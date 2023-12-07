https://ria.ru/20231207/bam-1914355193.html

ФСБ раскрыла дело о теракте на БАМе, подготовленном спецслужбами Украины

ФСБ раскрыла дело о теракте на БАМе, подготовленном спецслужбами Украины - РИА Новости, 07.12.2023

ФСБ раскрыла дело о теракте на БАМе, подготовленном спецслужбами Украины

ФСБ раскрыла теракт на Байкало-Амурской магистрали (БАМ), подготовленный украинскими спецслужбами, исполнителя задержали, сообщило ведомство. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T14:05

2023-12-07T14:05

2023-12-07T17:57

происшествия

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

байкало-амурская магистраль

республика бурятия

омская область

украина

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. ФСБ раскрыла теракт на Байкало-Амурской магистрали (БАМ), подготовленный украинскими спецслужбами, исполнителя задержали, сообщило ведомство."Раскрыт террористический акт, подготовленный спецслужбами Украины, направленный на разрушение объектов критической транспортно-энергетической инфраструктуры. На территории Омской области задержан гражданин Республики Беларусь, 1971 года рождения, совершивший подрывы 29 и 30 ноября двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по маршрутам Тайшет — Тында и Тайшет — Нерюнгри по Байкало-Амурской магистрали в Бурятии", — говорится в релизе.Задержанный признался, что действовал по заданию проживающего в Литве соотечественника, который работает на украинские спецслужбы. По его словам, он забрал из тайника восемь взрывных устройств, привез их на автомобиле в Бурятию и заложил на цистернах грузовых поездов.Они сработали во время следования железнодорожных составов в Северомуйском тоннеле БАМа и его обводном пути. В итоге емкости с ГСМ загорелись, а движение по транспортной магистрали оказалось заблокировано.На опубликованном ФСБ видео преступник рассказывает, что знакомый поинтересовался у него, когда он поедет в Россию, и попросил доставить посылку за вознаграждение."Я с человеком был знаком несколько лет, он внушал доверие. Да, потом возникли вопросы. <...> И он объяснил, что это магнитные мины, чтобы взорвать какой-нибудь состав и остановить движение на БАМе", — сказал мужчина.Сейчас служба проверяет задержанного на причастность к совершению других терактов и диверсий на территории России по заданию киевского режима.При этом в ведомстве не уточнили, по какой именно статье расследуется уголовное дело.

https://ria.ru/20231129/terakt-1912599613.html

https://ria.ru/20231123/fsb-1911241048.html

https://ria.ru/20231114/fsb-1909291109.html

россия

республика бурятия

омская область

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержанный по делу о подрыве ж/д составов рассказал, как устроил теракт на БАМе Раскрыт теракт на Байкало-Амурской магистрали, подготовленный спецслужбами Украины: исполнитель задержан, куратор установлен, сообщает в четверг ФСБ РФ. 2023-12-07T14:05 true PT1M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), байкало-амурская магистраль, республика бурятия, омская область, украина