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Приамурье отправило участникам СВО автобус, который украсили школьники

Приамурье отправило участникам СВО автобус, который украсили школьники - РИА Новости, 07.12.2023

Приамурье отправило участникам СВО автобус, который украсили школьники

Власти Зейского района Приамурья передали для нужд СВО отечественный автобус, а школьники украсили его надписями с пожеланиями победы, сообщает региональное... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T05:41

2023-12-07T05:41

2023-12-07T05:50

надежные люди

зейский район

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 дек – РИА Новости. Власти Зейского района Приамурья передали для нужд СВО отечественный автобус, а школьники украсили его надписями с пожеланиями победы, сообщает региональное отделение Народного фронта. "Власти Зейского района передали в Народный фронт автобус отечественного производства от центра по обслуживанию образовательных учреждений. Автобус проехался по селам района, и местные школьники расписали авто своими пожеланиями для амурских бойцов – от колес до крыши", - говорится в сообщении. Перед тем, как перегнать машину, владельцы её отремонтировали, заменили необходимые запчасти, жидкости. В салоне автобуса для бойцов положили дополнительные инструменты, чтобы они могли оперативно починить транспорт. На корпусе автобуса юные жители Зейского района написали: "Спасибо за отвагу", "Русские не сдаются", "Не сдавайтесь!", "Возвращайтесь домой!" и другое. Салон перед отправкой в зону СВО наполнят гуманитарной помощью и детскими письмами.

https://ria.ru/20231206/pomosch-1914164142.html

зейский район

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зейский район, общество