https://ria.ru/20231207/belarus_rossiya_sport-1914480449.html
Богдан: Беларусь и РФ должны усилить взаимодействие в области спорта
Богдан: Беларусь и РФ должны усилить взаимодействие в области спорта - РИА Новости, 07.12.2023
Богдан: Беларусь и РФ должны усилить взаимодействие в области спорта
Беларусь и Россия должны усилить взаимодействие в области физической культуры и спорта, заявила заместитель госсекретаря Союзного государства Елена Богдан,... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T20:26
2023-12-07T20:26
2023-12-07T20:38
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МИНСК, 7 дек – РИА Новости. Беларусь и Россия должны усилить взаимодействие в области физической культуры и спорта, заявила заместитель госсекретаря Союзного государства Елена Богдан, передает корреспондент Sputnik."Первое и основное – это прямое взаимодействие федераций между собой. Следующее – это разработка и реализация совместных программ, гармонизация и унификация законодательства в сфере физкультуры и спорта", – сказала она в ходе 74-го заседания постоянно действующего семинара при Парламентском собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства Союзного государства. Также, по ее словам, необходимо развивать партнерство в производстве оборудования и спортинвентаря. Это вопрос импортозамещения. "Не секрет, что сегодня очень многое, начиная от тренажеров для занятия физической культурой и заканчивая необходимыми спортивными снарядами, производится за рубежом", – отметила Богдан. Кроме того, подчеркнула она, необходимо унифицировать законодательство и определить общие маршруты в сфере туризма.Чтобы спортсмены не смотрели за рубежЗамгоссекретаря обратила внимание на совместные программы, проекты и мероприятия в сфере спорта. В этой связи она указала на то, что бюджет Союзного государства – "не бездонная бочка", спортивные мероприятия, которые проводятся под эгидой наднационального объединения, должны быть важными и значимыми. "Это должны быть действительно важные и значимые мероприятия, которые будут финансироваться из союзного бюджета", – пояснила она. Одним из таких мероприятий Богдан назвала детскую Спартакиаду Союзного государства, которая проводится уже 20 лет. Также в проект бюджета СГ была включена матчевая встреча по легкой атлетике между Беларусью и Россией и другие соревнования. Она отметила, что белорусские и российские спортсмены мечтают об олимпийских наградах и медалях чемпионата мира. Из-за санкций атлеты из двух стран не имеют возможности участвовать в отдельных мировых и европейских стартах. Необходимо заместить их отечественными. "Чтобы наши спортсмены, особенно молодежь, не смотрели за рубеж. Да, другие заработные платы, но где, как не здесь (в Беларуси и России – ред.) вырабатывать идеологию и спортивную дипломатию" – резюмировала она.
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белоруссия, россия, парламентское cобрание cоюза белоруссии и россии, спорт
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Парламентское Cобрание Cоюза Белоруссии и России, Спорт
МИНСК, 7 дек – РИА Новости.
Беларусь и Россия должны усилить взаимодействие в области физической культуры и спорта, заявила заместитель госсекретаря Союзного государства Елена Богдан, передает
корреспондент Sputnik.
"Первое и основное – это прямое взаимодействие федераций между собой. Следующее – это разработка и реализация совместных программ, гармонизация и унификация законодательства в сфере физкультуры и спорта", – сказала она в ходе 74-го заседания постоянно действующего семинара при Парламентском собрании Союза Беларуси и России
по вопросам строительства Союзного государства.
Также, по ее словам, необходимо развивать партнерство в производстве оборудования и спортинвентаря. Это вопрос импортозамещения.
"Не секрет, что сегодня очень многое, начиная от тренажеров для занятия физической культурой и заканчивая необходимыми спортивными снарядами, производится за рубежом", – отметила Богдан.
Кроме того, подчеркнула она, необходимо унифицировать законодательство и определить общие маршруты в сфере туризма.
Россия и Белоруссия проведут совместную Спартакиаду по легкой атлетике
Чтобы спортсмены не смотрели за рубеж
Замгоссекретаря обратила внимание на совместные программы, проекты и мероприятия в сфере спорта. В этой связи она указала на то, что бюджет Союзного государства – "не бездонная бочка", спортивные мероприятия, которые проводятся под эгидой наднационального объединения, должны быть важными и значимыми.
"Это должны быть действительно важные и значимые мероприятия, которые будут финансироваться из союзного бюджета", – пояснила она.
Одним из таких мероприятий Богдан назвала детскую Спартакиаду Союзного государства
, которая проводится уже 20 лет. Также в проект бюджета СГ была включена матчевая встреча по легкой атлетике между Беларусью и Россией и другие соревнования.
Она отметила, что белорусские и российские спортсмены мечтают об олимпийских наградах и медалях чемпионата мира. Из-за санкций атлеты из двух стран не имеют возможности участвовать в отдельных мировых и европейских стартах. Необходимо заместить их отечественными.
"Чтобы наши спортсмены, особенно молодежь, не смотрели за рубеж. Да, другие заработные платы, но где, как не здесь (в Беларуси и России – ред.) вырабатывать идеологию и спортивную дипломатию" – резюмировала она.