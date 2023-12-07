https://ria.ru/20231207/bayden-1914307549.html

Переизбрание Байдена обернется гражданской войной в США, заявили в ГД

Переизбрание Байдена обернется гражданской войной в США, заявили в ГД - РИА Новости, 07.12.2023

Переизбрание Байдена обернется гражданской войной в США, заявили в ГД

В США назревает гражданская война, итогом которой может стать выход ряда штатов из состава государства, если это произойдет, виной тому будет президент Джо... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T11:52

2023-12-07T11:52

2023-12-07T11:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. В США назревает гражданская война, итогом которой может стать выход ряда штатов из состава государства, если это произойдет, виной тому будет президент Джо Байден, поправший свободу и демократию, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее Байден заявил, что, вероятно, не стал бы повторно баллотироваться на пост главы государства, если бы на этот шаг не пошел его предшественник Дональд Трамп, которому "нельзя позволить победить". "Байдену не стоит себе льстить, он даже близко не является конкурентом Трампа, который даст ему фору во всех отношениях. На прошлых выборах Байден украл у простых граждан американскую мечту, поправ свободу и демократию. Дальнейшее глумление с его стороны над демократическими принципами никто больше не потерпит, иначе это приведет к назревающей за годы его диктаторского правления беспощадной гражданской войне, ведущей к выходу ряда штатов", - сказал Шеремет агентству. По его словам, у многих американцев до сих пор свежи в памяти мошеннические манипуляции с участием Байдена на прошлых президентских выборах. "Те выборы возмутили и всколыхнули всю Америку, сейчас же уровень протестных настроений по отношению к Байдену возрос в разы", - подчеркнул депутат ГД.

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в мире, сша, америка, джо байден, михаил шеремет, дональд трамп, госдума рф