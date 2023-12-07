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Переизбрание Байдена обернется гражданской войной в США, заявили в ГД - РИА Новости, 07.12.2023
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11:52 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/bayden-1914307549.html
Переизбрание Байдена обернется гражданской войной в США, заявили в ГД
Переизбрание Байдена обернется гражданской войной в США, заявили в ГД - РИА Новости, 07.12.2023
Переизбрание Байдена обернется гражданской войной в США, заявили в ГД
В США назревает гражданская война, итогом которой может стать выход ряда штатов из состава государства, если это произойдет, виной тому будет президент Джо... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T11:52
2023-12-07T11:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. В США назревает гражданская война, итогом которой может стать выход ряда штатов из состава государства, если это произойдет, виной тому будет президент Джо Байден, поправший свободу и демократию, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее Байден заявил, что, вероятно, не стал бы повторно баллотироваться на пост главы государства, если бы на этот шаг не пошел его предшественник Дональд Трамп, которому "нельзя позволить победить". "Байдену не стоит себе льстить, он даже близко не является конкурентом Трампа, который даст ему фору во всех отношениях. На прошлых выборах Байден украл у простых граждан американскую мечту, поправ свободу и демократию. Дальнейшее глумление с его стороны над демократическими принципами никто больше не потерпит, иначе это приведет к назревающей за годы его диктаторского правления беспощадной гражданской войне, ведущей к выходу ряда штатов", - сказал Шеремет агентству. По его словам, у многих американцев до сих пор свежи в памяти мошеннические манипуляции с участием Байдена на прошлых президентских выборах. "Те выборы возмутили и всколыхнули всю Америку, сейчас же уровень протестных настроений по отношению к Байдену возрос в разы", - подчеркнул депутат ГД.
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в мире, сша, америка, джо байден, михаил шеремет, дональд трамп, госдума рф
В мире, США, Америка, Джо Байден, Михаил Шеремет, Дональд Трамп, Госдума РФ
Переизбрание Байдена обернется гражданской войной в США, заявили в ГД

Шеремет: в США назревает гражданская война из-за возможного переизбрания Байдена

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. В США назревает гражданская война, итогом которой может стать выход ряда штатов из состава государства, если это произойдет, виной тому будет президент Джо Байден, поправший свободу и демократию, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее Байден заявил, что, вероятно, не стал бы повторно баллотироваться на пост главы государства, если бы на этот шаг не пошел его предшественник Дональд Трамп, которому "нельзя позволить победить".
«
"Байдену не стоит себе льстить, он даже близко не является конкурентом Трампа, который даст ему фору во всех отношениях. На прошлых выборах Байден украл у простых граждан американскую мечту, поправ свободу и демократию. Дальнейшее глумление с его стороны над демократическими принципами никто больше не потерпит, иначе это приведет к назревающей за годы его диктаторского правления беспощадной гражданской войне, ведущей к выходу ряда штатов", - сказал Шеремет агентству.
По его словам, у многих американцев до сих пор свежи в памяти мошеннические манипуляции с участием Байдена на прошлых президентских выборах.
"Те выборы возмутили и всколыхнули всю Америку, сейчас же уровень протестных настроений по отношению к Байдену возрос в разы", - подчеркнул депутат ГД.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Антонов ответил на заявление Байдена о прямом столкновении России и США
Вчера, 05:05
 
В миреСШААмерикаДжо БайденМихаил ШереметДональд ТрампГосдума РФ
 
 
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