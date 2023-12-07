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В Белгородской области мамы готовят сухой полевой борщ для бойцов СВО - РИА Новости, 07.12.2023
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16:46 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/borsch-1914432777.html
В Белгородской области мамы готовят сухой полевой борщ для бойцов СВО
В Белгородской области мамы готовят сухой полевой борщ для бойцов СВО - РИА Новости, 07.12.2023
В Белгородской области мамы готовят сухой полевой борщ для бойцов СВО
Девушки из города Валуйки Белгородской области помогают сухими заготовками для быстрого приготовления блюд на передовой, рассказала РИА Новости одна из участниц РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T16:46
2023-12-07T16:46
надежные люди
общество
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 7 дек – РИА Новости. Девушки из города Валуйки Белгородской области помогают сухими заготовками для быстрого приготовления блюд на передовой, рассказала РИА Новости одна из участниц Алена Прутская. По ее словам, над заготовками трудится команда из 10 человек, используются обычные бытовые сушилки. Но есть одна профессиональная, подаренная заводом, где работал муж Алены. Профессиональная сушилка позволяет сушить в три раза больше овощей, подчеркнула Прудская. На упаковку клеится этикетка, где указан состав, способ приготовления, а также предупреждение, что товар не для продажи. "Овощи, как обычно, для борща готовятся: свёкла, морковка, картошка, лук. Все это отваривается, шинкуется и сушится до полного хруста", - рассказала Прутская. Она уточнила, что для заготовок овощи берут с собственных огородов или покупают, а также получают в дар от овощных баз. Прутская отмечает, что точное количество упакованных блюд трудно подсчитать, но, по ее мнению, уже изготовили около 20 тысяч пакетов. Девушки готовят супы, различные каши, тушеную капусту, но особенно популярен среди военных "сухой полевой борщ". Как отметила Прутская, он приготовлен по уникальному рецепту, где добавлена копченая паприка и сделана предварительная обжарка овощей. Одного пакета достаточно, чтобы накормить трех бойцов. Требуется лишь развести горячей водой и подождать 5-10 минут. "Ребята, которые пробовали, потом заказывали такие большие партии, что это казалось нереальным. Был момент, когда они взяли 100 порций на пробу, а потом они заказали 3000 порций и времени мало дали. Нам тут пришлось всем городом сушить и фасовать", - вспоминает Прутская. Кроме овощей, девушки готовят мясо, в основном курицу, реже свинину и говядину. Интересный случай рассказала Прудская, когда ей обещали привезти мясо, но вместо этого привезли мешок с десятью живыми цыплятами, которых ей пришлось вырастить. Позже десять петухов превратились во множество полезных продуктов, а из "потрошков испекли пирожки для солдат". Алена рассказала, что себе сушилку покупала с целью готовить полезную пастилу для своего ребенка. Однако в итоге она организовала группу молодых мам, которых "объединила СВО, любовь к родине и поддержка наших мужиков".
https://ria.ru/20221228/front-1841722359.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, белгородская область
Надежные люди, Общество, Белгородская область
В Белгородской области мамы готовят сухой полевой борщ для бойцов СВО

Молодые мамы в Белгородской области готовят сухой полевой борщ для бойцов СВО

© Фото предоставлено организатором группы молодых мам из города Валуйки Аленой ПрутскойМолодые мамы из Белгородской области готовят "сухой полевой борщ" для бойцов СВО
Молодые мамы из Белгородской области готовят сухой полевой борщ для бойцов СВО
© Фото предоставлено организатором группы молодых мам из города Валуйки Аленой Прутской
Молодые мамы из Белгородской области готовят "сухой полевой борщ" для бойцов СВО
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БЕЛГОРОД, 7 дек – РИА Новости. Девушки из города Валуйки Белгородской области помогают сухими заготовками для быстрого приготовления блюд на передовой, рассказала РИА Новости одна из участниц Алена Прутская.
По ее словам, над заготовками трудится команда из 10 человек, используются обычные бытовые сушилки. Но есть одна профессиональная, подаренная заводом, где работал муж Алены. Профессиональная сушилка позволяет сушить в три раза больше овощей, подчеркнула Прудская. На упаковку клеится этикетка, где указан состав, способ приготовления, а также предупреждение, что товар не для продажи.
© Фото предоставлено организатором группы молодых мам из города Валуйки Аленой ПрутскойМолодые мамы из Белгородской области готовят "сухой полевой борщ" для бойцов СВО
Молодые мамы из Белгородской области готовят сухой полевой борщ для бойцов СВО
Молодые мамы из Белгородской области готовят "сухой полевой борщ" для бойцов СВО
© Фото предоставлено организатором группы молодых мам из города Валуйки Аленой Прутской
1 из 4
© Фото предоставлено организатором группы молодых мам из города Валуйки Аленой ПрутскойМолодые мамы из Белгородской области готовят "сухой полевой борщ" для бойцов СВО
Молодые мамы из Белгородской области готовят сухой полевой борщ для бойцов СВО
Молодые мамы из Белгородской области готовят "сухой полевой борщ" для бойцов СВО
© Фото предоставлено организатором группы молодых мам из города Валуйки Аленой Прутской
2 из 4
© Фото предоставлено организатором группы молодых мам из города Валуйки Аленой ПрутскойМолодые мамы из Белгородской области готовят "сухой полевой борщ" для бойцов СВО
Молодые мамы из Белгородской области готовят сухой полевой борщ для бойцов СВО
Молодые мамы из Белгородской области готовят "сухой полевой борщ" для бойцов СВО
© Фото предоставлено организатором группы молодых мам из города Валуйки Аленой Прутской
3 из 4
© Фото предоставлено организатором группы молодых мам из города Валуйки Аленой ПрутскойМолодые мамы из Белгородской области готовят "сухой полевой борщ" для бойцов СВО
Молодые мамы из Белгородской области готовят сухой полевой борщ для бойцов СВО
Молодые мамы из Белгородской области готовят "сухой полевой борщ" для бойцов СВО
© Фото предоставлено организатором группы молодых мам из города Валуйки Аленой Прутской
4 из 4
Молодые мамы из Белгородской области готовят "сухой полевой борщ" для бойцов СВО
© Фото предоставлено организатором группы молодых мам из города Валуйки Аленой Прутской
1 из 4
Молодые мамы из Белгородской области готовят "сухой полевой борщ" для бойцов СВО
© Фото предоставлено организатором группы молодых мам из города Валуйки Аленой Прутской
2 из 4
Молодые мамы из Белгородской области готовят "сухой полевой борщ" для бойцов СВО
© Фото предоставлено организатором группы молодых мам из города Валуйки Аленой Прутской
3 из 4
Молодые мамы из Белгородской области готовят "сухой полевой борщ" для бойцов СВО
© Фото предоставлено организатором группы молодых мам из города Валуйки Аленой Прутской
4 из 4
"Овощи, как обычно, для борща готовятся: свёкла, морковка, картошка, лук. Все это отваривается, шинкуется и сушится до полного хруста", - рассказала Прутская.
Она уточнила, что для заготовок овощи берут с собственных огородов или покупают, а также получают в дар от овощных баз. Прутская отмечает, что точное количество упакованных блюд трудно подсчитать, но, по ее мнению, уже изготовили около 20 тысяч пакетов.
Девушки готовят супы, различные каши, тушеную капусту, но особенно популярен среди военных "сухой полевой борщ". Как отметила Прутская, он приготовлен по уникальному рецепту, где добавлена копченая паприка и сделана предварительная обжарка овощей. Одного пакета достаточно, чтобы накормить трех бойцов. Требуется лишь развести горячей водой и подождать 5-10 минут.
"Ребята, которые пробовали, потом заказывали такие большие партии, что это казалось нереальным. Был момент, когда они взяли 100 порций на пробу, а потом они заказали 3000 порций и времени мало дали. Нам тут пришлось всем городом сушить и фасовать", - вспоминает Прутская.
Кроме овощей, девушки готовят мясо, в основном курицу, реже свинину и говядину. Интересный случай рассказала Прудская, когда ей обещали привезти мясо, но вместо этого привезли мешок с десятью живыми цыплятами, которых ей пришлось вырастить. Позже десять петухов превратились во множество полезных продуктов, а из "потрошков испекли пирожки для солдат".
Алена рассказала, что себе сушилку покупала с целью готовить полезную пастилу для своего ребенка. Однако в итоге она организовала группу молодых мам, которых "объединила СВО, любовь к родине и поддержка наших мужиков".
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