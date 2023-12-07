https://ria.ru/20231207/bryansk-1914306260.html

Прокуратура организовала проверку в брянской гимназии, где произошло ЧП

Прокуратура организовала проверку в брянской гимназии, где произошло ЧП - РИА Новости, 07.12.2023

Прокуратура организовала проверку в брянской гимназии, где произошло ЧП

Прокуратура Брянской области проверит, как обеспечивалось законодательство о безопасности в гимназии, ученица которой устроила стрельбу, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T11:48

2023-12-07T11:48

2023-12-07T12:24

происшествия

брянская область

стрельба в брянской гимназии

брянск

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Прокуратура Брянской области проверит, как обеспечивалось законодательство о безопасности в гимназии, ученица которой устроила стрельбу, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Прокуратура Брянской области организовала проверку по сообщению о стрельбе в гимназии №5 г. Брянск. Также организована проверка исполнения законодательства об образовании и об обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов, в том числе организации охраны и соблюдения пропускного режима", - говорится в сообщении. Кроме того, прокуроры проверят исполнение законодательства об обороте оружия и правилах его хранения. Также будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц и владельца оружия, которое было использовано. По предварительным данным СК, 14-летняя девушка принесла в гимназию помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение.

https://ria.ru/20231207/strelba-1914291933.html

брянская область

брянск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, брянская область, стрельба в брянской гимназии, брянск