https://ria.ru/20231207/bayden-1914388778.html

"Третья мировая". Европейцев шокировало новое заявление Байдена

"Третья мировая". Европейцев шокировало новое заявление Байдена - РИА Новости, 07.12.2023

"Третья мировая". Европейцев шокировало новое заявление Байдена

Читатели австрийского издания Exxpress осудили заявление президента США Джо Байдена о том, что американские солдаты будут сражаться с армией России в Европе... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T15:29

2023-12-07T15:29

2023-12-07T17:02

в мире

европа

сша

россия

джо байден

сергей лавров

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Читатели австрийского издания Exxpress осудили заявление президента США Джо Байдена о том, что американские солдаты будут сражаться с армией России в Европе после проигрыша ВСУ."Что ж, тогда Третью мировую войну больше нельзя будет предотвратить", — заявил читатель."Он не должен произносить такие речи. Более того, во всем мире известно, кто на самом деле инициировал конфликт на Украине, – США!" — вторил другой."Байден — единственная угроза для Европы", — согласился третий."В американском словаре, видимо, нет слова "мирные переговоры"?!" — задался вопросом комментатор"Безумные поджигатели войны. Спасите Европу", — написал еще один.В начале ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что украинская армия зашла в тупик и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В Кремле отмечали, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не имеет, не имела и не будет иметь агрессивных планов в отношении своих соседей, заявления на Западе об этом не соответствуют действительности.

https://ria.ru/20231206/protivostoyanie-1914236798.html

https://ria.ru/20231206/priznanie-1914055404.html

европа

сша

россия

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в мире, европа, сша, россия, джо байден, сергей лавров, вооруженные силы украины