам восьмиклассницы, в школе есть металлоискатель, но он не работает. Также гимназистка сказала, что по словам сестры Алины, она не знала о замысле девочки. Стрельба произошла в четверг в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение.
https://ria.ru/20231207/gimnaziya-1914296538.html
брянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914320302_175:0:974:599_1920x0_80_0_0_8869b78f80196b6e5ecc06d7778a8b4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянск, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в брянской гимназии
Происшествия, Брянск, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба в брянской гимназии
Одноклассница стрелявшей в Брянске девочки сообщила, как та пронесла ружье

Устроившая стрельбу в Брянске девочка принесла ружье в тубусе для бумаг

© РИА Новости / Андрей Мазунин | Перейти в медиабанкГимназия №5 в Брянске
Гимназия №5 в Брянске - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Андрей Мазунин
Перейти в медиабанк
Гимназия №5 в Брянске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Девочка, устроившая стрельбу в гимназии в Брянске, принесла ружье в тубусе для бумаг, рассказала РИА Новости одна из учащихся.
Собеседница агентства так же, как и стрелявшая девочка, учится в восьмом классе, но в другой параллели. Она рассказала, что стрелявшую звали Алина. По словам гимназистки, когда началась перестрелка, к ним в класс прибежали две девочки, одна из них - сестра-двойняшка стрелявшей.
«
"Она рассказала, что у них дома в сейфе хранится охотничье ружье, на него есть лицензия. Она (стрелявшая – ред.) пронесла его в тубусе для бумаг", - рассказала девочка.
По словам восьмиклассницы, в школе есть металлоискатель, но он не работает. Также гимназистка сказала, что по словам сестры Алины, она не знала о замысле девочки.
Стрельба произошла в четверг в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение.
Сотрудники полиции у гимназии №5 в Брянске. 7 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Семьям пострадавших при стрельбе в Брянске окажут помощь, заявил губернатор
Вчера, 11:11
 
ПроисшествияБрянскСледственный комитет России (СК РФ)Стрельба в брянской гимназии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала