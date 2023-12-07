https://ria.ru/20231207/bronirovanie-1914499311.html
Работу системы бронирования авиабилетов Leonardo восстановили
Работу системы бронирования авиабилетов Leonardo восстановили - РИА Новости, 07.12.2023
Работу системы бронирования авиабилетов Leonardo восстановили
Работа системы бронирования Leonardo восстановлена, затруднения с оформлением авиабилетов на сервисах "Аэрофлота" устранены, сообщил перевозчик. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T23:55
2023-12-07T23:55
2023-12-07T23:55
аэрофлот
общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Работа системы бронирования Leonardo восстановлена, затруднения с оформлением авиабилетов на сервисах "Аэрофлота" устранены, сообщил перевозчик. Ранее авиакомпания сообщила о затруднениях с оформлением билетов во всех каналах продаж (сайт "Аэрофлота", агенты и др.) из-за сбоя в системе бронирования Leonardo (Сирена-Тревел). "Работоспособность системы бронирования восстановлена. На данный момент оформление билетов Аэрофлота снова доступно во всех каналах продаж",- говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231207/aeroflot-1914478163.html
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аэрофлот, общество
Работу системы бронирования авиабилетов Leonardo восстановили
"Аэрофлот": работу системы бронирования авиабилетов Leonardo восстановили