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Приамурье отправило участникам СВО автобус, который украсили школьники - РИА Новости, 07.12.2023
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05:41 07.12.2023 (обновлено: 05:50 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/avtobus-1914253782.html
Приамурье отправило участникам СВО автобус, который украсили школьники
Приамурье отправило участникам СВО автобус, который украсили школьники - РИА Новости, 07.12.2023
Приамурье отправило участникам СВО автобус, который украсили школьники
Власти Зейского района Приамурья передали для нужд СВО отечественный автобус, а школьники украсили его надписями с пожеланиями победы, сообщает региональное... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T05:41
2023-12-07T05:50
надежные люди
зейский район
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 дек – РИА Новости. Власти Зейского района Приамурья передали для нужд СВО отечественный автобус, а школьники украсили его надписями с пожеланиями победы, сообщает региональное отделение Народного фронта. "Власти Зейского района передали в Народный фронт автобус отечественного производства от центра по обслуживанию образовательных учреждений. Автобус проехался по селам района, и местные школьники расписали авто своими пожеланиями для амурских бойцов – от колес до крыши", - говорится в сообщении. Перед тем, как перегнать машину, владельцы её отремонтировали, заменили необходимые запчасти, жидкости. В салоне автобуса для бойцов положили дополнительные инструменты, чтобы они могли оперативно починить транспорт. На корпусе автобуса юные жители Зейского района написали: "Спасибо за отвагу", "Русские не сдаются", "Не сдавайтесь!", "Возвращайтесь домой!" и другое. Салон перед отправкой в зону СВО наполнят гуманитарной помощью и детскими письмами.
https://ria.ru/20231206/pomosch-1914164142.html
зейский район
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зейский район, общество
Надежные люди, Зейский район, Общество
Приамурье отправило участникам СВО автобус, который украсили школьники

Школьники Приамурья разрисовали автобус для бойцов в зоне СВО пожеланиями победы

© Telegram-канал "Народный фронт. Амурская область"Надпись на отправленном из Амурской области в зону СВО автобусе, которую сделали школьники
Надпись на отправленном из Амурской области в зону СВО автобусе, которую сделали школьники
© Telegram-канал "Народный фронт. Амурская область"
Надпись на отправленном из Амурской области в зону СВО автобусе, которую сделали школьники
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 дек – РИА Новости. Власти Зейского района Приамурья передали для нужд СВО отечественный автобус, а школьники украсили его надписями с пожеланиями победы, сообщает региональное отделение Народного фронта.
"Власти Зейского района передали в Народный фронт автобус отечественного производства от центра по обслуживанию образовательных учреждений. Автобус проехался по селам района, и местные школьники расписали авто своими пожеланиями для амурских бойцов – от колес до крыши", - говорится в сообщении.
Перед тем, как перегнать машину, владельцы её отремонтировали, заменили необходимые запчасти, жидкости. В салоне автобуса для бойцов положили дополнительные инструменты, чтобы они могли оперативно починить транспорт. На корпусе автобуса юные жители Зейского района написали: "Спасибо за отвагу", "Русские не сдаются", "Не сдавайтесь!", "Возвращайтесь домой!" и другое.
Салон перед отправкой в зону СВО наполнят гуманитарной помощью и детскими письмами.
Жители Лискинского района Воронежской области передали в зону СВО дизельные генераторы, радиаторы отопления, стройматериалы и инструменты - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
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Вчера, 16:59
 
Надежные людиЗейский районОбщество
 
 
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