Рейтинг@Mail.ru
Работу системы бронирования авиабилетов Leonardo восстановили - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:55 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/bronirovanie-1914499311.html
Работу системы бронирования авиабилетов Leonardo восстановили
Работу системы бронирования авиабилетов Leonardo восстановили - РИА Новости, 07.12.2023
Работу системы бронирования авиабилетов Leonardo восстановили
Работа системы бронирования Leonardo восстановлена, затруднения с оформлением авиабилетов на сервисах "Аэрофлота" устранены, сообщил перевозчик. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T23:55
2023-12-07T23:55
аэрофлот
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913092398_34:0:3675:2048_1920x0_80_0_0_332938dbfdae8b8f7daf4ca4e49a7d98.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Работа системы бронирования Leonardo восстановлена, затруднения с оформлением авиабилетов на сервисах "Аэрофлота" устранены, сообщил перевозчик. Ранее авиакомпания сообщила о затруднениях с оформлением билетов во всех каналах продаж (сайт "Аэрофлота", агенты и др.) из-за сбоя в системе бронирования Leonardo (Сирена-Тревел). "Работоспособность системы бронирования восстановлена. На данный момент оформление билетов Аэрофлота снова доступно во всех каналах продаж",- говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231207/aeroflot-1914478163.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913092398_489:0:3220:2048_1920x0_80_0_0_acfc8ac02b3856ce899c80eca58a445c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аэрофлот, общество
Аэрофлот, Общество
Работу системы бронирования авиабилетов Leonardo восстановили

"Аэрофлот": работу системы бронирования авиабилетов Leonardo восстановили

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолёт Boeing-737-800 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолёт Boeing-737-800 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Самолёт Boeing-737-800 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Работа системы бронирования Leonardo восстановлена, затруднения с оформлением авиабилетов на сервисах "Аэрофлота" устранены, сообщил перевозчик.
Ранее авиакомпания сообщила о затруднениях с оформлением билетов во всех каналах продаж (сайт "Аэрофлота", агенты и др.) из-за сбоя в системе бронирования Leonardo (Сирена-Тревел).
"Работоспособность системы бронирования восстановлена. На данный момент оформление билетов Аэрофлота снова доступно во всех каналах продаж",- говорится в сообщении.
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
"Аэрофлот" подключил к системе развлечений на российском ПО более 65 бортов
Вчера, 20:08
 
АэрофлотОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала