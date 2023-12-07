Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура организовала проверку в брянской гимназии, где произошло ЧП - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:48 07.12.2023 (обновлено: 12:24 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/bryansk-1914306260.html
Прокуратура организовала проверку в брянской гимназии, где произошло ЧП
Прокуратура организовала проверку в брянской гимназии, где произошло ЧП - РИА Новости, 07.12.2023
Прокуратура организовала проверку в брянской гимназии, где произошло ЧП
Прокуратура Брянской области проверит, как обеспечивалось законодательство о безопасности в гимназии, ученица которой устроила стрельбу, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T11:48
2023-12-07T12:24
происшествия
брянская область
стрельба в брянской гимназии
брянск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914317604_67:0:1219:648_1920x0_80_0_0_bfcc9630b4494130d9cd515405290fc3.jpg
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Прокуратура Брянской области проверит, как обеспечивалось законодательство о безопасности в гимназии, ученица которой устроила стрельбу, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Прокуратура Брянской области организовала проверку по сообщению о стрельбе в гимназии №5 г. Брянск. Также организована проверка исполнения законодательства об образовании и об обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов, в том числе организации охраны и соблюдения пропускного режима", - говорится в сообщении. Кроме того, прокуроры проверят исполнение законодательства об обороте оружия и правилах его хранения. Также будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц и владельца оружия, которое было использовано. По предварительным данным СК, 14-летняя девушка принесла в гимназию помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение.
https://ria.ru/20231207/strelba-1914291933.html
брянская область
брянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914317604_264:0:1128:648_1920x0_80_0_0_5af39b4404c1f5d8ca3476ee1f5e8478.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянская область, стрельба в брянской гимназии, брянск
Происшествия, Брянская область, Стрельба в брянской гимназии, Брянск
Прокуратура организовала проверку в брянской гимназии, где произошло ЧП

Прокуратура проверит, как обеспечивалась безопасность в брянской гимназии №5

© РИА Новости / Андрей Мазунин | Перейти в медиабанкСотрудник полиции у гимназии №5 в Брянске. 7 декабря 2023
Сотрудник полиции у гимназии №5 в Брянске. 7 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Андрей Мазунин
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции у гимназии №5 в Брянске. 7 декабря 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Прокуратура Брянской области проверит, как обеспечивалось законодательство о безопасности в гимназии, ученица которой устроила стрельбу, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Прокуратура Брянской области организовала проверку по сообщению о стрельбе в гимназии №5 г. Брянск. Также организована проверка исполнения законодательства об образовании и об обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов, в том числе организации охраны и соблюдения пропускного режима", - говорится в сообщении.
Кроме того, прокуроры проверят исполнение законодательства об обороте оружия и правилах его хранения. Также будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц и владельца оружия, которое было использовано.
По предварительным данным СК, 14-летняя девушка принесла в гимназию помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение.
Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Случаи стрельбы в российских учебных заведениях в 2019-2023 годах
Вчера, 11:05
 
ПроисшествияБрянская областьСтрельба в брянской гимназииБрянск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала