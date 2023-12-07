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В Азербайджане 7 февраля пройдут внеочередные президентские выборы - РИА Новости, 07.12.2023
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11:10 07.12.2023 (обновлено: 12:01 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/azerbaydzhan-1914296166.html
В Азербайджане 7 февраля пройдут внеочередные президентские выборы
В Азербайджане 7 февраля пройдут внеочередные президентские выборы - РИА Новости, 07.12.2023
В Азербайджане 7 февраля пройдут внеочередные президентские выборы
В Азербайджане 7 февраля 2024 года пройдут внеочередные президентские выборы, говорится в распоряжении президента страны Ильхама Алиева. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T11:10
2023-12-07T12:01
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в мире
ильхам алиев
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БАКУ, 7 дек – РИА Новости. В Азербайджане 7 февраля 2024 года пройдут внеочередные президентские выборы, говорится в распоряжении президента страны Ильхама Алиева."Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 декабря подписал распоряжение об объявлении внеочередных выборов главы государства. Согласно распоряжению, центральной избирательной комиссии поручено обеспечить проведение внеочередных выборов президента Азербайджанской Республики 7 февраля 2024 года в порядке, установленном Избирательным кодексом республики", - говорится в сообщении опубликованном на сайте главы государства.Алиев, возглавляющий страну уже 20 лет, может снова баллотироваться на пост президента республики. Очередные президентские выборы в Азербайджане должны были состояться в 2025 году, с чем связан их перенос, не указывается.По результатам референдума, проведенного в Азербайджане в 2016 году, выборы президента проводятся каждые 7 лет. После этого изменения действующий глава государства Ильхам Алиев был избран президентом в апреле 2018 года. В Конституции Азербайджана нет ограничений на участие в президентских выборах, поэтому Алиев, возглавляющий страну уже 20 лет, может снова баллотироваться на пост главы республики.При президентстве Алиева в 2023 году Азербайджан восстановил территориальную целостность, вернув Карабах.
https://ria.ru/20231017/karabakh-1903291864.html
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азербайджан, в мире, ильхам алиев
Азербайджан, В мире, Ильхам Алиев
В Азербайджане 7 февраля пройдут внеочередные президентские выборы

Алиев назначил на 7 февраля внеочередные выборы президента Азербайджана

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкФлаг Азербайджана в Баку
Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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БАКУ, 7 дек – РИА Новости. В Азербайджане 7 февраля 2024 года пройдут внеочередные президентские выборы, говорится в распоряжении президента страны Ильхама Алиева.
"Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 декабря подписал распоряжение об объявлении внеочередных выборов главы государства. Согласно распоряжению, центральной избирательной комиссии поручено обеспечить проведение внеочередных выборов президента Азербайджанской Республики 7 февраля 2024 года в порядке, установленном Избирательным кодексом республики", - говорится в сообщении опубликованном на сайте главы государства.
Алиев, возглавляющий страну уже 20 лет, может снова баллотироваться на пост президента республики. Очередные президентские выборы в Азербайджане должны были состояться в 2025 году, с чем связан их перенос, не указывается.
По результатам референдума, проведенного в Азербайджане в 2016 году, выборы президента проводятся каждые 7 лет. После этого изменения действующий глава государства Ильхам Алиев был избран президентом в апреле 2018 года. В Конституции Азербайджана нет ограничений на участие в президентских выборах, поэтому Алиев, возглавляющий страну уже 20 лет, может снова баллотироваться на пост главы республики.
При президентстве Алиева в 2023 году Азербайджан восстановил территориальную целостность, вернув Карабах.
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