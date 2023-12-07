https://ria.ru/20231207/baku-1914477535.html

Баку и Ереван сделали совместное заявление о мерах по укреплению доверия

Баку и Ереван сделали совместное заявление о мерах по укреплению доверия - РИА Новости, 08.12.2023

Баку и Ереван сделали совместное заявление о мерах по укреплению доверия

Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева и аппарат премьер-министра Армении Никола Пашиняна опубликовали совместное заявление об освобождении... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-07T20:04

2023-12-07T20:04

2023-12-08T00:40

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БАКУ, 7 дек — РИА Новости. Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева и аппарат премьер-министра Армении Никола Пашиняна опубликовали совместное заявление об освобождении военнослужащих и мерах по укреплению доверия между странами."Руководствуясь принципами гуманизма, а также в качестве жеста доброй воли Азербайджанская Республика освобождает 32 армянских военнослужащих", — говорится в тексте.Ереван, в свою очередь, обязался освободить двух азербайджанских военных.Кроме того, стороны подтвердили намерение достичь мирного договора на основе уважения принципов суверенитета и территориальной целостности."Призывают международное сообщество поддержать их усилия, которые будут содействовать установлению взаимного доверия между двумя странами и позитивно воздействовать на весь Южно-Кавказский регион", — подчеркивается в заявлении.Армения также отозвала свою кандидатуру на проведение 29-й сессии конференции СОР-29 об изменении климата в пользу Азербайджана."В качестве доброго жеста Азербайджанская Республика поддерживает кандидатуру Республики Армения из Восточноевропейской группы на членство в Бюро СОР", — следует из сообщения.Нагорный Карабах, заявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024-го.Армия Азербайджана 19 сентября начала в Карабахе военную операцию. В Баку ее назвали "антитеррористическими мероприятиями локального характера" по восстановлению конституционного строя.В Ереване произошедшее расценили как агрессию против Карабаха, подчеркнув, что в регионе нет армянских подразделений.Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.После состоялось несколько раундов переговоров представителей армян Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики.

https://ria.ru/20231206/granitsa-1914141292.html

https://ria.ru/20231204/armeniya-1913597117.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897824577.html

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в мире, азербайджан, баку, ереван, армения