Рейтинг@Mail.ru
Баку и Ереван сделали совместное заявление о мерах по укреплению доверия - РИА Новости, 08.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:04 07.12.2023 (обновлено: 00:40 08.12.2023)
https://ria.ru/20231207/baku-1914477535.html
Баку и Ереван сделали совместное заявление о мерах по укреплению доверия
Баку и Ереван сделали совместное заявление о мерах по укреплению доверия - РИА Новости, 08.12.2023
Баку и Ереван сделали совместное заявление о мерах по укреплению доверия
Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева и аппарат премьер-министра Армении Никола Пашиняна опубликовали совместное заявление об освобождении... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-07T20:04
2023-12-08T00:40
в мире
азербайджан
баку
ереван
армения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913863209_0:0:3311:1862_1920x0_80_0_0_d3f5ade30effd82a4ce9fed1176bf42d.jpg
БАКУ, 7 дек — РИА Новости. Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева и аппарат премьер-министра Армении Никола Пашиняна опубликовали совместное заявление об освобождении военнослужащих и мерах по укреплению доверия между странами."Руководствуясь принципами гуманизма, а также в качестве жеста доброй воли Азербайджанская Республика освобождает 32 армянских военнослужащих", — говорится в тексте.Ереван, в свою очередь, обязался освободить двух азербайджанских военных.Кроме того, стороны подтвердили намерение достичь мирного договора на основе уважения принципов суверенитета и территориальной целостности."Призывают международное сообщество поддержать их усилия, которые будут содействовать установлению взаимного доверия между двумя странами и позитивно воздействовать на весь Южно-Кавказский регион", — подчеркивается в заявлении.Армения также отозвала свою кандидатуру на проведение 29-й сессии конференции СОР-29 об изменении климата в пользу Азербайджана."В качестве доброго жеста Азербайджанская Республика поддерживает кандидатуру Республики Армения из Восточноевропейской группы на членство в Бюро СОР", — следует из сообщения.Нагорный Карабах, заявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024-го.Армия Азербайджана 19 сентября начала в Карабахе военную операцию. В Баку ее назвали "антитеррористическими мероприятиями локального характера" по восстановлению конституционного строя.В Ереване произошедшее расценили как агрессию против Карабаха, подчеркнув, что в регионе нет армянских подразделений.Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.После состоялось несколько раундов переговоров представителей армян Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики.
https://ria.ru/20231206/granitsa-1914141292.html
https://ria.ru/20231204/armeniya-1913597117.html
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897824577.html
азербайджан
баку
ереван
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913863209_359:0:3090:2048_1920x0_80_0_0_4601b5aba31459d04e1e2ed788b785ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, баку, ереван, армения
В мире, Азербайджан, Баку, Ереван, Армения
Баку и Ереван сделали совместное заявление о мерах по укреплению доверия

Баку и Ереван подтвердили намерение достичь мирного договора

© AP PhotoВоеннослужащие в районе границы между Нагорным Карабахом и Арменией
Военнослужащие в районе границы между Нагорным Карабахом и Арменией - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo
Военнослужащие в районе границы между Нагорным Карабахом и Арменией. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 7 дек — РИА Новости. Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева и аппарат премьер-министра Армении Никола Пашиняна опубликовали совместное заявление об освобождении военнослужащих и мерах по укреплению доверия между странами.
"Руководствуясь принципами гуманизма, а также в качестве жеста доброй воли Азербайджанская Республика освобождает 32 армянских военнослужащих", — говорится в тексте.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала встречу Армении и Азербайджана по границе
6 декабря, 15:41
Ереван, в свою очередь, обязался освободить двух азербайджанских военных.
Кроме того, стороны подтвердили намерение достичь мирного договора на основе уважения принципов суверенитета и территориальной целостности.
"Призывают международное сообщество поддержать их усилия, которые будут содействовать установлению взаимного доверия между двумя странами и позитивно воздействовать на весь Южно-Кавказский регион", — подчеркивается в заявлении.
Армения также отозвала свою кандидатуру на проведение 29-й сессии конференции СОР-29 об изменении климата в пользу Азербайджана.
"В качестве доброго жеста Азербайджанская Республика поддерживает кандидатуру Республики Армения из Восточноевропейской группы на членство в Бюро СОР", — следует из сообщения.
МИД Армении - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
В МИД Армении рассказали о работе с договором с Азербайджаном
4 декабря, 12:33
Нагорный Карабах, заявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024-го.
Армия Азербайджана 19 сентября начала в Карабахе военную операцию. В Баку ее назвали "антитеррористическими мероприятиями локального характера" по восстановлению конституционного строя.
В Ереване произошедшее расценили как агрессию против Карабаха, подчеркнув, что в регионе нет армянских подразделений.
Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
После состоялось несколько раундов переговоров представителей армян Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики.
Встреча представителей Азербайджана с делегацией армян Карабаха в городе Евлах - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Начало положено. Степанакерт и Баку договариваются о мире в Карабахе
21 сентября, 17:33
 
В миреАзербайджанБакуЕреванАрмения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала