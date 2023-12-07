https://ria.ru/20231207/azerbaydzhan-1914296166.html

В Азербайджане 7 февраля пройдут внеочередные президентские выборы

В Азербайджане 7 февраля пройдут внеочередные президентские выборы - РИА Новости, 07.12.2023

В Азербайджане 7 февраля пройдут внеочередные президентские выборы

В Азербайджане 7 февраля 2024 года пройдут внеочередные президентские выборы, говорится в распоряжении президента страны Ильхама Алиева. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T11:10

2023-12-07T11:10

2023-12-07T12:01

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ильхам алиев

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БАКУ, 7 дек – РИА Новости. В Азербайджане 7 февраля 2024 года пройдут внеочередные президентские выборы, говорится в распоряжении президента страны Ильхама Алиева."Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 декабря подписал распоряжение об объявлении внеочередных выборов главы государства. Согласно распоряжению, центральной избирательной комиссии поручено обеспечить проведение внеочередных выборов президента Азербайджанской Республики 7 февраля 2024 года в порядке, установленном Избирательным кодексом республики", - говорится в сообщении опубликованном на сайте главы государства.Алиев, возглавляющий страну уже 20 лет, может снова баллотироваться на пост президента республики. Очередные президентские выборы в Азербайджане должны были состояться в 2025 году, с чем связан их перенос, не указывается.По результатам референдума, проведенного в Азербайджане в 2016 году, выборы президента проводятся каждые 7 лет. После этого изменения действующий глава государства Ильхам Алиев был избран президентом в апреле 2018 года. В Конституции Азербайджана нет ограничений на участие в президентских выборах, поэтому Алиев, возглавляющий страну уже 20 лет, может снова баллотироваться на пост главы республики.При президентстве Алиева в 2023 году Азербайджан восстановил территориальную целостность, вернув Карабах.

https://ria.ru/20231017/karabakh-1903291864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

азербайджан, в мире, ильхам алиев